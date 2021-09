La Fiscalía rebaja su petición de cárcel para Alberto Rodríguez por los retrasos del proceso

La Fiscalía ha rebajado su acusación contra el diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, por su supuesta agresión a un agente de Policía Nacional en una manifestación en 2014. El Ministerio Público, que en un primer momento pedía 6 meses de cárcel para él, ha rebajado su acusación a 3 meses y 10 días al entender que la causa se ha alargado durante ocho años y que debe tenerse en cuenta como atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

El anuncio de la representante de la Fiscalía ha llegado después de la declaración del parlamentario de la formación morada, que ha negado de forma tajante haber agredido al policía. Rodríguez ha asegurado que él formaba parte de la manifestación permitida y que "cuando yo llego esos hechos ya no ocurren, los conozco porque los he visto en YouTube". Según el parlamentario de Unidas Podemos, para cuando llegó a la catedral de La Laguna los disturbios ya habían terminado y no agredió al agente que le había identificado unos pocos minutos antes.

En este momento, y ante la perplejidad de la fiscal, asegura Rodríguez que fue identificado tiempo después por formar parte de movimientos sociales y haber participado en numerosas manifestaciones. "Es una triste práctica", ha dicho, acusando a la Policía de "criminalizar la protesta" identificando a las cabezas visibles de los movimientos sociales para responsabilizarles de los atentados.

"Fueron otros compañeros, se sabían el nombre"

La declaración del agente supuestamente agredido ha rebajado la intensidad de las lesiones causadas por la supuesta patada. Allí donde el Ministerio Público declara probado que "necesitó cinco días para su recuperación", el agente ha explicado que "no me ha reconocido ningún médico forense" y que "por la noche ya no tenía nada" en la zona del impacto. Ha negado tajantemente haber necesitado cinco días para recuperarse y ha rechazado que Rodríguez también le golpeara en una mano tal y como aseguró en un primer momento la Fiscalía y reflejó la exposición razonada enviada al Congreso: "Debió ser... hubo mucho alboroto, mucho movimiento y yo llevaba el escudo, supongo que sería de otra cosa", ha dicho.

El jefe del dispositivo ha asegurado que no vio "en ningún momento" a Rodríguez en la zona de los altercados y el agente supuestamente agredido ha afirmado que le detectó cuando un grupo de manifestantes intentaban, según entendió él, impedir alguna detención. Su testimonio ha dejado claro, por un lado, que él ya le conocía de otras manifestaciones: "Iba a muchas manifestaciones y ya lo conocíamos", ha dicho, aunque negando que hubiera tenido algún tipo de antecedente violento.

Le vio pero no le detuvo ni identificó en ese momento aunque sí lo hizo posteriormente cuando sus compañeros le dijeron quién era. "Fueron otros compañeros, le habían identificado en veces anteriores y se sabían el nombre", ha recordado. El atestado afirma que Rodríguez "es habitual en todo tipo de manifestaciones altercados y agresiones a la fuerza pública" aunque el agente ha negado haber tenido problemas con él anteriormente. "Conmigo en las manifestaciones, al margen de cánticos y lo normal en una manifestación tranquila... no".