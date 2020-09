Gobierno catalán asegura que "todos los escenarios están abiertos" para convocar elecciones

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha asegurado este martes que "todos los escenarios están abiertos" ante una convocatoria electoral, aunque ha recordado que le corresponde al presidente de la Generalitat, Quim Torra, decidir cuando convocar elecciones.

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en la que ha recordado que Torra anunció que habría elecciones cuando se aprobaran los Presupuestos: "Cuando lo dijo no teníamos la pandemia. La pandemia lo ha cambiado todo. En estos momentos estamos centrados en la gestión de la crisis sanitaria, que no ha acabado".

Budó ha defendido que el Govern está centrado en gestionar la crisis del coronavirus, y que será Torra el que decida el mejor momento para convocar elecciones: "No se trata de una decisión colegiada del Govern, corresponde al presidente decidir cuándo se convocan, cómo explicarlo y con quién quiere compartirlo".

Asimismo, ha subrayado que la pandemia ha provocado que todos los gobiernos cambien sus planes: "La gente en la calle no nos pide elecciones, nos pide soluciones", y ha añadido que este otoño deberán trabajar en aprobar un anteproyecto de Presupuestos que pueda hacer frente a los escenarios de 2021.

En relación a la posibilidad de que Cataluña pida decretar el estado de alarma para hacer frente al aumento de casos de covid-19, no lo ha descartado: "Si es necesario que se declare el estado de alarma, lo solicitaremos. Ahora no estamos en este escenario, pero no nos cerramos a ello", ha afirmado.

DEBATE DE POLÍTICA GENERAL

Budó también ha explicado que el Govern ha pedido posponer el debate de política general, previsto inicialmente para el día 9 de septiembre, para los días 16 y 18 de este mismo mes, en previsión de que el 17 de septiembre se celebre la vista en el Tribunal Supremo sobre la inhabilitación de Torra.

En lugar del debate de política general, se espera que el 9 de septiembre se celebre un pleno ordinario.