Feijóo arremete contra su equipo por explicar mal su propuesta para prohibir partidos independentistas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este martes contra su propio equipo por explicar mal su propuesta para ilegalizar a partidos que convoquen referéndums de independencia. Una medida incluida en la enmienda del PP a la ley de amnistía y que Feijóo ha rebajado a una “propuesta de juristas” a la que aceptarían enmiendas en el caso poco probable de que este miércoles el Congreso votara a favor de ella.

“Nuestra explicación la dimos por obvia, y hay cosas que no se pueden dar por obvias”, ha señalado Feijóo en una entrevista en Onda Cero. “Entiendo que no la hemos explicado”, ha añadido, para achacar después el problema a que el PP apuró el plazo para presentar la enmienda, que finalmente se registró el 3 de enero “sin hacer pedagogía ni presentación de la enmienda”. “Asumo que una cuestión así necesita una explicación más pormenorizada”, ha insistido una vez más.

El responsable de presentar la iniciativa legal fue el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, uno de los principales colaboradores de Feijóo desde hace años y que se ha estrenado recientemente en uno de los principales cargos dentro de un partido. Tellado ofreció el mismo día 3 una rueda de prensa en el Congreso, y volvió a atender a los medios un día después ante las dudas que había suscitado la iniciativa.

El planteamiento del PP es muy similar al que Vox defiende desde hace años, y de hecho el partido de Feijóo ha votado en un pasado reciente en contra de proposiciones de ley en este sentido presentadas por la extrema derecha.

Feijóo también ha asegurado que la propuesta de reforma del Código Penal es “una propuesta de juristas” que el PP está “a disposición de ver si se enmienda, si se modifican o se disminuyen las penas y hay una suspensión más que una disolución de los partidos políticos” que incurran en determinados supuestos.

“¿Estamos de acuerdo en disolver a un partido que de forma generalizada realiza cohechos, si utiliza malversación de fondos, si está detrás de actos terroristas?”, se ha preguntado Feijóo, a quien le han recordado que el PP fue condenado como “partícipe as título lucrativo” de la trama Gürtel. “¿Es una causa de disolución?”, le ha cuestionado el entrevistador, Carlos Alsina. “Pues es evidente que no, no porque lo diga yo, sino porque no está en el Código Penal”, ha replicado.

Feijóo ha concluido: “No hay ninguna sentencia que condena al PP por malversación de fondos públicos o por cohecho, eso está claro. Pero dicho esto, tampoco hay sentencias que condenen al PSOE”. Una afirmación esta última que desmonta el argumentario de la derecha que achaca al partido que hoy lidera Pedro Sánchez la condena del llamado 'caso ERE', que en realidad se dirigió contra personas concretas y no contra la organización, a diferencia de lo que ocurrió con el PP y la Gürtel.