El Gobierno niega que vaya a sacar a etarras de las cárceles y dice que con EH Bildu solo habla de Presupuestos

Diez años después del fin de la violencia de ETA, el Gobierno ha querido este martes dejar claras las distancias con EH Bildu pese a su entendimiento parlamentario. Durante el Pleno del Congreso, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha negado que vaya a dejar en libertad a presos de la banda, como sugirió en un acto de partido el martes el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha recalcado: "Yo con Bildu solo hablo de números".

10 años de hemeroteca del PP poniendo trabas al final de ETA

Saber más

La sesión de este miércoles comenzaba con Pablo Casado acusando a Pedro Sánchez de haber "dejado atrás a las víctimas del terrorismo". "No se puede pactar y blanquear a los que justifican el asesinado de 800 inocentes", le ha dicho el líder del PP en el Congreso tras el paso que dio esta semana Arnaldo Otegi, y que fue acogido con satisfacción por la mayoría de los partidos, incluido el PSOE. "Tiene que romper con Bildu hoy mismo", le ha reclamado Casado, que le ha preguntado si va a sacar a 200 etarras de la cárcel "como dijo ayer Otegi" a cambio de su apoyo a los Presupuestos de 2022.

"Si para que salgan los presos hay que votar los Presupuestos, los votaremos", afirmó el martes el líder de EH Bildu en una intervención en un coloquio en Eibar. Hoy Sánchez ha respondido a Casado con un "no rotundo”. Minutos después, también negaba que el Gobierno esté pensando en liberar a presos de ETA la ministra de Hacienda: "Yo con Bildu hablo solo de números y de cuentas, lo que nos permita apoyar los Presupuestos. Es de lo que hablo con todas las formaciones políticas sin excepciones", ha asegurado en los pasillos del Congreso.

En el Pleno, el presidente ha lamentado que "la derecha no siente esto [el fin de ETA] como una victoria y siempre traslada una visión amarga de uno de los grandes logros de la democracia española como es el fin para siempre de la violencia". "Es un éxito de la democracia española", ha apuntado Sánchez, para añadir que aunque "es cierto que hubo un presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, un lehendakari socialista, Patxi López, y un ministro del Interior como Alfredo Pérez Rubalcaba, es un éxito de todos, también de ustedes". “No hemos utilizado nunca el terrorismo cuando existía ETA y no vamos a usarlo nunca ahora que no existe”, ha concluido.

Casado tenía previsto preguntar a Sánchez si "considera que las decisiones de su Gobierno no dejan a nadie atrás". Los primeros compases de su intervención se han ceñido a la cuestión, pero en seguida ha reprochado al presidente una información sin confirmar sobre un informe que se realizó en Moncloa que incluía la posibilidad de convocar un referéndum sobre una reforma constitucional: "Con la que está cayendo, ¿cree que estamos para un referéndum? Ya le digo que no lo permitiremos".

Sánchez le ha replicado con los datos de empleo y afiliación, que ya están en niveles prepandemia, y los ha comparado con lo que tardó España en recuperarse de la crisis financiera de 2008 y 2012. Para su réplica, Casado ha recurrido al comodín de ETA. "Ha dejado atrás a las victimas del terrorismo", le ha espetado, en una frase que ha recordado a la que le dijo Mariano Rajoy a José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusó de "traicionar a los muertos".

Abascal: "Vamos a votar los Presupuestos de ETA"

También el líder de Vox, Santiago Abascal, ha cargado este miércoles a su llegada a la sesión de control del Congreso contra Bildu y las condiciones que ha puesto para apoyar los Presupuestos del Gobierno. Según ha dicho Abascal "Otegi, que no tiene ninguna cualidad moral, se ha caracterizado en los últimos tiempos por decir la verdad y por decir a todos los españoles que ETA está en la dirección del Estado y que vamos a tener que votar en el Congreso los Presupuestos de ETA".

"Hemos tenido que soportar estos días el blanqueamiento de Otegi; hemos tenido que soportar el intento de pisotear a las víctimas de ETA, y ahora además sabemos que el PP a través de Mariano Rajoy estaba en el ajo una vez que se han conocido y publicado las actas de las conversaciones de ETA con el Gobierno de Zapatero. Es de una gravedad extrema", ha asegurado el líder de la extrema derecha.

Después, ha añadido que también hoy se ha sabido que "Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi comparten un plan para alterar la realidad nacional, la realidad social, la realidad institucional y la realidad democrática de España". "Y por lo tanto entramos hoy aquí en este hemiciclo siendo conscientes de la gravedad de que dentro de muy poco tendremos que votar aquí los Presupuestos de ETA", ha zanjado.

Durante el Pleno, las alusiones al décimo aniversario del final de la violencia de ETA han sido constantes. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que los ciudadanos españoles "no van a ser iguales" mientras "haya 'ongi etorris' [homenajes] que se hagan a los etarras en las calles porque suponen una humillación para las personas demócratas". Con estas palabras se ha expresado la titular de Justicia en respuesta a una pregunta del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu sobre si todos los ciudadanos españoles son iguales ante la Justicia.

Marlaska: "El Gobierno trabaja por la memoria"

Aunque el cuestionamiento de la formación independentista se refería a la situación del rey emérito, Llop ha querido responder primero haciendo alusión a las desigualdades entre hombres y mujeres y después refiriéndose a los homenajes a los miembros de ETA el mismo día en el que se celebran 10 años del final de la violencia de la organización terrorista.

Y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado que "hoy se cumplen 10 años de la derrota de ETA por la democracia" y que, una década después, desde el Gobierno se sigue "trabajando por la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo".

En una respuesta parlamentaria al diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro, Marlaska ha insistido en que ese trabajo frente al terrorismo "sigue siendo política progresista". Previamente, el parlamentario de la extrema derecha había asegurado no saber "cómo duermen tranquilos" en el Ejecutivo "habiendo elegido a Bildu como sus socios, y mientras están negociando por presos etarras".