Feijóo da por segura la investidura de Sánchez y anticipa que se opondrá con “todos los recursos democráticos”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene asumido que su destino en el inicio de esta legislatura es ser oposición a Pedro Sánchez. Así lo ha constatado ante los medios en una rueda de prensa en el Congreso después de asistir a la ronda de contactos de los dirigentes políticos con el rey en el Palacio de la Zarzuela, y tras la que Felipe VI ha propuesto como candidato a la investidura al actual presidente en funciones. Feijóo, que tuvo su oportunidad y falló, ha dado por hecho que el PSOE y Sumar lograrán los apoyos necesarios. Y ante el nuevo Gobierno de coalición, el PP se “defenderá” con “todos los recursos democráticos”.

Feijóo ha desgranado ante los medios un discurso contradictorio, en el que ha dicho primero que Sánchez no tiene ni de lejos los apoyos parlamentarios que necesita, incluso ha señalado que “tiene menos que hace un mes”. Después, ha dado por hecho que el líder del PSOE tiene ya cerrados todos los apoyos que necesita, menos los de Junts. Es decir, que Sánchez ha atado ya 171 votos favorables, y solo debería convencer al partido de Carles Puigdemont y sus siete diputados.

“Nos esperan oscuras negociaciones, una teatralización de la política y mentiras”, ha dicho Feijóo. “No habrá institución ni recurso de los españoles que no pueda ser subastado”, ha sostenido.

Feijóo ha comparado las negociaciones abiertas entre el PSOE y los demás partidos con una obra de teatro en la que “el director” es Puigdemont. “Habrá una teatralización de exigencias, de enfados, de tensiones, de falsas rupturas y de acuerdos finales”, ha apuntado. “Mentirán los que dicen que no le dan el apoyo a Sánchez, cuando se lo han dado hace semanas. Los que han dicho que sin referéndum ni amnistía no habrá investidura. Quienes han dicho que referéndum y amnistía no son líneas rojas”.

Feijóo ha querido así dirigirse a sus bases para preparar lo que, según sus palabras, será otra legislatura del PP en la oposición. El PP confía en que sea corta y convulsa, y que permita a su líder volver a enfrentarse con Sánchez en las urnas en un periodo máximo de dos años. Es lo que esperan también los barones autonómicos. Si no ocurre, habrá que repensar la estrategia.

“Quiero trasladar un mensaje”, ha dicho Feijóo. “No les vamos a fallar”, ha añadido. Feijóo ha reiterado la idea de que él ha renunciado a ser presidente del Gobierno “a falta de tres síes”. El líder del PP cree así que podría conjugar en una misma votación a Vox con el PNV o Junts, y se anota además el voto nulo que se produjo en la votación de la semana pasada en la que perdió definitivamente la investidura.

“No hay nadie a los mandos del país”, ha señalado. “Puede haber nuevas elecciones, por supuesto”, ha añadido, para asegurar que “va a decidir el independentismo catalán, y especialmente el señor Puigdemont”. Feijóo ha asegurado que “Sánchez es un actor de reparto de una obra que dirige Puigdemont”. “Le puede dar un Oscar o nada”, ha añadido.

Feijóo, que acudirá a la reunión que le pida Sánchez en la ronda de contactos con los grupos parlamentarios, ha seguido con la analogía: “El director de la España contemporánea desde el punto de vista político es el señor Puigdemont. Hemos de tener la humildad de aceptarlo”. Por eso, ha añadido, le “interesa mucho más lo que dice Puigdemont” que Sánchez.