Los grupos progresistas plantan una misión de la Eurocámara para analizar la inmersión lingüística en Catalunya

La derecha ha usado durante toda la legislatura las instituciones europeas, y en concreto la Eurocámara, para atizar al Gobierno y sembrar dudas sobre la situación del estado de derecho y la democracia en España. Uno de los flancos en los que han atacado ha sido la situación de la inmersión lingüística en Catalunya. En octubre de 2022, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acordó a instancias de Ciudadanos enviar una misión para estudiar si se cumple la obligación legal del que el 25% de la educación sea en castellano. En aquel momento no se daban las circunstancias para enviar la misión -por la cercanía de las elecciones- y finalmente el viaje será la próxima semana. No obstante, los grupos progresistas de la Eurocámara plantarán a la misión.

Ningún eurodiputado socialdemócrata (S&D), ni de los verdes (Greens/EFA), ni de la izquierda (The Left) formará parte de la delegación que se desplazará a Catalunya para reunirse representantes de las familias de los alumnos y profesores, ONG y organizaciones de la sociedad civil, así como con jueces y autoridades regionales, además de visitar dos escuelas que aplican distintos niveles de inmersión lingüística. La misión oficial estará compuesta por una eurodiputada liberal de Renew que ejercerá como jefa de delegación, Yana Toom; dos del PPE (Peter Jahr y Laurence Sailliet; uno de ECR (Kosma Złotowski, del partido ultranacionalista polaco Ley y Justicia); otra de Identidad y Democracia (Gianna Gancia, la Liga Italiana) y otra de los no inscritos (Maria Angela Danzi, del Movimiento Cinco Estrellas), según ha informado la Eurocámara en un comunicado.

En la misión prevista para los próximos 18, 19 y 20 de diciembre, sí que participarán como acompañantes de la misión las parlamentarias del PSOE y ERC, Cristina Maestre y Diana Riba, respectivamente. Los eurodiputados no pueden formar parte de las misiones oficiales del país del que proceden. Como acompañantes estarán también la presidenta de la Comisión PETI y portavoz del PP español, Dolors Montserrat, junto a su compañera de filas Rosa Estaràs; la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa; y el de Vox Jorge Buxadé.

“Está tan politizada la agenda, y tan hecha a medida para la estrategia de desprestigio de las tres derechas, que ningún diputado del S&D de fuera de España ha estado dispuesto a participar en el sainete”, explica a elDiario.es Maestre (PSOE).

“Los Verdes/ALE no participarán oficialmente en la misión porque no estamos alineados con sus objetivos y no confiamos en la imparcialidad y transparencia de la misión”, señalan fuentes del grupo parlamentario.

Las fuerzas progresistas llevan toda la legislatura denunciando la utilización de la Comisión de Peticiones por parte de Montserrat, en su calidad de presidenta. Ya en 2020 enviaron una denuncia al entonces presidente de la Eurocámara, David Sassoli. El último encontronazo tuvo lugar la semana pasada cuando introdujo en el orden del día de la próxima sesión en el mes de enero prácticamente un monográfico sobre la situación del estado de derecho en España.

Además, los tres grupos de la derecha aprovecharon para dejar fuera del debate una denuncia de los trabajadores de la Corporación de la Radio y Televisión Pública Gallega sobre la manipulación informativa en la TVG presentada hace meses. En ese caso, aprovecharon el empate técnico 14-14 que pilló a Izquierda sin representación tras la marcha de Sira Rego al Gobierno. “Es escandalosa también en el Parlamento Europeo la alianza entre la derecha y la extrema derecha”, denunció la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, que denunció que el PP llevó a votar eurodiputados que no forman parte de la comisión.