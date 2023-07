Feijóo exacerba la estrategia del voto útil: “Nos hacen falta 20 escaños para gobernar en solitario”

Alberto Núñez Feijóo ya se ve presidente del Gobierno. Pero no quiere que su electorado que según las encuestas está hipermovilizado lo dé por ganado. En cualquier caso, el candidato del PP ha dejado entrever las cifras que maneja Génova y ha exacerbado la estrategia del voto útil en torno a su papeleta. “Si no unimos el voto habrá miles de votos que no consigan un escaño. Y nosotros, por esos miles de votos, perderemos un escaño. Un escaño en esta provincia, en otra, en otra, en otra y en otra son 20. Y 20 escaños son lo que nos hace falta para gobernar en solitario”, ha revelado en un acto en el Paseo del Pombé en Oviedo.

Feijóo sigue la estela de la derecha en Europa y supedita el medio ambiente a los intereses económicos

Más

Aunque el líder del PP ha intentado rehuir todo lo posible a Vox durante la campaña, la posibilidad de que haya un acuerdo para gobernar en coalición con Santiago Abascal está sobre la mesa. Ha sucedido ya en varios gobiernos autonómicos -este mismo viernes se ha materializado en Extremadura- y la dirección lo ha reconocido de forma más o menos velada. “Toca decidir una cosa nada más: si Feijóo es presidente solo o acompañado”, ha expresado el coordinador general, Elías Bendodo, que ha presentado la dicotomía en que haya “un gobierno fuerte”, del PP en solitario, o “uno no tan fuerte”, en referencia a un bipartito con Vox, aunque no lo ha mencionado expresamente.

Feijóo dedica parte de sus intervenciones en los mítines a explicar la compleja aritmética de la ley D'Hont para convencer a los indecisos e incluso a los votantes de Vox de que elijan su papeleta. “Los que no quieren que PSOE, Sumar, restar (lo que queda de Podemos), ERC, Bildu y todos ellos, que son 16 (...) merezca gobernar España les digo que unan el voto”, ha expresado el candidato conservador. “No deis un balón por perdido, no deis una papeleta por perdida”, les ha dicho dos centenares de asistentes: “Estas elecciones las tienen que ganar España”.

“Os propongo interrumpir el sanchismo e iniciar una nueva senda política”, ha agregado Feijóo antes de arremeter contra algunas de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno. En esta ocasión, el líder del PP se ha metido especialmente con la financiación del 50% Interrail para los jóvenes y de los bonos culturales para los mayores hasta el punto de enfrentar a las dos generaciones. “¿Por qué no me toma un poco más en serio?”, se ha preguntado al referirse al día del espectador de los martes en el que el cine para los pensionistas cuesta dos euros. “¿Realmente a las gentes con más patrimonio le vamos a pagar los martes el cine?”, ha dicho.

“Y a los hijos de personas con buen patrimonio, con un yate de 9 metros en Gijón, ¿le vamos a pagar el Interrail? ¿Le vamos a pagar el cine con el dinero de los parados? Pero ¿realmente usted se cree que España es esto? Un conjunto de cheques que se financian con los impuestos de tus padres o con la deuda que dejas a deber?”, ha proseguido Feijóo, que llegó a calificar de “inmoral” el cheque cultural de 400 euros que él mismo implantó en Galicia.

“Resulta que pago el Interrail a un joven pero no le bajo el IVA de las conservas de la carne y del pescado a un mayor. Es una cosa muy sorprendente”, ha cuestionado el candidato del PP: “Cómo se puede conseguir el voto joven a costa de no bajar el IVA a los productos básicos como es la carne, el pescado y las conservas?”.

Feijóo ha aprovechado su presencia en Asturias para pronunciarse sobre el conflicto del lobo, que enfrenta a ganaderos y ambientalistas, con uno de los pocos mensajes concretos que ha lanzado respecto a sus propuestas si gobierna. Como ya hace su programa electoral, Feijóo no ha dudado en colocarse del lado de los intereses económicos: “Quiero ganar para decirle a un ganadero que no podemos tener animales sueltos que acaban con la cabaña ganadera en Asturias. Quiero ganar para decir que el lobo es una especie a proteger pero no es un animal sagrado sino tiene que convivir con el resto en un equilibrio”.