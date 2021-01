González Laya anuncia un acuerdo con Londres que permitirá aplicar Schengen en Gibraltar y que no haya Verja

Johnson celebra el acuerdo y aprovecha para reiterar la soberanía británica sobre el Peñón

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha anunciado este jueves un principio de acuerdo con Reino Unido por el que se aplicarán las reglas de Schengen y se suprimirá la Verja con Gibraltar una vez culmine la negociación de un futuro acuerdo entre los Veintisiete y Londres en relación con el Peñón.

En una comparecencia en Moncloa, la ministra ha resaltado que el acuerdo alcanzado supone "que se derriba la Verja" mediante la aplicación de las normas del Acuerdo de Schengen, de cuyo cumplimiento España deberá ser la "garante última", si bien ha descartado ofrecer más detalles en el plano técnico a falta de comparecer ante el Congreso para explicarlo.

"Se aplica Schengen a Gibraltar con España como miembro responsable, lo que permite suprimir los controles entre Gibraltar y España", ha puntualizado, precisando que Frontex tendrá un papel de asistencia en los controles tanto en el puerto como en el aeropuerto, que serán puntos de entrada al espacio Schengen, durante el periodo de transición de cuatro años.

Fuentes europeas consultadas por Europa Press han explicado que para que un nuevo territorio entre a formar parte de Schengen y puedan suprimirse los controles fronterizos es necesaria una decisión del Consejo de la UE, "tras verificar que se cumplen todas las condiciones necesarias" de este acuerdo sin fronteras y conforme a los procedimientos de evaluación del mismo.

En la práctica, han añadido las fuentes, esto significa que una vez que la Comisión Europea emite un informe de evaluación confirmando que se cumplen las condiciones, el Consejo "tiene que tomar una decisión por unanimidad". En dicha votación solo participan los estados que forman parte de Schengen, quedando fuera el resto de miembros de la UE y los estados asociados al acuerdo.

En lo relativo a los terceros países, como es el caso de Reino Unido desde este 1 de enero, antes de entrar en Schengen es necesario que haya un acuerdo internacional entre dicho país y la UE por el que el primero se compromete a cumplir con todo el acervo de Schengen, incluidos cambios futuros, han precisado las fuentes.

FUTURO TRATADO SOBRE GIBRALTAR

González Laya ha valorado que "hoy es el inicio de una nueva relación" y ha aclarado que el acuerdo alcanzado servirá de "cimiento de un futuro tratado entre la UE y Reino Unido en lo relativo a Gibraltar", ya que el Peñón quedó fuera del acuerdo sobre la relación futura pactado entre Londres y la UE el pasado 24 de diciembre.

Lo acordado, ha precisado, ya ha sido remitido a las autoridades comunitarias para que puedan elaborar unas directrices de cara a la negociación del acuerdo sobre Gibraltar, que ha confiado en que pueda estar cerrado en un plazo de seis meses.

La jefa de la diplomacia ha reconocido que han sido "seis meses de trabajo intenso y dos noches en blanco" antes de poder alcanzar este principio de acuerdo, que buscaba evitar "el único Brexit duro" en toda la UE. En su opinión, tanto los habitantes del Campo de Gibraltar como los gibraltareños "pueden respirar aliviados". "Derribamos barreras para construir una zona de prosperidad compartida", ha resumido.

"SE DERRIBA LA VERJA"

"El resultado práctico en la frontera es que se derriba la verja", ha insistido, aclarando que con lo pactado "se facilita enormemente la movilidad pero con seguridad", en virtud de las normas que estipula Schengen, y defendiendo que se trata de "un buen acuerdo" que responde "de una manera muy rotunda a las demandas de nuestros ciudadanos".

En el caso del Peñón, ha añadido, la mayor dificultad estriba en "la movilidad de los ciudadanos, no es tanto una cuestión de fluidez del tráfico de mercancías" como puede ser el caso de Irlanda del Norte. No obstante, ha aclarado que los británicos que viajen al Peñón tendrán que usar su pasaporte, ya que en un futuro estarán entrando en el espacio Schengen, del que Reino Unido no es Estado parte.

Además, ha recalcado que "todo esto se hace sin perjuicio de las pretensiones irrenunciables" respecto a la soberanía de Gibraltar del Gobierno español, como también del Gobierno británico, "que han quedado salvaguardadas" con lo negociado.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el principio de acuerdo. "Iniciamos una nueva etapa. Alcanzamos un principio de acuerdo con Reino Unido sobre Gibraltar que nos permitirá eliminar barreras y avanzar hacia una zona de prosperidad compartida. Firmeza en los principios, progreso para la ciudadanía", ha escrito en su Twitter.

LONDRES APROVECHA PARA REIVINDICAR SU SOBERANÍA

Entretanto, el ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, ha confirmado el principio de acuerdo. En un comunicado, ha indicado que junto con el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, se ha alcanzado un acuerdo con España sobre "un marco político que siente la base de un tratado separado entre Reino Unido y la UE relativo a Gibraltar". Dicho acuerdo, ha añadido, será remitido a la Comisión Europea para "iniciar las negociaciones del tratado formal".

Mientras esto ocurre, ha precisado el ministro de Exteriores británico, "todas las partes están comprometidas a mitigar los efectos del fin del periodo de transición sobre Gibraltar y en particular garantizar la fluidez en la frontera, que claramente es algo que va en el mejor interés de las personas que viven a ambos lados".

Por otra parte, Raab ha reiterado el apoyo del Gobierno británico "a Gibraltar y su soberanía", al tiempo que ha agradecido a su homóloga española, Arancha González Laya, y su equipo su "enfoque positivo y constructivo" en la negociación. "Tenemos una relación cálida y fuerte con España y estamos deseando construir sobre ella en 2021", ha remachado

En la misma línea se ha pronunciado el primer ministro, Boris Johnson, quien ha celebrado en Twitter el acuerdo "sobre la futura relación de Gibraltar con la UE". "Reino Unido siempre ha estado y siempre estará totalmente comprometido con la protección de los intereses de Gibraltar y su soberanía británica", ha recalcado.

Picardo también ha defendido que en el principio de acuerdo no hay nada que afecte a la postura de Gibraltar en lo que se refiere a "soberanía, jurisdicción o control".

Además, respecto al fin de los controles migratorios en la frontera terrestre, ha señalado que en el Peñón la seguridad se verá reforzada mediante medios tecnológicos, con cómo cámaras de reconocimiento facial, y una mayor presencia de las fuerzas de seguridad.

"Yo diría que Gibraltar será incluso más seguro en el futuro", ha defendido. Así las cosas, también ha dejado claro que no habrá presencia de las fuerzas de seguridad españolas en suelo gibraltareño en virtud del acuerdo.

Asimismo, Picardo ha explicado que una vez completado el acuerdo entre Reino Unido y la UE, los residentes de Gibraltar, independientemente de su nacionalidad, podrán "entrar y salir de Schengen" como los nacionales de los estados miembro mientras que quienes no residan en el Peñón "tendrán que pasar por el control de terceros países" en el puerto y el aeropuerto.