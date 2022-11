La Junta Electoral insta al Europarlamento a dejar sin escaño a Puigdemont hasta que acate la Constitución

Parecía un asunto olvidado y sobre el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya había sentenciado. Pero las dudas sobre si Carles Puigdemont y el resto de eurodiputados independentistas elegidos en 2019 tienen legalmente el escaño que ganaron en las urnas han vuelto al primer plano este jueves. La Junta Electoral Central ha comunicado a la Eurocámara que Puigdemont no tiene la “condición plena” de eurodiputado al no haber acatado la Constitución, por lo que ha instado al legislativo europeo a declara “vacante” su escaño hasta que no se produzca el acatamiento de la carta magna.

La Junta Electoral Central le comunica formalmente al Parlamento Europeo que el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros tres políticos independentistas catalanes no gozan de la condición plena de eurodiputados porque no han acudido personalmente a España a acatar la Constitución, tal y como indica la ley.

En una resolución oficial de la Junta Electoral aprobada por unanimidad de sus miembros, el órgano responde a la presidencia del Parlamento Europeo que para recoger el acta deben personarse en Madrid y formalizar su condición de europarlamentarios acatando la Constitución, tal y como indica la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. “La Junta Electoral Central considera que el señor Puigdemont no ha adquirido la condición plena de diputado al Parlamento Europeo, al no haber cumplido el requisito de acatamiento constitucional previsto en el artículo 224.2 de la LOREG y que, como se indica en dicho precepto, su escaño debe quedar vacante temporalmente hasta que se produzca ese acatamiento, con la consiguiente suspensión de sus derechos y prerrogativas en los mismos términos. Este es el motivo por el que no se ha expedido la credencial de diputado al Parlamento Europeo del Sr. Puigdemont”, reza la resolución.

En la misma situación que Puigdemont se encuentran los políticos Clara Ponsatí, Toni Comín y Jordi Solé, a quienes la Junta también insta a “ a cumplimentar el mismo requisito que han formalizado los otros 55 diputados electos del Reino de España”.