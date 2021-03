Mañueco insta a Tudanca a pedir disculpas por ensuciar la política y alentar el transfuguismo

Propone eliminar en las próximas semanas el Impuesto de Sucesiones aparcado en el Pacto por la Reconstrucción que ha "pisoteado" Tudanca

VALLADOLID, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha instado al candidato socialista en la moción de censura que se debate este lunes en las Cortes, Luis Tudanca, a pedir disculpas a los castellanos y leoneses por el "bochorno" de ensuciar la política con "intrigas palaciegas" y por alentar el transfuguismo, actitudes que serán respondidas, ha augurado, con una "bofetada de honradez, de dignidad y de lealtad", en referencia al no de la mayoría de los procuradores que tumbarán la moción.

"¿A quién quiere engañar? ¿Cómo piensa ganar la moción si no es con transfugas?", ha espetado ante una moción "abocada al fracaso" que, según ha augurado también, derivará en un cambio de caras en el PSOE de Castilla y León en un día que Sánchez ha marcado con "una muesca en su cartuchera".

"No sé lo que le habrán ofrecido pero el puesto de Paradores ya está ocupado por su predecesor --Óscar López--", ha ironizado, a lo que Tudanca ha respondido también en tono irónico por la capacidad de Fernández Mañueco de haber oposición y por haber evidenciado hoy quién manda en la Junta donde "ni sabe ni quiere gobernar".

"¿De verdad que no quería hacer daño a Castilla y León? ¿De verdad que no ha vendido su alma?", se ha preguntado por su parte Fernández Mañueco que ha acusado a Tudanca de haber dicho "amén" al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y de haberse traicionado a sí mismo y "a todas y cada una de sus palabras" al acatar la "orden directa" del presidente y de José Luis Ábalos con quien "no hablaba de autovías, hablaba de sillones".

"La palabra de Tudanca está bajo las suelas de los zapatos del señor Sánchez", ha sentenciado el presidente de la Junta en su intervención en contra de la "inoportuna y contraproducente" moción de censura que busca, a su juicio, "un cambio a peor" y es además "una irresponsabilidad insultante" ante la situación que vive Castilla y León en la tercera ola de la pandemia del coronavirus.

"¿Cuál es su acuerdo, pacto u oferta oculta a los grupos de esta Cámara? Espero que lo explique, tenemos derecho a saberlo", ha exigido Fernández Mañueco que ha comparado a Tudanca con "el Fernando Simón de las Cortes de Castilla y León" ya que "es el que mejor explica lo que está ocurriendo, a su manera claro", ha bromeado para criticar la falta de rumbo, de ideas y de liderazgo de un Tudanca "dócil y sumiso" y al que ha reprochado haber abandonado la "brizna de aire" que le llevó a los pactos en Castilla y León "zarandeado" por algunos de sus compañeros de partido que le hacen sombra.

En este punto y tras dar por roto el Pacto por la Recuperación de Castilla y León que ha "pisoteado" Tudanca con la moción, el presidente de la Junta ha anunciado que en las próximas semanas recuperará el compromiso del acuerdo entre PP y Ciudadanos para eliminar el impuesto de Sucesiones, que fue aparcado precisamente por ese pacto de Comunidad que firmaron entre otros PSOE y Podemos.