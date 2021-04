Pablo Iglesias, en Leganés: "¿Nos llegarían cartas con balas si propusiéramos privatizar la Sanidad y la Educación?"

Firmeza y valentía. Son las dos cartas de presentación con las que Pablo Iglesias ha reclamado este jueves en Leganés el voto para Unidas Podemos el próximo 4 de mayo. El candidato de Unidas Podemos en las elecciones a la Comunidad de Madrid ha repasado en un acto en el teatro José Monleón del municipio del sur de la región algunas de las "difíciles" decisiones que, ha dicho, ha tomado Podemos desde su fundación. "Si estamos dentro del Gobierno habrá firmeza y valentía para hacer lo que hay que hacer" y para "no consentir que los enemigos de la democracia nos la vuelvan a quitar", ha comprometido. Por eso, ha dicho, reciben amenazas de muerte: "¿Nos llegarían cartas con balas si propusiéramos privatizar la Sanidad y la Educación?", se ha cuestionado.

"Para ganar a la derecha hace falta firmeza y valentía", ha asegurado Iglesias ante los dos centenares largos de personas que han asistido al acto, en el que le han acompañado Pablo Echenique, Isa Serra, Alejandra Jacinto, Vanessa Lillo o Julio Rodríguez, entre otros. El candidato de Unidas Podemos ha defendido que las amenazas y ataques que sufre él mismo desde "hace años" son fruto precisamente de no haber cedido en sus posiciones y de, ha sostenido, haber cerrado la vía para que el PSOE pudiera pactar por su derecha.

"Nos han abierto siempre puertas para no ser tan firmes", ha explicado. "Nos dijeron, 'si permitís un Gobierno del PSOE y Ciudadanos ya veréis cómo cambian los editoriales y hablamos bien'. Dijimos que no", ha añadido. "Y después de ver a Ciudadanos en la foto de Colón y sostener a los gobiernos del PP con la ultraderecha, teníamos razón nosotros y se equivocaban quienes decían que tenía sentido darle un Gobierno al PSOE con Ciudadanos. Ahora el PSOE solo puede ponerse de acuerdo con la izquierda, no hay más opciones. Eso es bueno para España y tiene que ver con que fuimos firmes", ha concluido.

"Por hacer propuestas que no se quedan en el papel, y por pelear desde el Gobierno para ponerlas en marcha, el fascismo aparece como un peligro para la democracia", ha asegurado Iglesias, quien se ha preguntado: "¿Nos llegarían cartas con balas si propusiéramos privatizar la Sanidad y la Educación? ¿Si defendiéramos los intereses de los grandes poderes inmobiliarios y los fondos buitre? ¿Si hiciéramos la pelota a las grandes empresas propietarias de los periódicos y televisiones de este país?". "El fascismo es la derecha cuando se dan cuenta de que pueden perder el poder", se ha respondido.

"¿Si gobernamos Madrid, qué le queda a la derecha?", ha insistido Iglesias. "Por eso surgen los fascistas, las amenazas y los bulos. Para convencernos de que no nos merece hacer esto. Para destruirnos personalmente porque no pueden destruirnos políticamente. Porque estamos más cerca de demostrar que este país se puede transformar", ha señalado.

La "frivolidad" de Ayuso

Pablo Iglesias también ha arremetido contra la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha recordado que tiene pendiente de cumplir una promesa que le hizo durante el debate de Telemadrid.

El candidato de Unidas Podemos ha arremetido contra Ayuso por lo que ella entiende como "libertad". "Solo un frívolo que no entiende lo que es crecer en una cas sin recursos económicos y culturales puede tener la indecencia de decir que la libertad es tomarte una caña o no encontrarte a tu ex", ha asegurado Iglesias, quien ha explicado que "en democracia" la libertad es "poder tener servicios públicos, que el hijo de una familia de trabajadores de Leganés, nieto de agricultores analfabetos, pueda ir a la universidad, y sus padres y abuelos se sientan orgullosos de su título gracias a la educación pública".

"¿Cómo pueden hablar de esfuerzo los que presumen de títulos nobiliarios o los que les regalan los máster universitarios?", se ha cuestionado. "¿Cómo puede hablar de esfuerzo una señora que le pone Sarasola un piso de lujo y que se comprometió a enseñar la factura? Queremos ver la factura de Sarasola, señora Ayuso!", ha añadido, para retomar la comparación de los conceptos de libertad que diferenciarían a Unidas Podemos del PP. "¿Qué es la libertad? ¿La libertad es que te ponga un piso Sarasola y comprarte a dos diputados del PSOE con el tamayazo o de Ciudadanos en Murcia? ¿Ir al palco del Real Madrid a hacer negocios sucios con los que te financian la campaña? ¿Saltarte la ley para venderle un cuadro al marqués de Villar-Mir?", ha planteado.

Iglesias ha concluido su alegato con un mensaje a sus aliados de la izquierda, especialmente al PSOE, en caso de lograr una victoria que cree posible. "Y después no podemos estar dormidos dos años", ha dicho. El Gobierno que surja del 4M "tiene que ser una demostración cada semana de que hay un Gobierno de izquierdas. Y que se note en Leganés, en Getafe, en Vallecas, en Villaverde y en el Corredor del Henares. Y que lo noten también los que tienen un patrimonio de más de un millón de euros, los padres y madres que llevan a sus hijos a la escuela pública", ha añadido.