La Justicia entierra una querella de Vox contra Monedero por compararles con los nazis

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la petición de Vox de investigar a Juan Carlos Monedero por comparar al partido con el nazismo o con los sicarios del cártel de Medellín. Los jueces, en una resolución adelantada por El Periódico de España y que ha podido examinar elDiario.es, entienden que el exdirigente de Podemos no atribuyó ningún delito a la formación ultraderechista y que tampoco promovió el odio contra el partido de Santiago Abascal. Los jueces explican que, a estas alturas, incluso el Tribunal Supremo ha establecido suficiente jurisprudencia sobre las denuncias de Vox a rivales políticos por delito de odio en casos similares con Pablo Echenique o Ione Belarra.

Las declaraciones que ha estudiado la Justicia fueron proferidas por Juan Carlos Monedero en un vídeo en su cuenta de Twitter, donde acumula a día de hoy más de 600.000 seguidores. Expresiones en las que comparó al partido ultraderechista con el nazismo o con un cártel de la droga: "Eres un nazi (...) actúas como los asesinos de Medellín (...) carecen de humanidad, ciénaga particular, inmundicia (...) los ídolos de Vox acabaron en Nüremberg", dijo el profesor y miembro fundador de Podemos en el vídeo compartido en sus perfiles de las redes sociales.

El juzgado 16 de Madrid decidió archivar el caso en julio del año pasado al entender que Monedero no había incurrido en ninguno de los delitos que le atribuía la formación de Santiago Abascal: ni delito de odio, ni injurias ni tampoco calumnias. Ahora es la Audiencia Provincial de Madrid la que, con apoyo de la Fiscalía, rechaza el recurso de Vox y entierra definitivamente la querella. Para los jueces, está claro que Monedero no imputó ningún tipo de delito al partido y que no promovió el odio contra sus miembros o votantes.

La Audiencia rechaza de plano las dos primeras acusaciones. "En relación al delito de calumnias ningún delito se imputa al partido político VOX, por muy desafortunadas que sean las expresiones vertidas", dice para después rechazar también que comparar a Vox con el nazismo pueda suponer un delito de injurias. Es en este punto cuando los jueces acuden a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y explican que la sala segunda ya ha podido crear una "reiterada jurisprudencia" sobre este asunto a raíz de las querellas fallidas de Vox.

Recuerdan que en el último año el Supremo ha inadmitido querellas de Vox contra el diputado Pablo Echenique y contra la ministra Ione Belarra por relacionar al partido de Santiago Abascal con el nazismo. Tal y como explicó elDiario.es, Vox ha conseguido sonoras victorias en el Tribunal Constitucional en su pelea contra las medidas tomadas por el Gobierno para paliar la pandemia, pero ha cosechado un mayor número de derrotas por la vía penal y la contencioso-administrativa.

La Audiencia Provincial de Madrid tampoco encuentra un delito de odio en estas declaraciones, otro ilícito que el partido pone habitualmente encima de la mesa de los jueces cuando se querella contra rivales políticos. Las declaraciones de Monedero, reiteran, no son delictivas: "No incitan al odio a la hostilidad o la violencia para conseguir objetivos políticos, ni sus expresiones constituye manifestaciones del discurso del odio, que pueda alentar una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o para el propio sistema de libertades, hace una crítica desafortunada tal y como argumenta el auto impugnado", dicen los jueces para rechazar de forma definitiva el recurso de Vox.