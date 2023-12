Feijóo arremete contra el PSOE por la censura en Pamplona: “España pierde un partido de Estado”

El PSOE ya no es un partido de Estado para Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha retirado otra vez el marchamo al partido de Pedro Sánchez a cuenta del apoyo a la moción de censura en Pamplona que este jueves dará la Alcaldía a EH Bildu, Geroa Bai y Contigo (Podemos e IU). “Hoy España no gana una Alcaldía progresista, gana una Alcaldía reaccionaria”, ha dicho durante su discurso de balance de 2023. “Hoy España pierde un partido de Estado”, ha sostenido.

Feijóo ha elegido un lujoso hotel en la céntrica Plaza de España de Madrid para dar la réplica al balance de 2023 que hizo ayer el presidente del Gobierno. El líder del PP ha reiterado en un largo discurso de más de media hora todas y cada una de las críticas que ha venido haciendo desde que asumió su cargo en abril de 2022: catastrofismo económico y una crisis constitucional permanente que pone en riesgo la unidad de España desde hace una veintena de meses aunque no llega a consumarse.

El líder de la derecha ha añadido una nueva pega a la gestión de Sánchez: la moción de censura en Pamplona, que Feijóo ha calificado de “amenaza ética”. “Sánchez ha elegido acabar el año brindando con Bildu”, ha dicho durante su discurso. “Ha cruzado todas las líneas”, ha sostenido, para mencionar a “los que lucharon por las libertades” y a quienes “perdieron la vida luchando por las libertades”.

El pacto de Pamplona es una decisión “especialmente indigna para la historia democrática de España” porque “otorga la Alcaldía a Otegi, es decir a Bildu”. Algo que para el líder del PP es “la última línea que ni siquiera los españoles más opuestos al señor Sánchez pudieran pensar”. “Esta moción no tiene nada que ver con una excusa o un cambio de opinión”., ha ironizado sobre las explicaciones del presidente del Gobierno ante la ley de amnistía. “Es el pacto encapuchado de Otegi”, ha zanjado.

“Nos mintieron, nos engañaron y nos ocultaron” esta moción de censura “para llegar a la presidencia del Gobierno”, ha señalado. “Que nadie se engañe. Hoy España no gana una Alcaldía progresista. Hoy España gana una Alcaldía reaccionaria. Que nadie se engañe. Hoy España pierde un partido de Estado. Porque no se trata de que el PSOE se favorezca de los votos de Bildu para la investidura”, ha dicho. Para el líder del PP, “el señor Sánchez ha llevado el PSOE fuera del constitucionalismo, fuera del sentido común y de la dignidad”.

Vox “se equivoca”

El líder de la derecha no ha mencionado una sola vez en su largo discurso a la extrema derecha que se ha convertido en su principal aliado para gobernar decenas de ayuntamientos y comunidades autónomas. Pero Feijóo sí ha respondido sobre Vox a preguntas de los periodistas, y para criticar al partido de Santiago Abascal por dirigir sus dardos contra él, y no contra el PSOE y el Ejecutivo.

“En el momento en el que vive España, tramitándose una amnistía, con un Gobierno rindiendo cuentas en un chalet de Suiza a un prófugo, en este escenario, si algún partido en España critica más al señor Feijóo que al señor Sánchez, se equivoca”, ha dicho. “Yo, desde luego, no voy a perder ni un minuto en desorientarme y en desorientar a los españoles en los problemas que tiene España”, ha añadido.

Feijóo tampoco ha hecho ninguna mención en su larga intervención a la agresión del vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, contra el concejal de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, durante un pleno municipal. “Hay comportamientos que no caben y en mi opinión este comportamiento es inadmisible”, ha sentenciado, aunque sin pedir expresamente la dimisión del dirigente de extrema derecha. Repreguntado, ha dicho que “sí” debería dimitir, y que si fuera un concejal del PP él le pediría el acta.

El líder del PP ha aprovechado para recordar un episodio de 2013, cuando era presidente de la Xunta, que tuvo como protagonistas al propio Feijóo y al entonces líder de Anova y parte de Alternativa Galega de Esquerdas, Xoxé Manuel Beiras. Durante una tensa sesión de control a cuenta de las fotos que revelaron la amistad de Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado, el dirigente nacionalista se levantó de su asiento, se encaró con el presidente de la Xunta y dio un puñetazo a su escaño. Después, abandonó el pleno del Parlamento.

Por eso, Feijóo ha señalado que el de Ortega Smith es un “comportamiento es inadmisible”. “Se lo digo por experiencia”, ha respondido. “En aquel momento, la señora vicepresidenta Yolanda Díaz era la portavoz de ese grupo”, ha recordado. “No solamente lo censuró, no solamente no pidió la dimisión de ese diputado, sino que la aplaudió”, ha añadido. “Intento ser coherente”, ha sentenciado: “No la compartía cuando lo hicieron contra mí y no la comparto ahora, cuando lo hacen contra un concejal de su grupo”.