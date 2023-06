De 'El Hormiguero' a Ana Rosa: Sánchez se pone al frente del combate al 'antisanchismo'

Entrevistas a todas horas, en todos sitios y todo el rato. Pedro Sánchez despliega estos días una auténtica gira mediática que lo lleva de programas de entretenimiento en televisión en prime time a radios y periódicos de toda línea editorial e incluso a espacios televisivos abiertamente hostiles al 'sanchismo', justo lo que el presidente se ha propuesto combatir en primera persona de cara a la cita del 23J. “Es que esto del 'sanchismo' es una burbuja que han inflado a lo largo de estos cinco años en base a tres cosas: las mentiras, las manipulaciones y la maldad”, dijo durante la entrevista emitida este domingo en 'Lo de Évole', de laSexta.

El PSOE activa para el 23J la alerta ‘antireaccionaria’ frente a las derechas

Más

Antes de esa entrevista, Sánchez ya había concedido otras en periódicos como El País o Infolibre, en radios a las que no ha acudido durante toda la legislatura como Onda Cero o en formatos no estrictamente informativos como 'El Intermedio', el programa del Gran Wyoming en La Sexta. Y en los próximos días seguirán apariciones en 'El Hormiguero', el martes por la noche, y en 'El Programa de Ana Rosa', prevista en principio para el miércoles. “Mi error es no haber prestado atención al factor corrosivo y al veneno que iban metiendo en la sociedad las derechas política, mediática y económica con esto del 'sanchismo'”, dijo en lo de Évole.

La idea en Ferraz es “sacar” a Pedro Sánchez de la Moncloa y acercarlo a públicos de los que el ejercicio del poder durante los últimos cinco años le distanció y algunos de los cuales le han dado la espalda en las urnas. Desactivar ese 'antisanchismo' que a todas luces operó y funcionó en favor de la derecha el pasado 28M en las autonómicas y municipales es el objetivo de una campaña diseñada para “humanizar” a un presidente a menudo tachado de poco cercano y cuya imagen se ha visto erosionada por el desgaste al que le han sometido las derechas. “Es una estrategia trumpista que pasa por la deshumanización del adversario político”, dijo también el domingo en La Sexta.

En el PSOE admiten que esa presencia masiva del presidente del Gobierno en todo tipo de espacios y formatos que, seguramente por incómodos, ha rehuido durante sus cinco años de mandato no se plantearía en esos términos de no ser porque la del 23J es claramente una campaña a la contra para los socialistas surgida de la debacle del 28M. Las propias encuestas de cara a las generales y las conclusiones del batacazo de las autonómicas y municipales impregnan la cuenta atrás a las elecciones de un aire de intento de remontada para evitar una victoria rotunda de las derechas que muchos se apresuran en calificar como inevitable.

Los socialistas reconocen que, en gran medida, el camino lo abrió José Luis Rodríguez Zapatero con su entrevista en la cadena COPE. En territorio hostil, Zapatero hizo una encendida reivindicación del Gobierno de coalición y del legado de los socialistas en materias como la lucha contra el terrorismo de ETA. Una intervención que sirvió para levantar la moral en el momento más complicado y para enseñar la utilidad de ir también a dar las batallas dialécticas incluso a los escenarios menos favorables.

Aires de optimismo

La clave, razonan en Ferraz, es mitigar en la medida de lo posible los altísimos niveles de movilización masiva del votante de derechas al calor, precisamente, de la llamada “derogación del sanchismo”. Y por eso se afanan en trasladar la imagen de un presidente más cercano, capaz de explicar su legado de Gobierno y de echar abajo alguna de las etiquetas que lastran su imagen política. Y todo en paralelo a la imprescindible activación de la izquierda ante la amenaza de un gobierno de coalición de Feijóo con la ultraderecha.

Reconocen en el PSOE que después de pasar varias semanas “realmente duras” como resaca del 28M, han percibido en los últimos días un cambio de aires en el propio ánimo que se respira en la izquierda. Que se haya aplacado en gran parte el ruido entre Podemos y Sumar y los enredos del PP con Vox a raíz de los pactos de coalición para gobernar comunidades y ayuntamientos han servido para dibujar un escenario de esperanza que hace quince días directamente no existía. “Queda casi un mes, hay partido y a Feijóo se le puede hacer esto muy largo hasta el 23 de julio”, confían en el equipo del presidente.