Feijóo pide repetición electoral ante el fiasco de su investidura y el PSOE le replica que no “respeta las instituciones”

El candidato del PP a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este viernes ante el Congreso brevemente su candidatura a la Presidencia del Gobierno. Una votación que, como al del miércoles, está abocada al fracaso. El líder del PP no ha movido un solo voto y volverá a tener la minoría de los apoyos necesarios: 172 votos (los 137 suyos, los 33 de Vox, el de Coalición Canaria y el de UPN), frente a los 178 que votarán 'no'. Ante su fiasco, Feijóo ha reclamado a quien ahora tomará el relevo de intentar la investidura, Pedro Sánchez, que renuncie para ir a una repetición electoral. Su única opción para entrar en el Palacio de la Moncloa.

Todo, después de decir que en su discurso del pasado martes planteó “relegar los intereses partidistas y personales”. “He tratado de presentar una alternativa coherente con lo votado el 23 de julio, un Gobierno de la primera fuerza con un trabajo colectivo de esta Cámara para avanzar dentro del marco constitucional, que nadie sea más que nadie, una nación de ciudadanos libres e iguales”.

“Si esta alternativa no fructifica”, ha dicho sobre sí mismo, “solo quedan dos salidas: el Gobierno de la mentira o una repetición electoral”. Lo primero se refiere al posible Gobierno de coalición del PSOE y Sumar, con el respaldo mayoritario de la Cámara. “No hay vuelta atrás a un punto intermedio”, ha dicho Feijóo. “O han mentido los independentistas, o el PSOE. Me atrevo a adivinar cuál de los dos están más cerca, de ahí los insultos y los silencios”, ha sostenido.

Feijóo ha interpelado a Sánchez, a quien ha reclamado que subiera a la tribuna para defender su posición. “Amnistía, sí o no? ¿Yo digo no, y usted?”, ha dicho. “¿Referéndum, sí o no. ¿Yo digo no, y usted señor Sánchez?”, ha añadido. “Suba usted ahora, suba aquí”, ha asegurado. “No se esconda ante nadie. Suba hoy, aquí y ahora”, ha dicho. “Suba y hable claro, sin rodeos, sin comunicados a las ocho de la tarde llenos de eufemismos”, ha zanjado.

Feijóo rechaza una abstención que el PSOE no le pide

Feijóo también ha zanjado un debate que se ha suscitado levemente en sus propias filas: el de una posible abstención técnica del PP para hacer presidente a Sánchez sin el apoyo de los independentistas.

“No vamos a admitir el cinismo de que nos pidan a nosotros lo que ustedes se niegan a hacer ahora con el partido más votado de los españoles”, ha dicho. “Si es su voluntad seguir adelante en esta degradación moral y política, será su responsabilidad o irresponsabilidad. Pero solo la suya”, ha planteado.

Por eso solo hay dos opciones, según Feijóo: el Gobierno de coalición con independentistas o la repetición electoral. Y “si la formación de un Gobierno pasa por la distorsión de los valores constitucionales, obligando a España a tener el Gobierno de la mentira o del engaño, es más decoroso optar por la segunda de las condiciones”.

“Si quieren hacerlo, lógrenlo en las urnas. con tranquilidad y transparencia”, ha dicho. Y sobre el previsible fiasco en la votación de este viernes, ha concluido: “Llámenlo fracaso, pero no hay posibilidad de triunfo para ningún candidato aunque logre la Presidencia, porque no existe éxito posible en el engaño o la mentira”.

Óscar Puente: “Su respeto a las instituciones es nulo”

Confirmado desde el pasado miércoles por la Moncloa que el presidente en funciones no intervendría en ningún momento de la sesión, el turno de réplica del PSOE lo ha vuelto a asumir este viernes el exalcalde de Valladolid y diputado, Óscar Puente, que ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de utilizar las instituciones al servicio de una simple estrategia de funcionamiento interno del PP.

“No les ha importado utilizar de manera profundamente desleal a la máxima autoridad del estado, la Corona, para a través de ella convocarnos a este simulacro de investidura”, ha dicho Puente, que ha insistido en que el único fin del líder del PP era consolidar su propia posición en la calle Génova.

“Su respeto a las instituciones es nulo” por “utilizar a la Corona para coronarse como líder de su partido”. “Son profundamente desleales con la Constitución y con la actividad parlamentaria, pero luego exigen cortesía”, ha añadido el portavoz socialista que ha llegado a señalar a Feijóo por su ausencia de altura institucional. “Un hombre de estado no pisotea los símbolos del estado”.

Ante el murmullo de la bancada de la derecha, Óscar Puente ha pedido al líder del PP “aprender algo” de Pedro Sánchez. “Para fortalecer su liderazgo interno convoque usted un congreso o unas primarias y que los militantes puedan elegir. Atrévase. Los verdaderos líderes se forjan cuando las circunstancias no vienen bien dadas o no se tienen las cartas marcadas”.

Puente ha vuelto a reivindicar a su partido y ha hecho mención a la referencia de los populares respecto a la figura de Gregorio Peces-Barba. “Ustedes decían del PSOE de hace 30 años lo mismo que dicen del ahora”, ha señalado tras recordar que el PP llegó a acusar al histórico dirigente socialista de connivencia con “los verdugos” durante su responsabilidad como Alto Comisionado de las Víctimas del Terrorismo.