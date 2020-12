Un grupo de militares retirados impulsa un tercer manifiesto contra el Gobierno

Un grupo de militares ha impulsado una nueva declaración contra el Gobierno de Pedro Sánchez y la “situación actual de España”. En el texto, difundido por Infolibre, alertan de que la unidad de España está “en peligro” y de la “imposición de un pensamiento único”. “Dada su minoría parlamentaria para formar Gobierno, el PSOE optó por la coalición con los comunistas y el apoyo de independentistas/golpistas catalanes y proetarras vascos, aceptando para ello los desprecios a España, las humillaciones a sus símbolos, el menosprecio al Rey y los ataques a su efigie”, explican en esta declaración.

Ex altos mandos del Ejército lanzan amenazas en un chat: "No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta"

En este caso, el documento está promovido por “militares de todas las graduaciones en situación” de retiro, aunque por ahora no aportan una cifra del número de apoyos que han recogido. En el documento hacen referencia a las dos misivas enviadas por miembros de la XIX Promoción del Ejército del Aire y de la XXIII de la Academia General Militar del Ejército de Tierra al rey. Los redactores de este documento aseguran que comparten “las mismas inquietudes” que sus compañeros: “Preocupados por el deterioro progresivo sufrido por nuestra patria durante las últimas legislaturas hasta límites imprevisibles”.

En el desglose de motivos por los que promueven esta misiva, destacan que se limitan a desglosar la “causas más dañinas para la convivencia de los españoles dentro del espíritu de nuestra Constitución de 1978”. Cargan contra la agenda del Ejecutivo, asegurando que bordean “la legislación vigente”. “Se busca el sometimiento al Poder Ejecutivo del Poder Judicial, incluida la Fiscal General del Estado. Permitiendo que se cuestione la Monarquía constitucional por los socios de Gobierno. Limitando y eliminando los derechos fundamentales a los españoles”, inciden.

Asimismo, insisten en que existe una “imposición de un pensamiento único, mediante leyes como la Memoria democrática de pensamiento único y la de Educación inclusiva de adoctrinamiento ideológico”. “Si bien por edad no podemos ejercer nuestra vocación de soldados en unidades, sí hemos recuperado los derechos fundamentales a los que renunciamos voluntariamente al abrazar la carrera de las armas”, destacan.

En la declaración no se realiza ninguna mención a los mensajes difundidos por algunos de sus compañeros, miembros de la XIX promoción de la Academia General del Aire, como el general de división retirado Francisco Beca, que llegó a asegurar en el grupo de WhatApp que "para que mueran hay que fusilarlos y hacen falta 26 millones de balas!!!!!!!!!!", después de que otro interviniente asegurase que se había levantado “totalmente convencido". "No quiero que estos sinvergüenzas pierdan las elecciones. No. Quiero que se mueran todos y toda su estirpe. Eso es lo que quiero. Es mucho pedir?", apuntó. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha remitido estas conversaciones a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Militares retirados vinculados a la Fundación Francisco Franco confirman estar detrás de una tercera carta que carga de nuevo con el ejecutivo de Pedro Sánchez, según publica la Cadena SER. El presidente de esta institución, Juan Chicharro, general retirado de Infantería de Marina, asegura que la misiva publicado por Infolibre "debe ser la misma" a la que alude la emisora del Grupo Prisa, aunque en declaraciones a elDiario.es él desvincula a la Fundación que ensalza la actividad del dictador de esta misiva y destaca que "es posible" que él a título individual "sí" apoye ese manifiesto.