Iglesias califica de “vergüenza” lo ocurrido en Andalucía y culpa a Yolanda Díaz de un “dedazo”

“Lo de Andalucía es un horror y yo creo que a muchos nos causa vergüenza y es probablemente la peor manera de empezar algo que es necesario en este país: un frente amplio y acumular la ilusión, y esto ha empezado de la peor manera posible”. Con estas palabras se pronunció la noche del lunes el fundador de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, acerca del cruento enfrentamiento entre Podemos e IU que ha deslucido el acuerdo para concurrir juntos en la coalición Por Andalucía a las elecciones andaluzas del 19 de junio.

En el programa Hora 25 de la Cadena Ser Iglesias acusó a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que él mismo propuso como líder y candidata del espacio confederal sin primarias, de elegir a dedo a la candidata de la coalición andaluza, la dirigente de IU Inmaculada Nieto, en lugar del aspirante de Podemos, elegido en primarias solo dentro del partido, Juan Antonio Delgado.

“En el último momento intervino Yolanda Díaz y dijo la candidata tiene que ser esta y Podemos se tiene que cuadrar aunque no estemos de acuerdo. Yo creo que quizá la próxima vez estaría muy bien hacer unas primarias abiertas a la de la ciudadanía o de los militantes de las formaciones políticas para no pasar esta vergüenza”, aseguró Iglesias anoche.

Muy crítico con el proceso en Andalucía, que ha evidenciado unas diferencias profundas entre Podemos e IU, Iglesias lamentaba que se haya “vuelto a los partidos, los despachos, las puñaladas y los dedazos”, además de a “las filtraciones, despachos y negociaciones entre partidos”. Para el exvicepresidente “hay muchos intereses en que a Podemos le vaya mal” y consideró que si la negociación andaluza es el prólogo del proyecto de Yolanda Díaz se podría “dar ya por muerto el proyecto”. “Yo creo que esto no puede volver a pasar, hay un mecanismo que es imprescindible y ya hemos visto cuando dos formaciones no se ponen de acuerdo no hay más opción que dejar votar a todo el mundo”, apuntó, refiriéndose a las primarias.

También ayer Yolanda Díaz aseguró que el “proceso de escucha” para ir configurando su proyecto se iniciará después de las elecciones en Andalucía. Se prolongará durante aproximadamente seis meses y la ahora vicepresidenta quiere confirmar su decisión de ser candidata antes de que termine el año. A punto de que se inicie el proceso, Díaz ya está multiplicando su agenda propia, al margen de los partidos que conforman Unidas Podemos y con autonomía plena dentro del Gobierno, donde ella coordina a todos los ministerios del espacio confederal.

