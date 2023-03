La Guardia Civil apunta al empresario imputado como origen de los ingresos en efectivo de la número 3 de Ayuso en el PP

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desconfía de la explicación ofrecida por la alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, en sede judicial sobre el ingreso en metálico de 42.650 euros entre 2008 y 2017. En un reciente informe incorporado a la causa de corrupción, los agentes destacan que la mayoría de esos fondos (34.700 euros) acabaron en la cuenta bancaria de Millán mientras su pareja, Juan Pedro Santos, trabajaba como conserje para una UTE de empresas en la que participaba el empresario Francisco Roselló. La importancia de esta conclusión radica en que cuestionaría la afirmación, de la también número 3 del PP de Madrid en sede judicial de que sus ingresos en efectivo procedían de las ganancias en la “hostelería” y “el mundo de la noche” de su pareja.

El año 2008, cuando comenzó a ingresar esos 42.650 euros en metálico, coincide con el ejercicio en que la pareja de Ana Millán y su hermana empezaron a trabajar para Roselló. Y también con el año en que el empresario alquiló a Millán un ático en el centro de Arroyomolinos por casi el doble del precio de mercado, destaca la Guardia Civil en su informe, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Los investigadores encontraron los pagos en metálico mientras rastreaban el posible vínculo entre el pago del alquiler y las adjudicaciones por parte de la Concejalía de Juventud –que entonces dirigía Millán– a las empresas de Roselló, y que ascendieron a 630.510,75 euros entre 2006 y 2011.

La actual vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, muy próxima a Isabel Díaz Ayuso, se negó a declarar ante la UCO cuando fue citada, aunque sí lo hizo meses después en sede judicial. Allí explicó que su pareja se dedica a la hostelería y al “mundo de la noche” y que el dinero procedía de esas actividades, que a ella no le gustaba guardar dinero en metálico y que prefería ingresarlo en el banco.

Casi un año después del hallazgo de los ingresos por parte de la Guardia Civil y tras la declaración de Millán en el juzgado, los agentes reflejan en un informe que el verdadero origen de esos fondos sigue siendo “desconocido”.

“Lo que sí es cierto –añaden los investigadores– es que el ejercicio económico en el que se iniciaron los pagos que recibieron Ana Belén Millán de Neverland Eventos [la empresa de Roselló que le alquiló el ático en Arroyomolinos], Juan Pedro Santos Ceballos de la UTE [pareja de Millán contratado por el empresario] y Beatriz Millán Arroyo de GE Escuelas Urbanas y Fundación GE Social [también contratada por Roselló], coincide con el comienzo de los ingresos en efectivo investigados, a priori, de origen desconocido, esto es, en el año 2008”.

En cuatro años, entre el 3 de enero de 2008 y el 13 de julio de 2012, Ana Belén Millán recibió 44.462,67 euros de la empresa Neverland, propiedad de Roselló, en concepto de alquiler. Por otra parte, cuatro empresas del mismo empresario fueron adjudicatarias, entre 2006 y 2011, de más de 660.915,21 euros en contratos de la Concejalía de Juventud, al frente de la cual estaba Ana Millán, según los datos que la UCO obtuvo de Hacienda. Cuando Millán cambió de Concejalía, el Ayuntamiento de Arroyomolinos dejó de contratar a Roselló, según destaca la Guardia Civil.

La defensa de Millán pidió al juzgado, sin éxito, que su declaración en el juzgado no fuera puesta a disposición de los agentes de la Guardia Civil, pretensión que fue rechazada. Junto a las cantidades ingresadas, Millán le dijo al juez que también provenían de una segunda vivienda en alquiler que tiene en Alcobendas. “Si un mes mi pareja me daba 500 euros, lo ingresaba; si me daba otro mes 300, lo ingresaba; si necesitaba dinero para otras cosas, pues iba a la cuenta del piso de Alcobendas, lo cogía y lo llevaba allí”, dijo Millán en el juzgado y reproducen los agentes en su informe.

La pareja y la hermana, contratados por el empresario

La pareja de Arroyo trabajó para las sociedades de Roselló como conserje en un colegio de El Álamo (Madrid) y como “monitor de servicio de acogida” en el mismo centro entre 2008 y 2011, mientras el empresario era adjudicatario de los contratos de la concejalía que dirigía la hoy alcaldesa. “Llama la atención que la ex concejal, por contra, no hiciese alusión durante la declaración a la contratación de su pareja por parte de la UTE de Francisco Vicente Roselló Baldó, más si se considera que para aquella fecha ya se encontrarían viviendo juntos (”Mire, yo me voy a vivir con mi pareja, él se viene a vivir conmigo sobre 2007“)”, recoge el informe de la UCO.

El nuevo informe de la UCO se detiene también en la parte de la declaración de Ana Millán en la que esta asegura que nunca pidió a Roselló que empleara a su hermana y a su pareja. Los agentes ponen en duda que la alcaldesa no participara en las opciones laborales de su pareja cuando en un correo de 2015, incautado en el registro del Ayuntamiento de Arroyomolinos, Millán le dice: “Échale un vistazo antes de mandarlo por si quieres complementar fechas o algo más”. De esto, dicen los agentes, “se desprende que Ana Belén Millán Arroyo tendría la intención de enviar a un tercero el currículum de Juan Pedro Santos, después de haberlo redactado o ayudar a redactarlo a su pareja”.

La UCO ha analizado todos los movimientos bancarios de Juan Pedro Santos y Ana Millán. Los agentes destacan que el periodo de tiempo en que Santos estuvo empleado para Roselló fue cuando más ingresos en efectivo se realizaron en las cuentas de Millán (34.700 euros entre 2008 y 2010, ambos inclusive), pese a que ella vincula esas cantidades a la actividad en la hostelería y la noche de Juan Pedro Santos.

Respecto al ático alquilado por Millán a una empresa de Roselló, los agentes se fijan en que la alcaldesa dijo que los últimos pagos los hizo directamente Joaquín G. S, el inquilino –un empleado de una empresa de Roselló–, cuando el citado Joaquín ha declarado en tres ocasiones ante la Guardia Civil para asegurar que él solo conocía a su jefe y no mencionó en ningún momento a Millán.

El pasado mayo, Ayuso conformó una nueva Ejecutiva del PP madrileño e incluyó a Ana Millán como vicesecretaria de Organización y Territorial, pese a llevar ya meses imputada. Millán figura en todas las quinielas para ocupar un puesto en el Ejecutivo autonómico si Ayuso reeditara el próximo mayo su victoria electoral.

–––––

El valor del periodismo de investigación

elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos, podemos escribir artículos como éste y que todos los lectores –también quienes no pueden pagar– accedan a nuestra información. Pero te pedimos que pienses por un momento en nuestra situación. A diferencia de otros medios, nosotros no cerramos nuestro periodismo. Y eso hace que nos cueste mucho más que a otros medios convencer a los lectores de la necesidad de pagar.

Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, y que merece la pena que exista y llegue al mayor número posible de personas, apóyanos. Porque nuestro trabajo es necesario, y porque elDiario.es lo necesita. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.