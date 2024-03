Miguel Ángel Rodríguez insiste en sus bulos contra elDiario.es: “Dos periodistas encapuchados intentaron acceder a la vivienda de la presidenta”

No solo no se arrepiente sino que se reafirma sobre ello. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha vuelto a acusar a la prensa de “acosar” e “intentar acceder” de “muy malos modos” a la “vivienda de la presidenta”. “Fueron dos periodistas encapuchados”, ha dicho Rodríguez en declaraciones a laSexta, repitiendo así el bulo que ya difundió la noche del martes y que reprodujeron varios medios.

La mano derecha de Ayuso se niega a pedir disculpas o a dimitir, y rechaza además que estos señalamientos y estos bulos supongan un ataque a la prensa. “Yo nunca he mentido ni he amenazado a ningún periodista ni he difundido ningún bulo. Por tanto, no voy a dimitir ni Ayuso ha pedido mi cese. Sigo teniendo la confianza de la presidenta y seguiré siendo su jefe de gabinete, por mucho que la oposición pida mi cese inmediato”, ha afirmado Rodríguez, según publica laSexta. “¿Cómo vamos a acosar a la prensa si siempre dejamos preguntar en las ruedas de prensa a El País, laSexta, elDiario, infoLibre?”, se ha justificado el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid.

Rodríguez fabricó el bulo del asalto a la vivienda de Ayuso después de amenazar a una periodista de elDiario.es con “triturar” el medio hasta cerrarlo, según le dijo por WhatsApp. El jefe de gabinete de Ayuso enmarcó esta amenaza en una relación de “confianza”, algo que negó Esther Palomera –la periodista receptora de estos mensajes– y algo que Rodríguez ha reiterado este jueves: “Ese 'os vamos a triturar' era una confianza coloquial, como las tengo con otros periodistas”.

Los ataques de Rodríguez, avalados por la propia Isabel Díaz Ayuso y, ahora, por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegan a raíz de que elDiario.es desvelara el fraude fiscal del novio de Ayuso, Alberto González Amador, y destapara una serie de informaciones que salpican a la presidenta, entre ellas, que Ayuso y su pareja viven en dos pisos –360 metros cuadrados en total– pagados tras el pelotazo de González.

elDiario.es ha desmentido tajantemente el asalto a la vivienda de Ayuso por parte de dos “redactores encapuchados”, y las asociaciones de prensa, entre otras, además de la mayoría de partidos políticos, han condenado estos ataques a la libertad de prensa. Hoy, sin embargo, Miguel Ángel Rodríguez insiste sobre el bulo: “Esos periodistas que rondaban por el domicilio de Ayuso hacían cosas feas, como acosar a vecinos, tenderos de la zona”; “fueron dos periodistas encapuchados los que intentaron acceder por el portal de la vivienda de la presidenta de muy malos modos [...], tuvieron que pararles ahí y la Policía adscrita a la seguridad de Ayuso les tomó sus datos”. Rodríguez no ofrece fechas ni identifica a los periodistas ni da más datos en esta ocasión.

Este miércoles, el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, ya desmintió estas informaciones falsas: “Nuestro compañero, el periodista que el lunes 11 de marzo confirmó que la pareja vive en dos pisos, no acosó a ningún vecino, tampoco iba encapuchado, no entró ni en el portal –menos aún en la casa– y no utilizó fuerza o violencia alguna. Preguntó a vecinos del barrio y también a una residente que entraba en el edificio. Posteriormente, mientras estaba en un banco de un parque cercano a la vivienda, fue identificado por el servicio de contravigilancia de la presidenta de Madrid, unos agentes de la Policía Nacional. Fuentes de Interior confirman que se trató de una identificación rutinaria de una persona que era simplemente un periodista ‘en situación de absoluta normalidad, haciendo su trabajo’”.

En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

Nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también. Si crees que el periodismo importa, apóyanos. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.