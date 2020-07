Sánchez, sobre los escándalos del rey Juan Carlos de Borbón: "Son informaciones inquietantes, nos perturban a todos"

Los presidentes de los gobiernos de España e Italia, Pedro Sánchez y Giuseppe Conte, han reclamado este miércoles a la Unión Europea que apruebe ya el fondo de recuperación europeo destinado a los países más afectados por la crisis económica y social derivada de la pandemia del coronavirus. En una comparecencia ante los periodistas tras una reunión bilateral en el Palacio de la Moncloa, Sánchez ha sostenido que "julio es el mes del acuerdo", en relación a la inminente cita del Consejo de Europa del 17 y 18 de este mismo mes para intentar cerrar la inyección de ayuda que debe llegar desde Bruselas. Conte, por su parte, ha concluido: "No podemos postergar la respuesta".

Preguntado por las informaciones que han aparecido en las últimas semanas sobre los negocios del rey emérito y la posible evasión fiscal que cometió Juan Carlos de Borbón, Sánchez ha señalado que "estamos siendo testigos de informaciones inquietantes, que nos perturban a todos". El presidente del Gobierno ha defendido que hay medios de comunicación "que no miran para otro lado y que se hacen eco" de dichas noticias. También, que las Justicia "actúa". Y, por último, que "la Casa Real ha marcado distancias ante las informaciones" aparecidas.

Conte ha viajado a España después de visitar al primer ministro portugués, António Costa. Los tres países, muy afectados económicamente por la pandemia, intentan formar un grupo de presión para aumentar al máximo la cantidad de dinero aportada por la UE para la recuperación económica y que esta ayuda llegue de forma directa y no a través de préstamos condicionados.

Ambos dirigentes han coincidido en reclamar a los Veintisiete una decisión rápida. "Necesitamos una respuesta común, europea. A eso estamos convocados", ha dicho Sánchez, quien ha apuntado que la reunión de este miércoles ha servido "para alinear objetivos, prioridades y contenidos de la respuesta de Europa". El presidente ha apostado porque la inminente cumbre sea la definitiva: "Julio tiene que ser el mes del acuerdo".

Para el presidente español, la situación actual es similar a la que, tras la II Guerra Mundial, fue el germen de la UE. "Si llegamos a un acuerdo", ha dicho, "estaremos ante un hito equiparable en términos de construcción europea a lo que fue la creación del euro, del mercado único, a la entrada de España en la CEE o a los tratados fundacionales. Estamos hablando de eso, de un paso inédito, histórico, en la construcción de Europa", ha añadido.

El primer ministro italiano, por su parte, ha sido más contundente que su homólogo español. "No podemos dudar ni ser cautos. Tenemos que ser osados para contar con una apuesta europea fuerte que redunde en el interés de todos", ha defendido Conte. Y ha añadido: "Lo que está en juicio es el mercado único. ¿Qué significaría si no damos respuesta fuerte? Que se destruye el mercado único, las cadenas de valor europeas. Seríamos menos competitivos a nivel mundial".

Conte ha insistido en este punto en su intervención. "No podemos esperar más. No podemos postergar la respuesta, si lo dejamos para más tarde el alcance de la respuesta no va a ser el mismo. No podemos permitirnos ralentizar la toma de decisiones, el renacimiento de nuestras economías", ha concluido.

El primer ministro italiano ha defendido que "la Comisión Europea ofrece una propuesta equilibrada", aunque ha reconocido que no es la que ambos países querrían. "Hay que ser realistas", ha apuntado, para concluir: "Es una respuesta útil, pero hay que aprobarla lo antes posible. Si no estamos a la altura se nos juzgará negativamente en las páginas de los libros de Historia".

Próxima cumbre bilateral

Sánchez y Conte han comparecido ante los medios tras una reunión en la que han mostrado sintonía política. Ambos han apuntado a la necesidad de relanzar las relaciones bilaterales, que no han pasado en el último lustro por su mejor momento. El presidente español ha recordado que la última cumbre bilateral se produjo en 2014. Los dos dirigentes se han emplazado a celebrar una este mismo año, con la presidencia italiana del G20 en 2021 en la agenda.

Conte ha reclamado "colaboración" a España para dicho evento, mientras ha insistido en la necesidad de mejorar las relaciones políticas entre dos países que, ha dicho, ya tienen fuertes lazos culturales y económicos. El primer ministro italiano ha apostado por "intensificar las relaciones comerciales" y ha recordado que las exportaciones de Italia a España "son superiores a las de China y Rusia juntas".

El jefe de Gobierno italiano, por último, ha defendido como "muy buena" la candidatura de Nadia Calviño para presidir el Eurogrupo. "Es excelente", ha añadido. "Si obtiene la presidencia, redundará en beneficio de todos. Seguro que la apoyaremos", ha concluido.