Todas las preguntas que Feijóo no ha respondido durante una década sobre su relación con Marcial Dorado

Una década después de que salieran a la luz los años de amistad del actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con uno de los mayores capos de las Rías Baixas, Marcial Dorado, condenado a 14 años de cárcel por narcotráfico y por lavar 70 millones de euros, el asunto ha vuelto a colarse en una campaña electoral. La candidata de Sumar, Yolanda Díaz, lleva días pidiendo explicaciones al presidente de los populares por el capítulo más oscuro de su vida política: cuando a finales de los años 90 compartía vacaciones en el mar y la montaña, rutas por países extranjeros junto a quien era uno de los mayores contrabandistas de Europa. Medios tan poco sospechosos como el diario estadounidense Político en su edición europea se han hecho eco de aquella amistad con el siguiente titular: “Vínculos con narcotraficantes generan dudas sobre Feijóo”.

Feijóo y Marcial Dorado: no es una foto, fueron años de amistad y viajes entre un cargo público y un capo del contrabando

Tanto Díaz como algunos dirigentes del PSOE han vuelvo a poner la lupa sobre uno de los principales misterios de la vida del candidato popular. Preguntado por ello en el programa 'Al Rojo Vivo' de La Sexta este miércoles, Feijóo aseguró que había “dado todas las explicaciones en el Parlamento gallego”.

No es cierto. Tanto en sus ruedas de prensa como en la comparecencia en el Parlamento gallego, el presidente de la Xunta ha dejado un largo listado de preguntas sin responder.

¿Invitó un contrabandista que estaba lavando decenas de millones de euros de dinero negro a Feijóo en esos viajes a Canarias, Baleares, Portugal y Picos de Europa?

El candidato popular aseguró en 2013, durante los días posteriores a la publicación del reportaje de El País, no recordar quién pagaba esas excursiones. Dio a entender que unas veces lo hacía él y otras Marcial Dorado. El capo de las Rias Baixas, durante una entrevista que concedió a Jordi Évole, afirmó haber invitado a sus mansiones a Feijóo y dijo considerarse “amigo” de quien había “desayunado tantas veces en su casa”.

¿Viajó Feijóo con Marcial Dorado a Andorra?

En las explicaciones que dio al diario El Páis antes de que se publicasen las imágenes, el entonces presidente de la Xunta admitió que había acompañado a Dorado a Andorra. En la rueda de prensa del día siguiente a la publicación de las fotos, y después de que la información recordase que Andorra fue en los 90 uno de los destinos preferidos de los narcotraficantes para lavar dinero, Feijóo explicó que no sabía si las fotos de invierno en un todoterreno junto a Dorado y su familia se tomaron en Andorra o en Picos de Europa. Fue ahí cuando pronunció la frase que dio lugar a tantos memes: “Sólo sé que había nieve”.

¿Sospechaba Feijóo de las actividades ilegales del amigo que lo alojó en sus yates y mansiones?

Feijóo admitió en su día que llegó a hacerlo, pero que cuando preguntó le dijeron que toda esa riqueza partía de negocios legales y él confío en su palabra. Esta fue su explicación concreta cuando se le preguntó si no le hizo sospechar tanto lujo: “Desconfié, pero me dijeron que no había sido condenado”. [...] “Sí se me informa que estaba involucrado en algunas operaciones de contrabando y que había quedado sin cargos. Cometí la torpeza de no investigar por mis propios medios. En cuanto supe que tenía una causa pendiente con la Justicia, corté la relación”.

Esa última parte de su explicación también está bajo sospecha. Las fechas en las que según Feijóo cortó la relación con Marcial Dorado no concuerdan con lo que contó el juez que investigó al capo, José Antonio Vázquez Taín, durante una entrevista con El Mundo al día siguiente de la publicación de las fotos. La historia es enrevesada. En realidad, Taín intentaba en esa charla con Casimiro García Abadillo exculpar a Feijóo y al PP, con el que siempre ha tenido muy buenas relaciones. Fue él mismo juez quien había dado el aviso a cargos del partido sobre la existencia de muchas fotos de Marcial Dorado con Feijóo que se encontraron durante un registro en una de las propiedades del narco y que Taín impidió incautar a la policía.

Años después, el juez recibió un cargo en la Xunta de Galicia como director de la Academia Galega de Seguridade, que forma a municipales y bomberos, y que le permitió evitar su nuevo destino en un juzgado de Mataró (la plaza que le tocaba tras salir de las Rias Baixas). En ese intento de Taín por exculpar a Feijóo, el juez acabó contradiciendo al presidente de la Xunta. El magistrado contó a El Mundo que no vio indicios de nada delictivo en las conversaciones interceptadas al narco y en las que hablaba con Feijóo. Problema: Feijóo había dicho públicamente esa mañana que cortó las relaciones con Marcial Dorado en 1997. Y la investigación de Taín sucede cuatro años más tarde, en 2001, dos años antes de que fuera arrestado tras la captura de un barco con cinco toneladas y media de cocaína. La contradicción sigue viva desde entonces. Las conversaciones entre Marcial Dorado y Feijóo nunca han visto la luz.

¿De verdad la gente en Galicia no sabía a mediados de los 90 que Marcial Dorado era uno de los principales capos del contrabando en Europa?

Este miércoles el candidato popular ha matizado ligeramente en 'Al Rojo Vivo' sus explicaciones de entonces. Ya no ha admitido nada sobre sus sospechas, simplemente ha afirmado que nunca supo de las actividades ilegales de Marcial Dorado y ha añadido que hoy es más fácil pero que entonces “no existía internet ni Google”.

Aunque a mediados de los 90 no existiesen internet o Google, sí había periódicos, que llegaban a diario a todos los despachos de los altos cargos de la Xunta. Como número dos de la Consejería de Sanidad, Feijóo podría haber leído un centenar de noticias los vínculos de Dorado con el contrabando y el lavado de dinero. Jordi Evole se las enumeró en su programa: 66 en La Voz de Galicia, 20 en el ABC, 19 en La Vanguardia, y 18 en El País, por citar solo algunas cabeceras.

En 1984, Dorado, con apenas 34 años, ya había sido ingresado en la cárcel de Carabanchel, según la prensa gallega, por ser líder de una organización delictiva que importaba tabaco ilegal por importes superiores a cinco millones de dólares en la época. Antes de que Feijóo se subiese a su yate, Dorado había sido detenido en la Operación Nécora en 1990, en la que cayeron las principales redes del narco de Galicia. Dorado salió absuelto pero su cara, como la de otros célebres capos gallegos, aparecía habitualmente en los telediarios. Dorado también salió en los periódicos a raíz de la Operación Peseta Connection, una investigación internacional en la que participaron las policías de Francia y Suiza que perseguía a una red de blanqueo de capitales en Europa.

¿Medió Feijóo para que su compañero de viajes de verano y celebraciones de nochevieja durante aquellos años recibiese contratos de la Xunta? ¿Qué importe facturaron las empresas legales de Dorado a la Administración gallega y por qué concepto?

La sospecha de la oposición es que durante aquellos años de excursiones al mar y la montaña, los negocios legales de Marcial Dorado, sus gasolineras, estaban recibiendo contratos del Gobierno gallego para surtir gasoil de calefacción a los hospitales de la red de la Xunta, donde Feijóo era el número dos de la Consejería de Sanidad.

Cuando se le preguntó por los contratos con las empresas de Dorado, el equipo de Feijóo respondió que todos esos expedientes se habían perdido en la inundación del almacén donde se custodiaban. Feijóo dejó en aquella rueda de prensa la siguiente frase: “Ni firmé ni decidí ni hice ningún tipo de contrato con la persona que aparece en esa fotografía”.

La pregunta que sigue vigente 10 años después de la aparición de las fotos es cuántos contratos recibieron las empresas de Marcial Dorado del Gobierno gallego, por qué importe, y si hubo alguna mediación de su amigo de entonces, Alberto Núñez Feijóo, para que se adjudicaran a sus empresas.

¿Es compatible pedir la dimisión del vicepresidente de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana, por estar en el yate de un empresario y no asumir ninguna responsabilidad cuando se desvela que siendo alto cargo de un Gobierno ha viajado por diferentes países con uno de los mayores capos de las Rías Baixas?

Tácitamente, la respuesta a esta pregunta sí la ha dado Alberto Núñez Feijóo, quien en 2009 cargó con dureza contra el líder del BNG y vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, después de que algunos medios publicasen una foto del dirigente nacionalista en el yate de un empresario, Jacinto Rey, con intereses en el sector eólico. El PP, empezando por Mariano Rajoy, pidió la dimisión de Anxo Quintana. Feijóo exigió también responsabilidades pese a tener en su propio álbum fotos en todo tipo de destinos con una de las caras más conocidas de las mafias gallegas de las Rias Baixas.

¿Financió Marcial Dorado al Partido Popular?

Jordi Évole se lo preguntó directamente a Marcial Dorado. Su respuesta fue: “Nunca, nunca en la vida, Si hubiese entrado en ese sistema… nunca me gustó, no quise entrar y se enterraron concesiones bajo la tierra. A mí me cerraron las puertas por no entrar”. No hay ninguna otra versión con la que contrastar este extremo.

¿Cómo se puede explicar que Manuel Cruz, que también fue amigo suyo de esa época y participó en los mismos viajes, pudiera ser chófer de la Xunta y aparecer imputado como testaferro de las empresas de Marcial Dorado?

Ni Feijóo ni Romay Beccaría ni nadie del PP ha aclarado nunca esta cuestión. La muerte de Manuel Cruz en accidente de tráfico en 1999 –según Feijóo, su funeral fue la última vez qué el saludó a Dorado– impidió seguir adelante con la investigación sobre su papel en las empresas legales de Dorado y las relaciones con la Consellería de Sanidade, en la que estaba en nómina como conductor de coches oficiales.

¿Tuvo algo que ver el álbum de fotos de Marcial Dorado con su negativa a competir en las primarias del PP para sustituir a Rajoy?

Es una pregunta que desliza estos días la candidata de Sumar, Yolanda Díaz. Trata de indagar en una de las decisiones más controvertidas que ha tomado el líder del PP en su vida política: cuando en 2018 se retiró de la carrera para suceder a Mariano Rajoy, pese a que supuestamente contaba con el apoyo mayoritario del partido. La versión oficial es que Feijóo no quería participar en una competición interna. Dirigentes muy cercanos a él han manejado la teoría de que la publicación de las fotos con el contrabandista había salido del propio partido. Varios apuntaron, en falso, a la exvicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría, que tenía entre sus competencias la gestión del Centro Nacional de Inteligencia. El propio Feijóo llegó a dudar, en sus confesiones con algunas personas de confianza, de sus enemigos internos. Pero la respuesta sobre qué le apartó de las primarias del PP solo la tiene el hoy candidato del PP, quien mantuvo el suspense hasta el último minuto e incluso hizo preparar dos discursos a su equipo: uno para quedarse en Galicia y otro para pujar por la presidencia nacional del PP y mudarse a Madrid.

¿Ha restado votos a Feijóo su relación con Marcial Dorado?

Feijóo presume siempre de que tras la publicación de sus años de relación con el contrabandista, él ganó tres elecciones en Galicia con mayoría absoluta, y este miércoles en Al Rojo Vivo volvió a repetirlo. En una entrevista en elDiario.es, en marzo de 2020, fue todavía más lejos y afirmó: “Que yo sepa Marcial Dorado no me ha quitado ni un voto”.

