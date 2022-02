Montesinos, sobre los 283.000 euros del hermano de Ayuso: “Estamos viendo que Casado siempre ha dicho la verdad”

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha asegurado este miércoles que, con la confirmación de la Comunidad de Madrid de que el hermano de Isabel Díaz Ayuso cobró de la empresa de su amigo 283.000 euros, se está "comprobando" que Pablo Casado "siempre ha dicho la verdad". El equipo de Ayuso ha reconocido este jueves en un mensaje enviado a un grupo de periodistas que el hermano de la presidenta cobró de Priviet Sportive -la empresa que se llevó un contrato a dedo de 1,5 millones de euros en mascarillas- 283.000 euros por diferentes trabajos para la compañía.

Montesinos, preguntado por estas informaciones en LaSexta, ha asegurado que Casado "hizo lo que tenía que hacer" y que "lo hizo por los cauces correctos". "Al final lo que está ocurriendo y lo que estamos comprobando es que el presidente [del PP] siempre ha dicho la verdad e hizo lo que tenía que hacer, que era preguntar".

La cifra que el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid reconoce que cobró Tomás Díaz Ayuso es muy similar a la que una semana antes Casado había dado en una entrevista en la Cadena Cope cuando aseguró que fueron 286.000 euros y habló de un posible delito de "tráfico de influencias". Casado también insinuó entonces que Daniel Alcázar, amigo de Tomás Díaz Ayuso y propietario de la empresa, podría haber actuado de "testaferro" del hermano de la presidenta madrileña al haber usado su sociedad como intermediaria para poder contratar con la Comunidad de Madrid.

Las palabras de Casado, que nunca ha desvelado de dónde llegaron al PP esos datos bancarios y fiscales, tenían una respuesta inmediata de la propia Ayuso. La dirigente madrileña entró minutos después en ese mismo programa radiofónico y aseguró que no sabía de dónde había sacado esa cifra el presidente de su partido, unas cantidades que ella dijo desconocer.

"Cuando nos llega una información, el presidente [del PP] habla cara a cara, en privado, con la persona con la que tenía que hablar y le pide información, que le cuente qué es lo que ha ocurrido", ha explicado Montesinos. Según él, "la bandera de la transparencia y la ejemplaridad" en este caso es la de Casado. "Puede llevar la cabeza bien alta porque ha hecho lo que tenía que hacer".

"Me he sentido decepcionado con algunas personas"

El vicesecretario de Comunicación ha asegurado en la entrevista que "hay personas que se han portado mal" y que se ha sentido "decepcionado" con algunos de sus compañeros, aunque no ha querido poner nombre y apellido a esas personas. "Creo que hay personas que se han portado mal, pero es humano. Y entiendo que otras personas no lo entiendan. Yo me he sentido decepcionado con algunas personas".

Al ser preguntado sobre si dejará la política cuando se marche Casado, tras el congreso extraordinario de abril, Montesinos ha afirmado que estará "hasta el final" con el actual presidente del PP y ha insistido en que fue él el que le abrió las puertas del partido hace tres años. "Yo entiendo la política con Casado".