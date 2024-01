Fernández Díaz, hace diez años en el Congreso: “Es una ofensa que me pregunte si yo conocía ese informe”

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy, entre 2011 y 2016, se mostró muy ofendido en el Congreso de los Diputados cuando tuvo que dar las primeras explicaciones sobre la guerra sucia de su Ejecutivo contra los partidos independentistas catalanes, a raíz de las primeras filtraciones a la prensa de los informes fabricados por unidades policiales. En sus comparecencias en 2013 y 2014 el ministro no solo negó la existencia de la Operación Catalunya sino que también dijo desconocer las investigaciones ilegales.

Este lunes, una investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia reveló que esos informes falsos para criminalizar a los independentistas no solo llegaron al despacho de Jorge Fernández Díaz sino que era el propio Gobierno de Mariano Rajoy y, en concreto, Interior, el que investigó al margen de la ley. También orquestó campañas contra los partidos independentistas durante al menos cinco años, entre 2012 y 2016, a través de diferentes cuerpos policiales, sirviéndose de los dosieres con acusaciones falsas que elaboraba un grupo de mandos policiales corruptos, pero también con información confidencial que suministraban otros ministerios, entre ellos el de Hacienda.

En una comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso que tuvo lugar el 12 de marzo de 2013 Fernández Díaz respondió de forma vehemente al entonces diputado de CiU Jordi Jané –que después fue conseller de Interior de la Generalitat– cuando le preguntó por esos informes. “El Cuerpo Nacional de Policía tiene más de 71.000 efectivos. Si sale una filtración y usted cree que es muy fácil acreditar quién la ha filtrado, viene y me lo explica”, le dijo.

“Ya me gustaría a mí que supiéramos quién ha hecho determinadas filtraciones —documentos, borradores, informes, fotocopias, etcétera— o quién los ha elaborado. Si usted lo sabe, explíquemelo a mí”, le espetó Fernández Díaz a Jané. En ese momento, un diputado que las actas de la sesión no identifican, ironizaba: “Pues menos mal que es el ministro del Interior”.

“Viven en la obsesión”

“Me ha dicho usted que tengo que depurar responsabilidades y me ha preguntado incluso, señor Jané, si yo conocía ese informe-borrador antes de que fuera publicado. Con el respeto y el aprecio que sabe que le tengo le digo que eso me ofende. Así de claro. Si usted está hablando para determinados medios políticos de Cataluña, como también conozco Cataluña y soy político de Cataluña, le digo que me ofende la pregunta. Usted me ha preguntado si yo conocía ese informe-borrador antes de que fuera publicado, que es tanto como decir que yo consentí o propicié su publicación. Eso es una ofensa. Como le conozco y estoy seguro de que usted no quiere ofenderme, le rogaría que lo retirara. Si no lo retira, tomo buena nota de lo que usted ha dicho”, respondió, enfadado.

Meses después, durante una interpelación en el Pleno del Congreso, el entonces ministro llegó incluso a elevar el tono contra CiU por interesarse por las acusaciones falsas que se les atribuía en documentos fabricados por Interior y que eran filtrados a medios madrileños. Fue después de que elDiario.es desvelara el 30 de noviembre de 2014 la trama creada en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía para rastrear información comprometedora de políticos independentistas.

Ante la alarma de los independentistas por lo desvelado por este diario, Fernández Díaz respondió: “Viven en la obsesión y ven persecución incluso en sueños, pero eso es asunto de psiquiatras”.