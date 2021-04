La ministra Reyes Maroto recibe un sobre con una navaja ensangrentada

Una nueva amenaza en el marco de la campaña electoral. La ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, que será la vicepresidenta económica de la Comunidad de Madrid en caso de que Ángel Gabilondo la presida, ha recibido un sobre con una "navaja de tamaño medio" ensangrentada, según han confirmado miembros de su equipo a elDiario.es. El Ministerio del Interior ya ha abierto una investigación sobre este nuevo hecho, que se suma a las cartas con amenazas de muerte acompañadas de balas que recibieron Fernando Grande-Marlaska, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

"La policía está analizando si es sangre o pintura. Para eludir el control de seguridad, el sobre incluía también un CD que evitaba que la navaja apareciera en el escáner", explican desde el ministerio. "En el sobre, de tamaño folio y acolchado, venían también un montón de folios grapados con copias ampliadas de mensajes de WhatsApp y Twitter. Además, un folio manuscrito con palabras sueltas y frases que aún no podemos detallar", agregan desde Industria y Turismo.

“Se ha abierto ya la investigación. Al ser Madrid capital corresponde la competencia a la Policía Nacional que se ha personado ya en el Ministerio para iniciar las primeras investigaciones y tomar las muestras necesarias para su análisis”, ha declarado Marlaska en La Sexta.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, lo ha anunciado en un acto que en ese momento estaba protagonizando sobre diversidad en la sede de Ferraz. "¡No vais a pasar, al fascismo os decimos no vais a pasar. Se acabó, esto va de democracia!", ha exclamado. "A todo delito de odio lo precede un discurso de odio", ha explicado Lastra justo antes de comunicar la amenaza recibida por Maroto de la que se ha enterado a través de una nota que le han pasado. "Ella no está sola, somos ella en este momento. Nos sentimos también amenazados en nuestro corazón, en nuestros principios, en nuestras vidas", ha expresado Gabilondo, que ha reiterado la necesidad de que se condene "concretamente" cada caso ante la "equidistancia" que los socialistas denuncian del PP y el cuestionamiento que ha hecho de las amenazas. "Esto no es un paripé, es una realidad", ha advertido Gabilondo.

Iglesias ha mostrado de inmediato su "solidaridad" con Maroto. "¡Basta ya de amenazas fascistas!", ha expresado en Twitter. También la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, se ha solidarizado al enterarse del acontecimiento durante una entrevista en Al Rojo Vivo (La Sexta): "Los que estamos siendo amenazados somos los de izquierdas", ha asegurado Díaz, quien ha asegurado que "los que han etado en las cárceles fascistas dicen que pinta muy mal. No es una broma", ha señalado. La líder de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición ha asegurado que "el PP debe decir basta ya. Si el señor Casado permite que Vox entre en las instituciones, le será muy rentable, pero no estará a la altura de las circunstancias". "Merece que las fuerzas democráticas se lo tomen en serio", ha zanjado, informa Aitor Riveiro.

También se ha pronunciado rápidamente la candidata de Más Madrid, Mónica García, que además de condenar la amenaza y solidarizarse con Maroto se ha dirigido directamente a Isabel Díaz Ayuso: "¿Cuántas amenazas más hacen falta para que Ayuso deje de avalar la política del odio de la extrema derecha?".

La izquierda ha unido fuerzas al plantarse ante Vox por su negativa a condenar las amenazas concretas que recibieron Iglesias, Marlaska y Gámez que la formación de extrema derecha ha llegado a calificar de "montaje". Esa actitud provocó que el candidato de Unidas Podemos abandonara un debate en la Cadena Ser y que Gabilondo y García se sumaran al plantón posteriormente. Desde ahí, la campaña electoral de las elecciones del 4M ha dado un vuelco. PSOE y Unidas Podemos claman contra el "fascismo" y Más Madrid también centra su discurso en el combate a los discursos de odio.