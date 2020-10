González Laya dice que la UE habla con Venezuela como habla con Irán o con Rusia: "no es blanquear a nadie"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este martes que la UE ha decidido hablar con Venezuela, "lo mismo que impulsa hablar con Irán sobre cuestiones nucleares o con Rusia sobre Ucrania", sin que eso implique que se esté "blanqueando" o poniéndose del lado de estos gobiernos.

"Respeto mucho que haya partidos y diputados que piensen que hay algunas personas, regímenes o dictaduras con las que no se debería hablar, pero esta es una cuestión sobre la que la UE, no España, ya se ha pronunciado y no quiere decir que la UE esté blanqueando dictaduras, por usar su terminología", ha dicho González Laya.

En una comparecencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE, ha dicho que ese diálogo se hace "como práctica habitual de las relaciones internacionales para buscar soluciones", ante las críticas de PP, Vox, Ciudadanos y UPN por la misión que el alto representante de la UE, Josep Borrell, envió a Venezuela.

Sobre este asunto, González Laya ha aclarado que, como alto representante, las funciones de Borrell no dependen de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sino de los 27 Estados miembros que son los que le han dado "mandato" y a quienes debe informar de sus gestiones. Además, ha señalado que el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE celebrado este lunes en Luxemburgo refrendó este mandato de "seguir impulsando vías de diálogo".

Borrell envió a finales de septiembre una misión diplomática a Venezuela para evaluar la posibilidad de un retraso en las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre para intentar que se celebren con garantías democráticas. Sin embargo, el Gobierno de Maduro rechazó esa posibilidad y la UE ha dejado claro que, tal como están planteadas, no podrá reconocer esas elecciones.

La ministra ha asegurado que, sobre Venezuela, la "posición de España está bastante clara", y que "no ha cambiado ni cambiará porque los principios sobre los que se basa la posición de España no cambian con quién esté en el Gobierno o quien se siente en el Ministerio de Exteriores".

Durante la comparecencia, la 'popular' Jiménez Becerril ha instado al Gobierno a tener una "política firme sobre Venezuela" sin "bandazos" que ha atribuido a un deseo de "agradar a sus socios de Gobierno", en alusión a Podemos.

Jiménez Becerril ha recordado que ella fue observadora en las elecciones de 2015, "pero no como (el expresidente) Zapatero, al que recogían los coches de Maduro". "A nosotros nos tenía que llevar la Guardia Civil porque estábamos atemorizados, lo que vi allí fue horrible, no podemos permitir elecciones que no sean libres y que no sean presidenciales", ha avisado.