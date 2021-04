Gabilondo plantea un complemento de 150 euros al mes al Ingreso Mínimo Vital en la Comunidad de Madrid

Ángel Gabilondo ha presentado el programa con el que pretende arrebatar la Puerta del Sol a Isabel Díaz Ayuso. Las 350 principales medidas se enfocan a la sanidad -incluido el plan de vacunación-, la educación y la recuperación económica. Pero también a la lucha contra la desigualdad. El PSOE pretende impulsar el Ingreso Mínimo Vital que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez con un complemento de 150 euros al mes o de 200 euros en el caso de la renta mínima de inserción en la región. Además, se compromete a aprobar los presupuestos en los primeros cien días de mandato después de que la presidenta convocara las elecciones en plena negociación de las cuentas para 2021.

"Una región es fuerte cuando elimina desigualdades, no cuando las agudiza", ha dicho Gabilondo antes de anunciar el complemento de 150 euros el mes a las familias que perciben el Ingreso Mínimo Vital. Además, quiere revisar la Ley de Renta Mínima de Inserción "para coordinar las prestaciones con el Ingreso Mínimo Vital". "Con el objetivo principal de luchar contra la pobreza infantil se aplicará un suplemento de 200 euros al mes a aquellas familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción que cuenten con menores a su cargo", reza el documento presentado este jueves. También Más Madrid ha planteado un complemento extra a la ayuda aprobada por el Gobierno de Sánchez. En contra de la pobreza energética, el PSOE propone que no se pueda dejar sin suministros a las personas vulnerables. "No dejar a nadie atrás", ha repetido Gabilondo.

Pero el principal foco del programa está en la sanidad tras años de maltrato por parte de los gobiernos del PP. "Es imprescindible reforzar las plantillas en el sector sanitario, incorporando de forma inmediata a aquellos especialistas de medicina familiar, salud mental, medicina preventiva y salud pública formados y que han finalizado su especialidad. A la vez, acabaremos con la temporalidad de nuestros profesionales sanitarios, con una gestión adecuada de los recursos humanos y retributivos suficientes que permitan la cobertura del 100% de las plazas en todo el territorio de la Comunidad de Madrid", promete el PSOE, que también apuesta por que los ciudadanos solo tengan que esperar un máximo de entre 48 y 72 horas para lograr una cita en sus centros de atención primaria -en esos dos años Gabilondo pretende iniciar la construcción de 30 nuevos centros-.

En el caso de las urgencias hospitalarias el compromiso es que el 90% de los pacientes sean atendidos en un máximo en 4 horas. Después de que Iñigo Errejón pusiera el foco en la salud mental durante un debate en el Congreso, los socialistas cogen el guante y plantean un impuso a los servicios de salud mental para que haya un máximo de 30 días de espera para las consultas no urgentes. Además, Gabilondo ha enfatizado su intención de que la Comunidad de Madrid sea la primera región con una Estrategia contra la Soledad.

Los socialistas, que vinculan la recuperación económica al ritmo de vacunación, también plantean cambios en el proceso que está llevando a cabo el Gobierno regional, al que reprochan las largas colas y los desplazamiento de muchos kilómetros para la administración de las vacunas. "Activaremos los centros de salud para la vacunación incluso los fines de semana", establece el programa que se centra en el periodo 2021-2023. "Haremos más de 200.000 pruebas semanales de acuerdo a la capacidad de la que dispone la Comunidad de Madrid. Contratar el número de rastreadores recomendado por los expertos (alrededor de 2.000) para la detección, seguimiento y control de contactos", señala el PSOE, que también quiere extender a la tarde la capacidad asistencial para las citas no-COVID que se han visto aplazadas durante la pandemia.

Recuperación, hub de ciencia y hostelería

En cuanto a la recuperación económica, el PSOE aprovecha los fondos europeos a través de los que se compromete a crear 125.000 empleos. Precisamente con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gabilondo ha dicho que el sábado presentará la "medida estrella" de los socialistas con esos fondos: "Queremos hacer de Madrid el primer hub de ciencia y salud". El candidato socialista ha defendido que se convierta en la "capital europea de la ciencia y la salud". Así, las cuentas que pretende presentar en tres meses incrementarán al 2% del PIB madrileño el I+D+I con la contratación de 1.000 investigadores.

En el plano laboral, los socialistas también apuestan por incentivos para la contratación indefinida así como para que los ERTE no se conviertan en ERE, aunque no especifica en qué consistirían esos incentivos. en cuanto a la creación de plazas públicas, los socialistas pretenden crear 25.000 nuevas plazas en el sistema educativo -10.000 en el caso de la Formación Profesional, que quieren que llegue a todos los institutos en los municipios de más de 20.000 habitantes-. El programa recoge un plan de 250 millones para la educación -que incluye la universalización de la escuela 0-3 años- y la aspiración de bajar las tasas universitarias hasta niveles de 2011"con el objetivo de lograr progresivamente la gratuidad de la primera matrícula", "la equiparación de los precios públicos de máster a los de grado y la exención del pago de la enseñanza superior a víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos".

Como ya ha anticipado el candidato en varias ocasiones, el PSOE olvida las promesas de armonización fiscal que formuló en 2019 en su estrategia por hacerse con una parte del electorado de Ciudadanos. Consciente de que Ayuso se ha hecho fuerte en el sector de la hostelería por las relajadas medidas contra la COVID-19, el PSOE reitera que es la única región que no ha dado ayudas directas al sector y se compromete a poner en marcha 80 millones del fondo de contingencia además de impulsar "un plan de ayudas a empresas de comercio, hostelería, autónomos y familias dotado con 1.300 millones de euros".

"Billete anticontaminación"

Gabilondo también quiere impulsar un Plan de Recuperación Verde y una Estrategia Autonómica de Cambio Climático y Transición Ecológica y una de las medidas 'verdes' más concretas del programa es la creación de un "billete anticontaminación" que suponga la gratuidad del transporte público cuando la contaminación en la región se dispare. En el ámbito de la movilidad, plantea la ampliación del Abono Transporte Joven hasta los 31 años para las personas que sigan estudiando, que perciban un salario por debajo del SMI o se encuentren en desempleo. A los jóvenes también va destinada una de las medidas de vivienda que estará contenida en el Plan de Emancipación Joven consistente en que "la implementación de medidas de control indirecto de precios de la vivienda en alquiler que garanticen que el acceso a la vivienda digna no represente más del 30% de los ingresos de la persona".