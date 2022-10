Feijóo cierra la puerta a cualquier acuerdo con Sánchez: “Los pactos de Estado llegarán con otro PSOE”

“Los ciudadanos añoran acuerdos y pactos de Estado. Yo también créanme. Estoy seguro de que llegarán con este PP y con otro PSOE”. Así ha cerrado Alberto Núñez Feijóo cualquier posibilidad de retomar las conversaciones con el Gobierno de coalición para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, después de que este jueves por la tarde diera por suspendidas las negociaciones con la excusa esta vez de la futura y no escrita reforma del delito de sedición. Según ha señalado el líder de la derecha en un acto informativo del periódico El Correo, esas conversaciones no se recuperarán al menos en lo que resta de legislatura.

Feijóo, ¿líder o veleta?, por ESTHER PALOMERA

Saber más

En un discurso ante una amplia representación del empresariado vasco durante el acto, celebrado en Vitoria, Feijóo ha recuperado sus habituales loas a la Transición para señalar que la “deslegitimación del Estado era la piedra angular del independentismo radical, que decía que la Transición era una continuación del franquismo y que el Estado debía ser demolido o socavado poco a poco”. Y ha concluido: “Esa idea ha sido adoptada por el Gobierno central. Ignoro si esta extraña conversión se deben a una convicción profunda o es un mero oportunismo por la necesidad imperiosa de mantenerse en el Gobierno”.

Así, apenas siete meses de asumir la Presidencia del PP tras el golpe de mano de los barones autonómicos contra Pablo Casado con la intención declarada de recuperar “la centralidad” y mostrarse como un hombre “de Estado”, Feijóo da por dinamitados definitivamente los puentes con el Gobierno. Y no tiene intención de reconstruirlos, a tenor de sus palabras. En las últimas semanas, además, fuentes de la dirección del PP señalaban a los periodistas que si se cerraba la ventana de oportunidad para el acuerdo no se volvería a abrir. “O sale ya o no sale”, dijeron.

Y no salió. “Me opongo a compartir los criterio del independentismo sobre el Estado o la Justicia”, ha dicho Feijóo en Vitoria. “Desde siempre, sobre todo a raíz de la sedición [del 1 de octubre de 2017], se ha querido cuestionar el poder judicial independiente. Ahora es el Gobierno el que erosiona la división de poderes mediante cambios competenciales arbitrarios, indultos que estaba comprometidos no hacer y mediante modificaciones de delitos tan graves como la sedición, sin que los independentistas planteen ninguna concesión por su parte”, ha añadido.