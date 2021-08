Interior responde a la Audiencia Nacional que no es competente para frenar los retornos de los menores

El Ministerio del Interior ha pedido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que inadmita el recurso presentado por la Asociación Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra el retorno de los menores no acompañados desde Ceuta. La cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska alega que no es la administración competente en este trámite y que estos hechos ya están siendo analizados por un juzgado de Ceuta.

"No existe acto o instrucción del Ministerio del Interior que pueda ser recurrido ante la Sala a la que nos dirigimos", alega el departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es y que da respuesta al plazo de 24 horas para que presentara el oficio sobre el retorno de menores que accedieron a Ceuta el pasado mayo desde Marruecos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional había reclamado al Ministerio del Interior que remitiera en un plazo de 24 horas el oficio de 10 de agosto en el que la Secretaría de Estado de Seguridad fundamenta la repatriación de menores en virtud del Acuerdo de 2007 firmado con Rabat.

"El escrito cuya copia se solicita se limita a poner de manifiesto que el Ministerio del Interior ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses o derechos", responde Interior en un recurso que firma el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en la línea de lo defendido por Interior estos días: que es el Gobierno de Ceuta quien procedió a solicitar el retorno de los menores.

En el texto, Interior justifica que "como consecuencia de las entradas de personas procedentes de Marruecos que se produjeron en Ceuta los pasados 17 y 18 de mayo "se hizo necesario implementar medidas para garantizar la efectiva protección y tutela", así como "el retorno de dichos menores a Marruecos, siempre que ello sea aconsejable tras haber analizado sus circunstancias personales".

La carta explica que desde el Gobierno de Ceuta "se ha venido solicitando la aplicación" de ese acuerdo entre España y Marruecos en sucesivas ocasiones y que el Ejecutivo de la ciudad lo hizo por último vez el 10 de agosto. "En respuesta a ello, se dirigió un escrito rogando se procediera a efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos, respetando en todo momento sus intereses y derechos", prosigue el escrito, siempre insistiendo en los argumentos que ha dado Marlaska en los últimos días: "Todo ello con el fin último de garantizar en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela".

Es por ello que el Ministerio entiende que "no existe acto o instrucción" de Interior "que pueda ser recurrido ante la Sala" y que el recurso "se interpone contra el acuerdo por el que ordena el retorno de los menores, que no ha sido dictado por el Ministerio del Interior". Por tanto, insiste, "la Sala de la Audiencia Nacional no sería competente para conocer del recurso. No se trata de un acto dictado por un ministro o secretario de Estado".

Por último, el texto precisa que "los acuerdos de retorno ya están siendo enjuiciados" por un Juzgado de Ceuta, en concreto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1, por lo que, considera, "la tramitación del presente recurso vulneraría la litispendencia". "Incluso en el juzgado de Ceuta se ha acordado como medida cautelar la suspensión del retorno de los menores -recuerda el Ministerio-, por lo que la medida cautelar en el presente proceso carece de sentido y eficacia".