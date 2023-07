Feijóo reivindica junto a María Guardiola los pactos con Vox: “Ojalá todos fueran igual de transparentes”

Alberto Núñez Feijóo y María Guardiola han vuelto a coincidir en público por primera vez desde aquel viernes de junio en el que la cúpula del PP torció el brazo a su líder en Extremadura para que asumiera un Gobierno de coalición con Vox para desbancar al ganador de las elecciones del 28 de mayo, el PSOE. Ha sido en Badajoz, en el primer mitin de la campaña de las elecciones generales del 23 de julio. Ambos se han cruzado mensajes desde el atril. Guardiola ha dado las “gracias de corazón” a su jefe de filas. Él ha asegurado que ha elegido la ciudad extremeña para el acto “porque tiene mucho morbo hablar de María Guardiola”.

Feijóo ataca a Abascal tras la crisis por los pactos con Vox mientras asume un Gobierno de coalición con la extrema derecha

El aspirante a sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa ha hilado un discurso con dos mensajes contrapuestos. Ha dedicado la primera parte a defender la alianza generalizada con la ultraderecha para alcanzar poder territorial en autonomías y ayuntamientos. Ante Guardiola, sentada en primera, ha asegurado: “Ojalá todos los pactos hechos en España en los últimos años fueran igual de transparentes”.

Pero la “transparencia” del pacto PP-Vox en Extremadura no llega a saber oficialmente por qué se produjo el cambio de posición de Guardiola tras asistir en Madrid a la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta. La futura primera presidenta de la Junta dijo tras firmar con los ultras: “Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños”. A esa misma hora, Feijóo decía: “En tiempos en los que la palabra de un político no vale nada, yo reivindico la política de la palabra. Sin palabra no hay política”.

Exactamente una semana después, el PP ha pasado ya página de su debate público sobre el valor de la palabra. Y Feijóo ha optado, como ya hiciera tras otros acuerdos, por apoyar lo firmado. “Nosotros no hacemos pactos de vergüenza, hacemos pactos con los papeles, contenidos, publicidad y con el corazón”, ha apuntado el candidato a la Presidencia del Gobierno. “Escuchar al 'sanchismo' dar lecciones de pactos es un sarcasmo”, ha añadido.

El pacto firmado por PP y Vox en Extremadura incluye, entre otras cuestiones, el borrado de la violencia machista, la introducción del veto parental en las aulas, la prolongación de la vida de las centrales nucleares y la promoción de los toros. Además, Guardiola cedió a los ultras la Consejería de Gestión Forestal y Medio Rural. Ahí podrán ensayar su cruzada contra el “fanatismo climático” y las “leyes verdes”.

En la segunda parte de su discurso, sin embargo, Feijóo ha arremetido con dureza contra el partido de Santiago Abascal, a quien ya atacó directamente a principios de semana. El líder del PP ha acusado al PSOE de “conseguir Votos de vox para que no gobierne el PP”, por la investidura fallida de Fernando López Miras en Murcia.

Y luego, como ya hiciera el jueves en Castelldefels (Barcelona), ha arremetido contra la presencia de los ultras en puestos de responsabilidad. “Quiero un gobierno eficaz, sin intermediarios, sin comisionistas, que salga de forma directa de las urnas, sin contaminar, que solo obedezca a los votantes”, ha dicho. “Quiero un Gonbierno de una pieza, para reformar nuestro país. La papeleta que garantiza acabar con el 'sanchismo' es la del PP”, ha zanjado.

Feijóo ha pedido el voto por primera vez en esta campaña “para lograr el cambio, para que España tenga un Gobierno solido, centrado, reformista”. Y ha añadido: “Para que no haya bloques ni bloqueos. Ni de los que creen que pueden perder atrincherándose en el poder, ni de los que quieren obstaculizar el cambio político en España”. Otra referencia, velada, a Vox.

A Feijóo le ha dado tiempo a prometer que si gobierna y un ministro “miente” será “cesado a los 60 minutos”. Y ha querido hurgar en la herida abierta en Sumar por la ausencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en las listas de Yolanda Díaz. “Pedro Sánchez le ha pedido que la cese”, ha dicho. “Y lo ha hecho”, ha apuntado. “No hay nada como una compañera de partido para que te cesen”, ha sostenido.

Los paralelismos entre el dibujo trazado por Feijóo sobre Irene Montero y lo que le hicieron a Pablo Casado en febrero de 2022 para que él llegara al liderazgo del PP son inevitables.

Guardiola: “Estamos enteritos”

Antes que Feijóo ha actuado Guardiola, en su primer gran acto público tras firmar el pacto con Vox. “Por mucho que te digan, Extremadura no es socialista”, ha comenzado, pese a que el PSOE ganó las elecciones de mayo. La líder del PP ha asegurado que estaban “cansados de escuchar que era imposible”. “No vas a ganar”, ha asegurado que le decían. “Ver para creer, que dirían algunos. A mí me gusta más decir creer para ver, y escuchar para hacer”, ha sostenido.

“El cambio de Extremadura va a llegar a España, y va a llegar a la Moncloa”, ha arengado Guardiola.

La futura presidenta ha criticado, además, a los “políticos infantiles y caprichosos que utilizan” al PP “como si fuera una piñata a la que golpear con fuerzas en sus fiestecillas de cumpleaños”. “Y algo yo sé de esto también”, ha proseguido. “Pero no nos hemos roto y no hay chuches, estamos aquí enteritos”, ha dicho. “El PP es mucho más que su entretenimiento, es un partido con hondura, responsabilidad, generosidad y raíces firmes. No somos flor de un día”, ha apuntado.

Guardiola ha agradecido a Feijóo que se “volcara” con ella. Y ha querido “devolver mínimamente el apoyo”. “La política también es una suerte de reencuentros, personas que van y vienen. Siempre hay tiempo para estar en el Gobierno o la oposición, pero siempre hay que tener tiempo para hacer las cosas desde el corazón. Por eso quiero darte las gracias desde el corazón”, ha zanjado.