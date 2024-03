Feijóo defiende a Ayuso del fraude fiscal de su pareja: “Ella no tiene ninguna inspección de la Agencia Tributaria”

“Si hay un una inspección de la Agencia Tributaria que afecta a la pareja de la señora Díaz Ayuso, la pareja de la señora Díaz Ayuso tendrá que responder ante la Agencia Tributaria. Que yo sepa, Isabel Díaz Ayuso no tiene ninguna inspección de la Agencia Tributaria”. Así ha despachado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la exclusiva de elDiario.es que ha revelado este martes que Alberto González Amador defraudó a Hacienda 350.951 euros entre 2020 y 2021 valiéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla, según una denuncia de la Fiscalía de Madrid.

Feijóo ha acudido a una larga entrevista en Onda Cero, de más de media hora, en la que se le ha pedido “un consejo” para Ayuso ante las informaciones que apuntan a al menos dos delitos de su pareja por intentar pagar menos impuestos de los que le corresponden por sus negocios durante la pandemia.

El líder del PP ha pasado así de puntillas por el escándalo, el segundo de este tipo que afecta al entorno de Ayuso tras las comisiones de su hermano, Tomás Díaz Ayuso, por hacer de intermediario en la venta de material sanitario al Gobierno de su familiar durante la pandemia.

“Le quiero preguntar por esta información que publica elDiario.es sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso y una investigación de la Agencia Tributaria que le atribuye un fraude fiscal, haber tributado menos de lo que le correspondía, en dos ejercicios, años 20 y 21. Y que está ya, según dice la información, judicializado, porque la Fiscalía ha presentado la denuncia correspondiente. ¿Algún consejo del presidente del PP a la señora Díaz Ayuso por esta cuestión que afecta a su pareja?”, le ha preguntado Carlos Alsina.

“Usted lo acaba de decir”, ha respondido Feijóo, quien ha añadido: “Si hay un una inspección de la Agencia Tributaria que afecta a la pareja de la señora Díaz Ayuso, la pareja de la señora Díaz Ayuso tendrá que responder ante la Agencia Tributaria como si cualquier ciudadano en nuestro país tiene una inspección de la Agencia Tributaria. Si entiende la Agencia que no ha cumplido sus compromisos correctos, pues tendrá un problema esa persona con la Agencia Tributaria. Que yo sepa, Isabel Díaz Ayuso no tiene ninguna inspección de la Agencia Tributaria”.

Mientras Feijóo se ha mostrado indulgente con Ayuso ha arremetido con dureza contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por unas informaciones que apuntan, sin concretar, a que el rescate público de Air Europa durante la pandemia se produjo porque la empresa matriz, Globalia, podría haber financiado negocios de la esposa de Pedro Sánchez.

Unos hechos que no están judicializados, lo que no ha evitado que Feijóo ponga en duda a la pareja presidencial. “Vamos a conocer con un poco más de detalle qué es lo que hay detrás, pero desde luego huele mal”, ha sostenido, a preguntas de Alsina, quien ha cuestionado al líder del PP si veía “tráfico de influencias” en la actuación del Gobierno al decidir el rescate de la segunda aerolínea del país.

“No sé si técnicamente deberíamos de denominar un presunto conflicto de intereses”, ha dicho. “El presidente tiene que dar explicaciones, y lo que es sorprendente es que no dé ninguna”, ha añadido. “Merece una explicación muy seria si el presidente, como parece ser, no se ausentó sino que votó a favor de los distintos créditos y préstamos en cuantías superiores a 700 millones de euros en favor de una compañía que tenía un contrato de forma directa o indirecta para financiar alguna actividad de la mujer del presidente”, ha sostenido. Y ha insistido: “Entendemos que podemos estar ante un supuesto de conflicto de intereses que está por cierto tipificado en nuestro ordenamiento jurídico”.

Feijóo ha asimilado buena parte de las teorías conspirativas que se han extendido en Internet, y las ha expuesto en Onda Cero. “Hay muchos vuelos a República Dominicana del Falcon, el avión oficial, en el que no coincide el vuelo con la agenda. Es decir, el presidente no está en República Dominicana y el Falcon ha viajado a República Dominicana. Hemos pedido que se nos informe, se nos ha negado la información”, ha dicho, aunque el conocido como “Falcon” no es un solo avión, sino varios, y está a disposición de diferentes miembros del Gobierno.

“Probablemente la comisión de investigación es un buen momento para discernir ese tipo de cuestiones”, ha dicho Feijóo, a cuenta de la investigación parlamentaria sobre el 'caso Koldo' que hoy se debate y vota en el Senado y en cuya exposición de motivos y ámbito de aplicación no se menciona nada relacionado con Begoña Gómez ni con Air Europa.

Feijóo también ha esgrimido el capítulo en el que el exministro José Luis Ábalos acudió al aeropuerto de Barajas para gestionar el intento de entrada en España de la que fuera vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. “Es evidente que hay una relación directa entre la compra de las mascarillas, la forma y las condiciones del rescate de una aerolínea y las maletas venezolanas que todavía no sabemos qué contenían, porque las personas que están en la trama son las que fueron al aeropuerto de Barajas”, ha dicho.

