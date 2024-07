Los medios que publicaron los bulos de MAR contra elDiario.es vulneraron el Código Deontológico de la FAPE

La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha dado la razón a elDiario.es en sus quejas contra El Confidencial Digital, Libertad Digital y El Debate por haber vulnerado el artículo III del Código Deontológico periodístico al publicar el bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez contra periodistas de este medio de comunicación. Igualmente, y tras una denuncia de El País, la comisión de la FAPE considera que EDATV, Federico Jiménez Losantos y El Debate también violaron ese mismo código deontológico, en este caso por difundir el mismo bulo con referencias al citado medio del grupo Prisa.

Los hechos se remontan al pasado 19 de marzo de 2024, una semana después de que este medio publicase en exclusiva el fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, cuando el jefe de gabinete de la presidenta madrileña difundió informaciones falsas donde se acusaba a periodistas de esta redacción de intentar allanar la vivienda de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Días antes, Rodríguez había amenazado con “triturar” a elDiario.es y cerrarlo.

El jefe de gabinete de Ayuso, que más tarde reconocería haber sido el origen de las informaciones que dieron lugar al bulo periodístico, difundió en un grupo con periodistas de varios medios de comunicación que dos informadores de elDiario.es “encapuchados” habían asaltado la vivienda de la presidenta madrileña.

Una serie de medios de comunicación difundieron esta información sin contrastarla –como ya denunció el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, en su artículo del 20 de marzo antes de solicitar amparo a la FAPE– que ha visto en la actuación de esos diarios una vulneración del Artículo III del Código Deontológico de la profesión.

La información era falsa por distintos motivos. Ningún periodista había estado en el entorno de la vivienda de Ayuso los días que citaba Miguel Ángel Rodríguez, pero sobre todo porque nadie de esta redacción acudió encapuchado al edificio ni mucho menos intentó allanar la vivienda donde reside la presidenta madrileña con su pareja, Alberto González Amador. El 11 de marzo, un día antes de publicar la primera exclusiva y más de una semana antes del bulo de Miguel Ángel Rodríguez, un periodista de elDiario.es se acercó a la vivienda que comparten Isabel Díaz Ayuso y su pareja, y no pasó del portal. Ese periodista de elDiario.es (y no dos) preguntó desde la calle a varios vecinos de la casa de Ayuso para contrastar que no solo vivía en un piso sino que la pareja también disfrutaba de un ático en el mismo edificio.

El redactor de elDiario.es no acudió encapuchado, tampoco fue violento y ni siquiera llegó a entrar en el edificio. Además, se identificó como periodista en todo momento y sus indagaciones sirvieron para confirmar que, en efecto, la presidenta de Madrid tenía allí su residencia y disfrutaba de un segundo piso, que según pudo certificar esta redacción días después, figura a nombre de una sociedad en la que figura su abogado.

El propio jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, insistió varios días después en el mismo bulo dando a entender que lo envió a los medios como un ciudadano más, no como cargo público de la Comunidad de Madrid.

La decisión de la Comisión de Arbitraje

En tres resoluciones distintas, la FAPE considera que tanto Libertad Digital, como El Debate y El Confidencial Digital vulneraron con la difusión de este bulo el artículo III del Código Deontológico, el cual establece que “el compromiso con la búsqueda de la verdad llevará siempre al periodista a informar sólo sobre hechos de los cuales conozca su origen, sin falsificar documentos ni omitir informaciones esenciales, así como a no publicar material informativo falso, engañoso o deformado”.

En el caso del artículo publicado en Libertad Digital –medio propiedad de Jiménez Losantos y dirigido por Raúl Vilas– la comisión entiende que el hecho de que no se haya producido “un mínimo contraste previo de los hechos, expresiones o contenidos de lo que se toma de otras fuentes” constituye una vulneración del Artículo III 1 dado que se ha dado publicidad a contenidos y expresiones que eran según la comisión “de oscura, difícil o nula veracidad”. [Lee aquí en PDF la resolución de la FAPE sobre Libertad Digital]

Algo similar establece la comisión deontológica de la FAPE en el caso del artículo publicado en El Debate –medio editado por Alfonso Bullón de Mendoza y dirigido por Bieito Rubido– en el que se dio difusión al bulo iniciado por Miguel Ángel Rodríguez. En su resolución, la FAPE señala que se vulnera el artículo III ya que la información publicada “precisa de una mayor fundamentación en aras de la búsqueda de la verdad”. [Lee aquí en PDF la resolución completa sobre El Debate]

Así mismo, la comisión acepta la existencia de una cierta atenuación debido a que El Debate “despublicó” posteriormente la información en la que se hacía referencia al bulo, lo que supondría una reparación ex post del incumplimiento. Sin embargo, el citado artículo continúa publicado en la web de este medio digital, aunque con los desmentidos de elDiario.es incluidos al final del texto.

En el caso del artículo de El Confidencial Digital (ECD) –medio editado por José Apezarena y dirigido por Javier Fumero– la comisión de la FAPE establece de nuevo una vulneración del Artículo III. El organismo aprecia esta vulneración pese a las alegaciones de ECD, que se apoyaba en la exigencia de citar las fuentes para defender la publicación del bulo.

“La búsqueda de la verdad”

La comisión de ética periodística establece que el deber de contrastar las fuentes “no figura como un deber aislado” sino que es “un ingrediente del más amplio deber de fundamentar la información que ha de incluir el obligado contraste de fuentes”. Por ello señala que la información publicada “precisa de una mayor fundamentación en aras de la búsqueda de la verdad”.

En la resolución sobre Libertad Digital se investigaba también la posible incitación a la violencia por parte de Federico Jiménez Losantos, en su programa de EsRadio del 20 de marzo de 2024. Ese día el locutor dijo en su programa de radio: “Alberto [González Amador] que es un bigardo, bien plantado, de familia militar, tendrá dos amigos. Y si no, Desokupa. Y el primero que aparezca por ahí metiéndose, tiene un accidente, se rompe tres huesos”. La comisión considera que el texto examinado “puede ser calificado como incisivo o desafortunado, excesivo e impertinente”, pero que, en sí mismo, “parece apuntar la premonición de un posible desarrollo violento en el paisaje de la polémica” y no “una específica incitación a la violencia” y enmarca sus palabras en el ámbito de la opinión.

Las reacciones de Rodríguez a las noticias publicadas por elDiario.es sobre el fraude fiscal de la pareja de Ayuso provocaron que el Comité para la Protección de Periodistas pidiera el pasado 22 de marzo una investigación “exhaustiva” de las amenazas del jefe de gabinete a elDiario.es y que el Consejo de Europa exigiera explicaciones al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que presumió de “respeto a la libertad de prensa” y evitó desmarcarse de los insultos y amenazas a este medio.

La protesta de El País

En el caso de las quejas presentadas por el representante del Comité de Redacción de El País, Miguel González, ante la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, este organismo considera que tanto la web EDATV, como el locutor Federico Jiménez Losantos y el digital El Debate han vulnerado igualmente el código deontológico. En el caso de la web EDATV –dirigida por el agitador Javier Negre– la queja se refiere a la publicación el 19 de marzo de un tuit con este texto: “Aquí los dos periodistas de El País que están amedrentando a los vecinos de Ayuso. Se han cruzado todas las líneas rojas. Tendrán que probar de su propia medicina”.

El tuit, prosigue la queja de El País, estaba vinculado a un artículo sin firma de la web de EDATV (...) en el que se aseguraba que, “según fuentes de la Comunidad de Madrid han informado a EDATV, dos periodistas de El País, identificados como Fernando Peinado y Manuel Viejo, han sido señalados como los responsables de acosar a los vecinos de Ayuso, incluyendo a menores de edad”. En el titular del artículo se mezcla a estos dos informadores con los supuestos “reporteros encapuchados” de elDiario.es. La noticia falsa difundida por la web de Negre procedía igualmente del bulo lanzado por Miguel Ángel Rodríguez. [Lee aquí en PDF la resolución de la FAPE sobre EDATV].

En el caso de la queja contra Jiménez Losantos, El País denunciaba que el pasado el 20 de marzo, en el programa Es la mañana de Federico de la emisora esRadio, una locutora aseguró “fuentes del PP de Madrid, a las que ha tenido acceso este programa, aseguran que los periodistas Fernando Peinado y Manuel Viejo llevan días acosando a los vecinos de la presidenta regional, incluso a niñas menores de edad”. La locutora añadió que “las fuentes consultadas comparan estos actos con el acoso habitual en las dictaduras”. A continuación Jiménez Losantos realizó el comentario editorial antes referido.

En ningún momento, señala Miguel González, “ni Jiménez Losantos ni ninguna otra persona de su programa se puso en contacto con los periodistas de El País a los que identificaba como autores de hechos muy graves para recabar su versión de lo sucedido”. [Lee aquí en PDF la resolución de la FAPE sobre Jiménez Losantos]

Por último, en el caso de la queja contra El Debate, la FAPE ha examinado la publicación del artículo titulado “Sol denuncia el acoso de periodistas pro sanchistas a vecinos de Ayuso”, en el que se difundía el bulo de Miguel Ángel Rodríguez “sin intentar si quiera ponerse en contacto con los afectados para recabar su versión de los hechos y contrastar la supuesta información, a pesar de que se trata de personas fácilmente localizables, dada su condición de periodistas”. [Lee aquí en PDF la resolución de la FAPE sobre El Debate].