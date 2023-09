Felipe González asegura que le “costó” votar al PSOE el 23J y considera que la amnistía no cabe en la Constitución

El expresidente del Gobierno Felipe González ha reconocido este martes que en las elecciones del 23 de julio votó a su partido, el PSOE, aunque ha matizado que le “costó” más que en otras ocasiones apoyar al ahora presidente en funciones y líder de los socialistas, Pedro Sánchez. En una entrevista en Onda Cero, González ha considerado, además, que “el bloquismo enfrentado no va a dar ninguna respuesta a las grandes reformas que el país necesita, como la reforma del Senado, que hay que reformarlo antes de que se deshaga”.

Respecto a la negociación de la investidura y la petición de las fuerzas independentistas a PSOE y Sumar para que impulsen una amnistía a los líderes del procés, el expresidente ha señalado que “hoy no tienen importancia ni la amnistía ni la autodeterminación”, aunque ha considerado que “hay que hacer una reflexión política sobre estos dos conceptos y sobre España como Nación”. “España no puede dejar de ser una nación para muchos españoles”, ha zanjado

Sí ha coincidido con Sánchez en la necesidad de “dejar atrás” el conflicto catalán y en hacerlo dentro de la Constitución. “Si el presidente del Gobierno dice que todo lo que se haga se hará en el marco de la Constitución, yo digo, de acuerdo, hágase en el marco de la Constitución y dígase con claridad que en el marco de la Constitución no cabe ni la amnistía ni la autodeterminación, y a partir de ahí empezamos a hablar”, ha remachado.

“La Constitución no es militante y no deslegitima a nadie”, ha señalado González. “Cada uno puede defender las ideas que quiera, lo que no puede es violentar la ley”. Felipe González cree que sí hay que superar el procés como dicen los independentistas habría que sacarles una declaración en donde lo admitan. En cuanto a la fuerza que tienen estos partidos está relacionada con la investidura de Sánchez , “al igual que le pasa al PP con Vox”, dice.