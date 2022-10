El PP alega ahora la reforma del delito de sedición para suspender las negociaciones sobre el Poder Judicial

El PP suspende las negociaciones para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. En un comunicado remitido esta tarde a los medios, el partido ha informado de que su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado por teléfono al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha trasladado que no reanudará las conversaciones mientras el Ejecutivo no renuncie a reformar el delito de sedición, comprometido a ERC, sin la participación del PP.

Las negociaciones entre el Gobierno y el PP pare renovar el CGPJ tras casi cuatro años de bloqueo avanzaban a buen ritmo. Esta misma semana, las partes habían asegurado que las conversaciones iban “bien” y que “avanzaban”. Pero en las últimas horas ha vuelto a salir al escenario político la reforma del Código Penal para modificar el delito de sedición. Este mismo jueves, durante el debate de Presupuestos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reiteraba el compromiso de llevar la reforma al Congreso.

También Sánchez lo apuntó hace unos días. Y la posición de ERC, más suave sobre los plazos y el contenido, habían allanado el camino para afrontar la reforma.

Pero en el PP no ha gustado que el Gobierno recupere esta promesa de reforma, a la que los de Feijóo se oponen, en medio de las negociaciones para el CGPJ. En el comunicado remitido esta tarde a los medios, el PP dice que “a través del interlocutor designado por el presidente Sánchez para abordar las conversaciones, [se] había trasladado que no estaba en sus planes acometer esa modificación” del Código Penal. “Sánchez ha confirmado a Feijóo que su agenda legislativa incluye esa reforma, y en consecuencia no va a renunciar a su modificación”, añade.

“Es una incongruencia insalvable pactar el reforzamiento del Estado de derecho al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desprotegerlo”, apunta el texto, que indica que “solo” puede haber “dos motivos” para que el Gobierno haya recuperado el plan: “o exigencias del independentismo o vocación de paralizar un acuerdo para despolitizar la Justicia que estaba muy avanzado y que parece no convencer al Gobierno”.

Feijóo “le ha ofrecido al presidente Sánchez abordar juntos cualquier reforma del Código Penal que afecte a los delitos de rebelión, sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal”, señala el comunicado. Y concluye que “las conversaciones quedan suspendidas a la espera de que el PSOE” decida si incorpora al PP a la negociación de la sedición.

Presión de la derecha

Sánchez había intentado durante la mañana desligar la reforma del Código Penal de la negociación con el PP por el CGPJ. En una comparecencia en Sudáfrica, el presidente había asegurado que “al llamamiento de cumplir estrictamente con nuestras obligaciones constitucionales nadie puede fallar”, y había anticipado que el acuerdo con el PP “está listo”.

En el PP, sin embargo, dicen que no lo está. Y, de hecho, algunos medios han publicado esta misma mañana que los de Feijóo habían mandado un mensaje al Gobierno alertando de que la colusión de ambas negociaciones era inviable. Pero en un acto público posterior, el líder había desligado ambas cuestiones. O, mejor dicho, se había pronunciado larga y duramente contra la reforma del delito de sedición sin mencionar una sola vez el CGPJ.

Horas después, el PP ha enviado un comunicado en el que ha suspendido las conversaciones con el Gobierno. La decisión coinciden con una ofensiva de la derecha mediática contra la dirección de Feijóo por no plantarse ante las promesas de reforma del delito de sedición. También desde Vox se han recrudecido las crítica al líder del PP por conversar con el Gobierno y pactar lo que denominan despectivamente un “reparto” de asientos en el CGPJ.

Las críticas han llegado también desde dentro del PP, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza. En abril, la presidenta madrileña ya advirtió de que ella no apoyaba “pactar con el desastre”, en referencia a Sánchez. Y más recientemente había ironizado con que el Gobierno iba a llenar el CGPJ de “Tezanos”, por el presidente del CIS.