El fiscal general venezolano apunta por qué Guaidó no ha sido detenido

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirma que el hecho de que Juan Guaidó no haya sido detenido "no significa que no haya sido judicializado o investigado" y apunta que los tiempos los marca "el curso de la investigación".

De esa manera Saab, en el cargo desde 2017, respondió en una entrevista con Marcelo Longobardi, de CNN en Español, a una pregunta acerca de si el Gobierno de Nicolás Maduro no se atreve con Guaidó, dado que no ha corrido la misma suerte que el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Édgar Zambrano, y otros opositores.

Longobardi difundió en su programa nocturno dominical una entrevista con Saab, quien a lo largo de una hora se defendió atacando duramente a la oposición y desviándose de los temas como respuesta a la mayoría de las preguntas directas del periodista argentino.

Cuando le preguntan por las imágenes que dieron la vuelta al mundo de una tanqueta antidisturbios arrollando a los manifestantes en las calles de Caracas el 30 de abril las equipara con las de Guaidó y de Leopoldo López acompañados de militares "armados hasta los dientes" con "fusiles y ametralladoras" que dispararon contra "objetivos civiles".

En el distribuidor Altamira, una autopista de Caracas, se recogieron más de 200 cartuchos. "Estamos investigando todo", dijo.

Luego subrayó que esa acción "grotesca" y "peligrosa" buscaba "matar" y "derrocar por la vía de las armas" al Gobierno de Maduro.

"Somos muchos más los que queremos el diálogo", aseveró Saab, quien dijo aplaudir los "encuentros exploratorios" que han iniciado este mes en Noruega representantes del Gobierno y la oposición.

De Guaidó, el titular de la Asamblea Nacional al que más de 50 países reconocen como presidente interino, dice que se "autoproclamó ilegalmente" y que el artículo de la Constitución que invocó para hacerlo es el mismo en el que se amparó el empresario Pedro Carmona para proclamarse mandatario en las 48 horas en que Hugo Chávez fue apartado del poder por un golpe en 2002.

"Pero Carmona tuvo más éxito que Guaidó", pues "logró entrar al Palacio de Miraflores apoyado por el alto mando", apuntó.

De Leopoldó López, que fue liberado de su arresto domiciliario el 30 de abril, dice que fue el "líder" del intento de golpe de estado y que acabó huyendo de "manera poco gallarda y cobarde" a la Embajada de España dejando a "sus tropas y su gente a la deriva".

A la pregunta directa de si hay presos políticos en el Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Saab dice que "militantes de partidos políticos" están recluidos allí por haber participado "en actos que yo podría llamarlos de delitos comunes". "No son presos de conciencia", sentenció.

Sobre la detención de Zambrano, dijo que "el hecho de ser parlamentario no significa que no pueda cometer un delito" y que la razón de que esté privado de libertad es "simple y llanamente sumarse a la conspiración en contra de un gobierno legítimamente constituido".

"Lamentablemente Zambrano no es el único parlamentario que violó su propio juramento, hay otros que están siendo investigados", subrayó.

Cuando Longobardi le preguntó por la "desaparición" del diputado Gilber Caro, confirmó que está detenido y "siendo investigado por los hechos" del 30 de abril.

Respecto al apoyo de Estados Unidos a Guaidó afirma que los principales portavoces de la administración del presidente Donald Trump están "cambiando su discurso" y "han dicho que están frustrados".

Además, agregó, el apoyo internacional a Guaidó, que no "ha sido elegido" presidente, se está "diluyendo".

En cuanto a la crisis socioeconómica en Venezuela, Saab dice que los "crueles y dantescos bloqueos de carácter económico" aplicados a su país han causado "más de 40.000 muertes".