Miguel Ángel Rodríguez insiste en el bulo de “los encapuchados de elDiario.es” que envió a 18 medios

El jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, insiste en el bulo que mandó a varios medios de comunicación cuando elDiario.es empezó a publicar las informaciones sobre el fraude fiscal de su pareja, Alberto González Amador, según el cual dos periodistas encapuchados de esta redacción intentaron “entrar por la fuerza en la casa” de Díaz Ayuso. Se trata de una información falsa que esta redacción ha desmentido pero que Miguel Ángel Rodríguez repite este domingo en una entrevista publicada en 'El Mundo', sin que nadie le repregunte.

El jefe de gabinete de la presidenta de Madrid varía levemente la versión que remitió a varios medios el pasado 20 de marzo: “Intentaron entrar dos señores con la capucha del abrigo puesta alegando que eran técnicos de calefacción, y que tenían que subir a piso, que no es de la presidenta, para arreglarla”. Rodríguez no explica quién le ha proporcionado esta nueva mentira. Ningún periodista de elDiario.es intentó acceder a la casa de la pareja de Díaz Ayuso, ni encapuchado ni de ninguna otra forma. Tampoco se ha hecho pasar por técnicos para entrar en la vivienda.

La única gestión que realizó un redactor, el 11 de marzo, horas antes de publicar la primera de las exclusivas fue acercarse a las inmediaciones del edificio y preguntar en la calle a vecinos para corroborar que, al contrario de lo que había explicado, Díaz Ayuso comparte dos viviendas y no una en esa céntrica finca del distrito madrileño de Chamberí.

A lo largo de la entrevista, Rodríguez, que no ha respondido a ninguna de las preguntas planteadas por este medio y que defendió desde el principio que el caso no tenía ninguna relación con la Comunidad de Madrid, achaca los tres delitos que la pareja de Díaz Ayuso ha reconocido ya ante la Fiscalía a una maniobra de Pedro Sánchez.

El jefe de gabinete de la presidenta madrileña intenta rebajar la trama de facturas falsas y sociedades pantalla que ha denunciado la Fiscalía a “una inspección fiscal” a una de sus sociedades. Y justifica que Díaz Ayuso saliese a defenderlo en un primer momento, cuando dijo que era una confabulación de “todos los poderes del Estado” a que, si no lo hiciese, se le iba a acusar de “tener algo que ocultar”.

La presidenta de Madrid reaccionó a las primeras informaciones publicadas por este medio alegando que todo era un montaje y que en realidad es Hacienda quien debe 600.000 euros a su pareja. Cuando elDiario.es y otros medios desvelaron el correo electrónico en el que el propio González Amador confesaba por escrito su fraude –“ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública, escribió a la Fiscalía”- Díaz Ayuso ha dejado de responder sobre este asunto.

A lo largo de la entrevista su jefe de gabinete defiende que no tiene que disculparse ante elDiario.es por haber amenazado por escrito “con cerrar” este medio, y alega que se confundió por “haber confiado en una persona en la que no tenía que confiar”.

Se refiere así a una conversación por escrito en la que insultó a una periodista de elDiario.es que ni siquiera había participado en esta investigación, y a la que tras negar que hubiese facturas falsas en la investigación a la pareja de Díaz Ayuso, dijo: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, idiotas, que os den”.

Cuando la periodista preguntó si se trataba de una amenaza, Rodríguez afirmó: “Es un anuncio”.

elDiario.es hizo públicas esas amenazas, condenadas por varias asociaciones de periodistas y colectivos profesionales, y en un primer momento, Rodríguez dijo que tenía “amistad” con la periodista, horas más tarde alegó que había “una relación de confianza de décadas” que la periodista ha negado.

En la entrevista en 'El Mundo', Rodríguez también afirma que difundió la identidad y las fotos de dos periodistas de 'El País' que también se acercaron al edificio donde vive la pareja de Díaz Ayuso porque estaban acosando a vecinos y entregando tarjetas de visita a menores. Una información que también ha negado 'El País'.

Para disculpar su actitud, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña asegura a El Mundo que “solo” la envió a 18 periodistas.

