El fiscal corrige a Luis Medina e insiste en que haber devuelto la comisión de los guantes no borra la estafa

El fiscal del caso mascarillas, Luis Rodríguez Sol, ha impugnado el recurso presentado por la defensa de Luis Medina contra la personación del Ayuntamiento de Madrid en condición de víctima. Rodríguez Sol alude a la entrega de unos guantes que no fueron los que había comprado el Ayuntamiento y concluye: “El hecho de haber devuelto parte del dinero después de haberse constatado el engaño no elimina la atipicidad de la conducta, sino que a lo sumo podría considerarse una circusntancia atenuante de un delito ya consumado”.

Asimismo, el fiscal del caso considera “falso” que los más de 4 millones de dólares que devolvieron Luceño y Medina fuera la diferencia de precio entre los guantes encargados, hasta el codo, y los que entregaron, pares que llegaban cubrían hasta la muñeca. Fue, por contra, “el resultado de renunciar a las comisiones que los investigados habían pactado con el vendedor sin alterar un ápice el precio inicial del producto”.

Los guantes costaban 0,39 dólares y Luceño y Medina le cobraron 2 dólares por pareja al Ayuntamiento. Cuando éste reclamó, lo dejaron en su verdadero precio, aunque en realidad lo que habían hecho era renunciar a su comisión. Aún así, recupera el fiscal, los 0,39 dólares estaban todavía muy por encima del precio en el que se vendían los guantes a los ciudadanos en supermercados de Madrid, y que era de 0,08 por par.

“Por último, a todo lo anterior se une que el Ayuntamiento de Madrid acabó pagando el sobreprecio de una penalización de 25.000 dólares que en justicia deberían haber soportado los intermediarios como responsables de la entrega de un material que no se correspondía con lo pactado y que, sin embargo, se cargó al Ayuntamiento de Madrid sin su consentimiento”, continúa Rodríguez Sol en su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es. “Por ello, sin necesidad de entrar en más detalles de las otras operaciones resulta evidente que el único concepto en el que se puede personar el Ayuntamiento de Madrid en la presente causa es el de actor civil o acusación particular”, concluye el fiscal al respecto.

La representación de Luis Medina Abascal considera que el Consistorio está denunciando unos hechos que en su momento no le parecieron en absoluto irregulares. “Ahora no pueden venir a quejarse de algo que dieron por válido y por lo que no interpusieron ningún tipo de reclamación”, recogía en su escrito, en alusión a que el Ayuntamiento nunca denunció estafa alguna.

El fiscal, consultado igualmente por el juez, se pronuncia a favor de que no se imponga una fianza a las partes personadas, como reclamaba Medina de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al tiempo que estima que la solicitud del investigado de que todas actúen bajo una misma dirección letrada es una facultad que la ley reconoce al juez y que éste no ha impuesto.