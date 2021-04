'Que hable la mayoría': el lema de Pablo Iglesias para las elecciones del 4 de mayo

La derecha solo gana en el Madrid más rico. De hecho, el PP ha cimentado sus victorias en el 30% del territorio con más renta. ¿Cómo puede entonces gobernar desde hace lustros? Porque las clases altas votan en masa, y las medias y bajas son abstencionistas. Y cuanto más bajas, y más proclives al voto de izquierdas según las estadísticas, menos acuden a las urnas. Contra ese dominio, que lo es solo por la incomparecencia del rival, dirige Unidas Podemos su campaña para el 4 de mayo. El lema que usará su candidato, Pablo Iglesias, hecho público este sábado, así lo confirma: 'Que hable la mayoría'.

La principal batalla de la izquierda el 4M será contra la abstención

En la dirección estratégica de la campaña de Unidas Podemos sostienen que hay una "pulsión del electorado progresista" por echar a Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid y frenar así las opciones de que Vox pueda acompañar a la presidenta del PP en un hipotético Gobierno de coalición. Este rechazo puede ser el motor para que mucha gente que suele abstenerse, o que no está especialmente motivada ante las elecciones anticipadas, se puede mover. Es, además, la única opción que tiene el bloque progresista: movilizar hasta el último voto, vaya para el partido del bloque que vaya.

La campaña, que comienza oficialmente la semana que viene pero que está lanzada desde el momento de la convocatoria, buscará así plantear que las derechas "no son mayoría". Que, de hecho, "son una minoría que hace mucho ruido" y por eso, defienden en la sede de Podemos donde se encuentra la maquinaria central de la candidatura, se olvida que puede haber una alternativa mayoritaria.

El plan recuerda a ese significante machacón que el PP de los 90 puso en marcha: la mayoría silenciosa. Frente a "los cayetanos" que se saltan el confinamiento, que se manifiestan sin respetar las normas, que celebran fiestas pese a la pandemia y hacen ostentación de pagar menos impuestos que en otras partes del país, una "mayoría responsable, solidaria, paciente, que aplaude". Y que "cumple las normas porque entiende que es necesario para el bien común".

Pablo Iglesias dejaba una pista este viernes, mientras presentaba la propuesta de Unidas Podemos en materia de sanidad: "Los millones [de personas] que necesitan la sanidad pública no se pueden quedar en casa. No puede ser que la minoría que no necesita de lo público elija por la mayoría. Así no es posible la libertad".