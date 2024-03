Losantos llama a usar la violencia contra los periodistas que investigan el caso de la pareja de Ayuso

El locutor de radio Federico Jiménez Losantos ha llamado este miércoles a usar la violencia contra los periodistas que investigan el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. “Lo que entienden es la violencia, hemos llegado a ese punto”, ha dicho durante su programa en EsRadio, la emisora de Libertad Digital. Ese mismo medio publicó ayer el bulo de que periodistas de elDiario.es y de El País habían intentado “asaltar” la casa de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Losantos ha dado por buena esa información falsa y ha incitado a la violencia contra los periodistas.

Losantos ha dedicado parte de su editorial de la 7.00 al caso de la pareja de Ayuso, el empresario Alberto González Amador, denunciado por la Fiscalía por fraude fiscal y falsedad documental. “Ayer denunció [Ayuso] que había sujetos, delincuentes, tratando de entrar en su casa”, para luego añadir que “el amigo de la ETA le niega la custodia”, en referencia al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. La Comunidad le acusa de no poner vigilancia las 24 horas en la casa de la presidenta madrileña, pero él ha respondido que nadie le ha hecho esa solicitud.

El locutor continúa diciendo que “hay que evitar la custodia”, la protección policial, de la casa de Ayuso: “Alberto [González Amador] que es un bigardo, bien plantado, de familia militar, tendrá dos amigos. Y si no, Desokupa. Y el primero que aparezca por ahí metiéndose tiene un accidente, se rompe tres huesos. Esto lo entienden a la perfección. Lo que entienden los 'diputeros', que son violentos y delincuentes, es la violencia. Es que hemos llegado a ese punto”.

Las palabras de Losantos hacen alusión al bulo que difundió este martes Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso. Rodríguez envió a varios medios un mensaje en el que decía que periodistas de elDiario.es “encapuchados” intentaron asaltar la vivienda de Isabel Díaz Ayuso, y que dos periodistas de El País habían acosado a los vecinos. “Nunca se ha visto este amedrentamiento en democracia”, decía Rodríguez en ese mensaje, cuya información fue publicada sin contrastar por varios medios. Se trata de información falsa, como ya ha publicado este medio. Los servicios jurídicos de elDiario.es estudian acciones legales contra todos aquellos que acusen de delitos a periodistas de esta redacción.

Las acusaciones falsas de Miguel Ángel Rodríguez sobre este medio se producen justo una semana después de que él mismo amenazase por escrito a Esther Palomera, adjunta al director de elDiario.es. En el transcurso de aquella conversación que empezó el jefe de gabinete de Ayuso para increpar a la periodista de elDiario.es por las informaciones sobre el fraude fiscal de su pareja, Rodríguez advirtió: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Cuando la periodista le preguntó si era una amenaza, Rodríguez respondió: “Es un anuncio”.

Losantos ha seguido refiriéndose al caso de la pareja de Ayuso: “Es una inspección fiscal, no hay ningún delito, no se ha sustanciado nada”. La inspección contra González Amador ya finalizó, constatando que había cometido dos delitos de fraude fiscal por valor de 350.000 euros y uno de falsedad documental por haber usado facturas falsas para presentar gastos que no tuvo. La Fiscalía, con esa información, ha presentado una denuncia en los juzgados.

Durante la investigación de elDiario.es también se ha descubierto que, tras ingresar dos millones de euros con la venta de mascarillas y cometer el presunto fraude fiscal, González Amador compró un piso en el que vive junto con Ayuso. Además, la pareja disfruta del ático de ese mismo edificio, que está a nombre de una empresa administrada por el abogado de González Amador.

