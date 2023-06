Jupol reduce a la mitad sus apoyos en las elecciones de la Policía y ya no es el sindicato mayoritario

Jupol, exponente de las posiciones más radicales en el seno de la Policía Nacional, ha dejado de ser este miércoles el sindicato mayoritario en el Cuerpo. Las elecciones sindicales han arrojado un resultado que reduce a cuatro los ocho vocales al Consejo de la Policía que obtuvieron en 2019, lo que le empata con el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Hace cuatro años, en los primeros comicios a los que concurrían, Jupol redujo a la mínima expresión a los sindicatos tradicionales, pero la investigación por malversación de fondos en el seno de la organización y la imposibilidad de satisfacer las exigencias maximalistas en subida de sueldos que abanderaban han provocado este descalabro electoral.

De esta forma, la coalición Jupol y Alternativa Sindical de Policía –una nueva organización que defiende los postulados de la extrema derecha– sumarían cuatro vocales, los mismos que el SUP. La Confederación Española de Policía (CEP) dobla su representación y de un vocal pasa a dos. Completarán la representación en el Consejo de la Policía, el órgano donde confluyen sindicatos y Administración, la Unión Federal de Policía (UFP), que mantiene el vocal que tenía, e irrumpe EYA (Equiparación Ya), con un vocal. El Sindicato Profesional de Policía, que representa a los mandos, obtiene dos vocales en las escalas donde concurre.

Los cuatro representantes de Jupol son fruto de los votos obtenidos en la Escala Básica, donde el SUP ha obtenido 2 vocales y otros tantos la CEP. De este modo, Jupol, que tenía representación en tres escalas pasa a tenerla solo en una. En los policías 'rasos' han obtenido igualmente un vocal UFP y EYA. En la Escala de Subinspección, el SUP suma el único representante mientras que en la Escala Ejecutiva (inspectores e inspectores jefe), los dos vocales se reparten entre el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y el SUP. En la Escala Superior, comisarios y comisarios principales, el vocal en juego es para el SPP.

El Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid indaga en qué gastó Jupol 359.434 euros entre enero de 2019 y junio de 2021. El sindicato se financia a través de las cuotas de sus afiliados al tiempo que recibe fondos públicos en función de su amplia representación en el Consejo de la Policía. El mensaje de regeneración frente a unos sindicatos tradicionales a los que acusaban de no defender con firmeza los intereses de los policías y vivir de prebendas se tambaleó cuando trascendió la investigación de la Unidad de Asuntos Internos.

elDiario.es informó en exclusiva el martes de que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha presentado un nuevo informe a la jueza en el que afirma que hay más de 13.000 euros en gastos de su actual secretario general, Aarón Rivero, que no encuentran justificación en la documentación aportada por la organización a requerimiento del juzgado, han adelantado a elDiario.es fuentes próximas al caso.

El atestado policial es el resultado del encargo que la titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid había hecho a Asuntos Internos para aclarar el destino de casi 360.000 euros del sindicato entre enero de 2019 y junio 2021, esto es, desde seis meses antes que Jupol arrasara en las primeras elecciones sindicales a las que se presentaba y hasta la salida de su anterior secretario general, José María García. El sindicato como persona jurídica y el propio García están imputados por malversación en la citada causa.

Sin embargo, la investigación judicial afecta ya a la actual dirección de Jupol. Su actual líder, Aarón Rivero, era miembro de la dirección investigada, cuyos miembros contaban con 97 tarjetas de crédito para gastos, según descubrió Asuntos Internos. Tras un primer informe de esta unidad, la jueza requirió nueva documentación al sindicato y el nuevo atestado, que llegó al juzgado hace unos días, es el resultado del análisis de esa documentación.

Después de la agresiva irrupción de Jupol al calor del proceso independentista en Catalunya, exigiendo que los policías nacionales cobraran igual que los mossos, y con el apoyo incondicional de formaciones como Ciudadanos y Vox, el empuje de su propuesta pierde fuelle. El SUP, sindicato mayoritario hasta la irrupción de Vox, empata ya con el sindicato heredero de Jusapol mientras que el resto de centrales tradicionales, especialmente la CEP, recuperan su lugar.

Significativa es la entrada en el Consejo de la Policía de EYA, una organización que dirige el primer secretario general de Jupol, y que echa en cara al sindicato que haya perdido la esencia de sus inicios. La preocupación de Jupol por EYA quedó de manifiesto cuando intentó que quedaran fuera de la contienda electoral vía judicial. Incluso consiguió Jupol que un juzgado les dejara fuera de la campaña con una medida cautelarísima alegando que habían copiado su eslogan inicial, una decisión que corrigió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

