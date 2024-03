Fernández Díaz asegura que 'Kitchen' no partió de Interior y apunta a “otras personas de instancias ajenas”

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha asegurado que la 'Operación Kitchen', el supuesto operativo parapolicial para sustraer información relacionada con 'Gürtel' al extesorero del PP Luis Bárcenas, no partió de su Ministerio, y ha apuntado a “otras personas de instancias ajenas” a su departamento.

Así se desprende de su escrito de defensa, en el que su letrado sostiene que se ha producido un “cierre en falso de la investigación”, obviándose por parte del juez Manuel García Castellón “numerosos elementos e indicios obrantes que apuntaban hacia otras personas” que no pertenecían a la órbita de Interior.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 15 años de cárcel para Fernández Díaz y 33 de inhabilitación por los delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.

A lo largo de 31 páginas, el abogado del exministro asegura que a Fernández Díaz “no le afectaba ni perjudicaba el resultado de la investigación judicial en la pieza 'papeles de Bárcenas'”. “No se ha relacionado nunca su nombre con este asunto, por lo que no tenía interés o motivación especial en una operación policial dirigida a sustraer información de aquella investigación judicial”, añade.

“No puede descartarse la intervención de otras personas”

Su letrado indica que en el “propio escrito de acusación del Ministerio Fiscal se reconoce que en la ideación de la Operación Kitchen no puede 'descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias' ajenas al Ministerio del Interior, juicio de inferencia lógico y acorde a los múltiples elementos obrantes en la causa que así lo sugieren y al resultado de las diligencias de instrucción practicadas”.

En esta línea, afirma que el “encapsulamiento de los hechos en el Ministerio del Interior y el rechazo a la vía de investigación judicial hacia otras instancias, incluso contra el criterio de la propia Fiscalía Anticorrupción, necesariamente conllevaba el procesamiento y enjuiciamiento del máximo responsable gubernamental (en palabras de la Fiscalía) en aquellos años del reiterado Ministerio, el señor Fernández Díaz”.

Sin embargo, su defensa insiste en que “del resultado de las diligencias practicadas no puede inferirse su conocimiento o participación en los hechos más allá de las manifestaciones” de su ex 'número dos', Francisco Martínez, “que no se han corroborado por ningún otro elemento o dato”.

Además, su letrado deja claro que “no existe en la causa elemento o dato que permita concluir que Fernández Díaz estuviera al corriente o participara en la gestión de los fondos que fueron destinados presuntamente a pagos efectuados” al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.

“Tampoco ha quedado acreditado que Fernández Díaz, como ministro del Interior, ordenara o estuviera al corriente de un especial o férreo control a Bárcenas mientras estuvo en situación de prisión provisional, o que se aplicaran a éste ciertas medidas de régimen penitenciario especialmente duras o rígidas, si es que tales circunstancias, solo denunciadas por la acusación particular, ciertamente se produjeron”, continúa.

Lo mismo, añade, “respecto a que diera instrucciones al comisario principal (José Luis) Olivera a fin de que presionara e intentara cambiar de destino” al inspector de la UDEF Manuel Morocho, encargado de la investigación de 'Gürtel'.

A juicio de la defensa, “no resulta verosímil que el ministro fuera quien informara al secretario de Estado de Seguridad y no al revés, y menos sobre una cuestión operativa”. “Fernández Díaz no estuvo al corriente de tal operación policial ni tampoco tenía interés alguno en dicha operación”, incide.

“Por todo lo expuesto, más allá de las manifestaciones del ex secretario de Estado y de la ascendencia del ministro sobre este y los demás funcionarios policiales de mayor rango que supuestamente materializaron la operación, no existe elemento alguno que permita concluir la participación de Fernández Díaz en los hechos objeto de esta pieza”, concluye.

La petición de la Fiscalía

Además de a Fernández Díaz, el Ministerio Público pide condenar a 19 años de cárcel al comisario jubilado José Manuel Villarejo, a 15 años a Martínez y la misma pena para el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y para Andrés Manuel Gómez Gordo, quien fue jefe de seguridad de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

La Fiscalía, además, también pide condenar al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, al que fuera jefe de la UCAO, el comisario Enrique García Castaño, y al que fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía cuando se habría producido el espionaje, Marcelino Martín Blas.