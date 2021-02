El Gobierno retoma los guiños a ERC para la estabilidad de la coalición

Una vez pasadas las elecciones en Catalunya, el Gobierno deja atrás la contienda y la pugna para centrarse en el trabajo del "día a día". Y en esa labora tiene en ERC a uno de sus principales aliados parlamentarios. Los resultados del domingo dan aire a Pedro Sánchez, que logra situar al PSC en primera posición, pero los socialistas no ocultan su satisfacción la victoria de los republicanos sobre Junts. Mantener la entente con los de Oriol Junqueras en Madrid y tener un gobierno liderado por Pere Aragonès en Catalunya es un buen escenario para el PSOE una vez asumido por los socialistas que Salvador Illa no tiene margen para hacerse con la presidencia de la Generalitat, salvo una sorpresa mayúscula.

El Gobierno retoma los guiños a ERC tras los comicios. "Es un grupo que habitualmente nos apoya y nos acompaña, otras veces no, y nosotros como otros grupos trataremos de cuidar en nuestras relaciones por cuanto el Gobierno de coalición tiene que hacer un trabajo de diálogo, escucha y de respuesta continua para poder tener lo que hemos conseguido en circunstacias muy difíciles: estabilidad política para España", ha afirmado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Eso se hace teniendo relaciones con los grupos de los que depende el día a día del trabajo", ha apostillado.

Tanto Calvo como la portavoz, María Jesús Montero, han puesto el énfasis en que el Ejecutivo mantendrá la apuesta por el diálogo para solucionar el conflicto político en Catalunya con el Govern que salga del Parlament. El PSOE celebró este lunes en un comunicado que las urnas hayan dado el respaldo mayoritario a las dos formaciones que han apostado por esa vía: el PSC y ERC. Sánchez reconoció ante la Ejecutiva del partido que habían vencido las formaciones con arraigo en el territorio y así lo recogió la nota de prensa de Ferraz, que reconocía la "solera" de ERC, al que situaba junto al PSC en los partidos "que han ganado estas elecciones tanto en votos como en escaños".

"Desde el Gobierno de España seguimos confiando, como lo hemos hecho siempre, en que el diálogo sea la base sobre las que se mantenga las relaciones entre el futuro Gobierno en Catalunya y el Gobierno en España porque eso nos permitirá superar de una vez por todas, la fractura social, la fractura de convivencia que existe en Catalunya", ha expresado Montero nada más comenzar su intervención.

Calvo resta importancia a la pugna con Igualdad

Por otro lado, Calvo, que ha comparecido para explicar el listado de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia que ha remitido al Congreso, ha tratado de rebajar importancia a la disputa que mantiene con el Ministerio de Igualdad a propósito de la ley trans. La vicepresidenta segunda ha insistido en que las normas tienen que tener una "seguridad jurídica", pero ha asegurado que la tramitación que está siguiendo es la misma que cualquier otro proyecto legislativo del Ejecutivo ante la acusación del departamento de Irene Montero de que la vicepresidencia primera está "bloqueando" el texto. La intención de Igualdad es que fuera al Consejo de Ministros del próximo martes, pero vicepresidencia considera que no es el momento y recuerda que faltan los preceptivos informes de Justicia, Sanidad o Educación.

"PSOE y Unidas Podemos tienen un compromiso electoral como socios de gobierno y lo vamos a hacer con el mismo procedimiento que otros anteproyectos que requiere tiempo razonable para tener una ley con alta calidad normativa con la consiguiente seguridad que afecta a derechos", ha explicado Calvo. El PSOE ha cambiado de posición respecto a la autodeterminación de género y considera que el cambio legal del sexo no puede depender exclusivamente del "deseo o la voluntad" de la persona, como recoge el borrador de Igualdad, sino que considera que tiene que tener algún tipo de "certificación". Desde la vicepresidencia segunda explican que no se pedirán ni informes psicológicos ni médicos para acreditar la transexualidad, pero buscan alternativas. Calvo no ha aclarado cuál es su propuesta.

Sobre el choque con Igualdad, ha intentado quitarle intensidad. "Esto forma parte del día a día, pero si es una ley menos vistosa o tiene menos debate público pasa más desapercibido; pero no hay más". "Cada día estamos más cerca de tener esa propuesta en el debate del Consejo de Ministros", ha rematado.