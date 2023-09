Feijóo apelará “a la conciencia” de “los nacionalistas” como último recurso para ser investido presidente

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apelará este martes en su discurso de investidura “de forma directa” a los “dirigentes de partidos nacionalistas” para intentar a la desesperada los votos necesarios para ser designado presidente del Gobierno por el Congreso. Así lo ha revelado la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa en la que se ha negado en varias ocasiones a desvelar si su jefe de filas utilizará la traducción simultánea para entender los discursos de los portavoces que puedan utilizar una lengua diferente al castellano durante su turno de réplica al candidato. Sí está claro que Feijóo hablará en el “idioma común”.

Feijóo ultima el discurso con el que este martes se dirigirá a la Cámara Baja para un debate y votación de investidura que tiene perdido desde el momento en el que fue designado por el jefe del Estado. Su alianza con Vox en ayuntamientos, comunidades autónomas y en el Congreso han dinamitado el plan de acercamiento al PNV que el PP ha intentado, sin ningún éxito.

Pero el candidato sabe que solo tiene una única opción de ser elegido presidente: sumar algún voto más de forma imprevista para no espantar a la extrema derecha, cuyos 33 diputados son numéricamente imprescindibles para Feijóo.

“Va a apelar de manera directa a la conciencia de los dirigentes de las diferentes sensibilidades” que hay en el Congreso, ha dicho Gamarra en una rueda de prensa en la sede nacional del PP convocada pese a que este lunes no ha habido reunión de la ejecutiva del partido. La idea, según ha revelado la dirigente, es preguntarles “a quién prefieren”, a un “presidente firme, pero dialogante”, en referencia a Feijóo, o a “uno sumiso, que engaña”, por Sánchez.

Esos dirigentes serán de “partidos nacionalistas”, según ha dicho Gamarra, que inmediatamente ha defendido que Feijóo podría tener los votos necesarios para la investidura. “Es el primer candidato que pudiendo tener los votos, renuncia a tenerlos”, ha sostenido, sin explicar cómo podría combinar las reclamaciones del PNV o de Junts, por ejemplo, con el apoyo de Vox, a quien volvió a agradecer este domingo en el mitin de Madrid su respaldo en la investidura.

Gamarra ha tenido mucho cuidado de no utilizar la palabra “tránsfuga” en su intervención. Un término que sí ha salido a relucir desde hace semanas como última esperanza real de que Feijóo pueda ser investido presidente. La secretaria general ha explicado que su intención es lograr un cambio de posición de los partidos, no de algunos diputados. “Vamos a apelar a la conciencia de los dirigentes y de las formaciones políticas para que recapaciten y reflexionen”, ha asegurado.

“Apelaremos a la conciencia de los dirigentes” para que piensen “en el futuro de sus comunidades autónomas, no en el futuro de sus partidos”, ha añadido. Y, otra vez, ha insistido en que el mensaje se dirigirá a “aquellos partidos del ámbito nacionalista” que “deben reflexionar sobre si Pedro Sánchez es de fiar” porque “si no cumple con sus compañeros, cómo va a cumplir con los demás”.

Misterio con los pinganillos

Lo que no ha quedado claro es qué hará Feijóo durante el debate cuando alguna de las personas que intervenga utilice un idioma diferente al castellano. El PP se ha opuesto al cambio en el Reglamento del Congreso que permite utilizar lenguas oficiales autonómicas. La semana pasada los dirigentes del partido aseguraron que nunca iban a hacer uso del sistema de traducción simultánea. Vox ha anunciado una querella contra la presidenta de la Cámara, Francina Armengol.

Pero llegado el momento de la verdad, el PP se reserva lo que va a hacer. El de la investidura de Feijóo será el primer debate donde se puedan usar el catalán, euskera o gallego tras reformarse el Reglamento. Será, además, un debate sobre política general, en el que Feijóo plantea un programa, pero en el que también tiene que intentar convencer al resto, o aparentar que lo intenta.

¿Y puede hacerlo si no utiliza los pinganillos? En el PP no responden, y se limitan a explicar que Feijóo hablará en castellano. “Feijóo va a desarrollar un debate no para 350 diputados, sino a los 48 millones de españoles, que tenemos una lengua común”, ha dicho Gamarra. Repreguntada en varias ocasiones, tampoco ha querido responder. elDiario.es ha preguntado, sin éxito, a la dirección nacional del PP.