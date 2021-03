Pedro Sánchez: "Ya no es la foto de Colón, PP y Vox quieren formar el Gobierno de la plaza de Colón"

Atraer el voto de Ciudadanos que no se sienta representado en la extrema derecha ante la hecatombe del partido de Inés Arrimadas y advertir del peligro real de la entrada de Vox por primera vez en un Gobierno son los ejes del arranque de campaña del PSOE para el próximo 4 de mayo. Y así lo resumió Pedro Sánchez en la presentación de la candidatura socialista: "Ya no es la foto de la plaza de Colón, PP y Vox quieren formar el Gobierno de la plaza de Colón”. El presidente ha aprovechado, además, para marcar distancias con el que aún es su vicepresidente, Pablo Iglesias, al sugerir que tendrá que abandonar las "posturas extremistas" para evitar el bloqueo de un Gobierno progresista liderado por Ángel Gabilondo en referencia a un hipotético acuerdo con Ciudadanos que Unidas Podemos siempre ha rechazado a nivel estatal.

“Ya no es la foto de la plaza de Colón, PP y Vox quieren formar el Gobierno de la plaza de Colón”, ha dicho Sánchez, que retoma el miedo a la llegada de Vox al gobierno como instrumento movilizador de la izquierda. El presidente ha advertido de que el PP de Pablo Casado pretende culminar en las elecciones madrileñas el “volantazo a la extrema derecha en medio de la peor emergencia sanitaria y económica y a las puertas de la recuperación y la modernización” y de que Isabel Díaz Ayuso está determinada a “completar el giro extremista del PP mediante su coalición con la ultraderecha”.

"Derecha ultra y ultraderecha"

"Debemos evitar con nuestro voto que Madrid caiga en manos de la ultraderecha, que la Comunidad de Madrid salte a las noticias internacionales como la primera región de Europa gobernada por los ultras", ha dicho el presidente sobre la intención de Ayuso de gobernar gracias a Vox. El PP ya había aceptado la entrada de la extrema derecha en la Región de Murcia tras el apoyo a Fernando López Miras que, junto a tres tránsfugas de Ciudadanos, hicieron fracasar la moción de censura. "Hagamos que nuestra tierra recupere la ejemplaridad publica, institucional. Librémosla de la otra pandemia que es el extremismo reaccionario que representa la derecha ultra y la ultraderecha", ha expresado Sánchez en el acto celebrado este sábado en la sede de Ferraz.

También Gabilondo ha apuntalado la idea de que la extrema derecha puede gobernar en la Comunidad de Madrid. "No es una fantasía, es una amenaza y es muy real. Madrid no se merece esto, se merece todo lo contrario", ha dicho el candidato del PSOE, que se ha referido al "Madrid de la unidad" frente al "carnaval de desvaríos" de Ayuso. "Madrid no debe plegarse ni a la extrema derecha ni a otras ideologías extremistas que no hacen más que polarizar -ha agregado la número dos, Hana Jalloul-. Buscamos la centralidad del consenso, pero somos un partido de izquierdas sin complejos".

Sánchez ha reivindicado la propuesta centrada que está planteando el PSOE que, según ha dicho, es el único que está haciendo campaña y ha asegurado que es ese planteamiento que está haciendo Gabilondo el que puede "evitar que esta comunidad se convierta en rehén de la ultraderecha de manera mucho más descarnada de lo que ha sido en estos dos años por parte del actual Gobierno". Gabilondo ha defendido que hay que "poner fin a la indignidad" de que Ayuso haya convertido "cualquier cosa, incluso la salud, en un motivo absurdo de confrontación". "Madrid no se puede permitir un enfrentamiento perpetuo, seguir enfrentándose a todo y a todos por puro interés partidista", ha afirmado Sánchez, que ha cuestionado que se haga campaña "a base de gritos o de lemas y disyuntivas grotescas" en referencia al "socialismo o libertad" que enarbola la presidenta madrileña.

El PSOE recuerda que Madrid tiene los peores datos y 0 ayudas a la hostelería

Conscientes del tirón que Ayuso tendrá entre los hosteleros por la laxitud de las restricciones de la región, los socialistas reiteran que su gobierno es el que menos ha hecho por el sector. "Las ocho comunidad que más ayudas directas han dado a la hostelería han sido socialistas. La única en España que no ha destinado ni un céntimo de euro ha sido Madrid", ha recordado Sánchez. También es la única región que no da ayudas a los trabajadores en ERTE. "Basta de seguir siendo la comunidad que menos invierte en educación por alumno pese a ser la más rica de España. Basta de seguir entregando viviendas a fondos de inversión. Basta de esta frivolidad", ha añadido el candidato.

Al igual que Gabilondo, que ha lamentado "la dolorosa vergüenza de ser sistemáticamente líderes de la pandemia" con la presidenta "más reacia" a adoptar las medidas que recomienda "la ciencia", el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha señalado que es la región con peores datos de contagios de coronavirus en un momento en el que España va superando la tercera ola. "Nos encontramos en unas elecciones en el peor momento -ha dicho Franco, que se ha referido a los "peores datos de ocupación de UCIS de toda España y con la mayor incidencia acumulada"-. Pero aquella que antepone los intereses partidistas, personales, a los generales ha decidido que hubiera elecciones". "No estamos aquí para aventuras convocando unas elecciones en un momento absolutamente incomprensible. Ni tampoco estamos aquí para jugar a los tronos. Presentamos y representamos un gobierno de la seriedad", ha añadido Pilar Llop, que es la presidenta del Senado y ocupa el tercer lugar de la lista del PSOE.

Sánchez también ha planteado que los ejes del próximo Gobierno tendrán que girar en torno a tres prioridades: la vacunación, la recuperación y la protección social. Así, ha insistido en que los socialistas no tocarán los impuestos en la región, en un claro intento por hacerse con el electorado de Ciudadanos, a pesar de que el PSOE se ha comprometido a combatir el dumping fiscal que existe en la Comunidad de Madrid respecto a otros territorios. "Tenemos que fijar un horizonte de estabilidad fiscal que esté en consonancia con la brevedad de la legislatura sino también con un contexto de recuperación", ha dicho el presidente, que también renunció a la ambiciosa reforma fiscal que figura en el acuerdo de la coalición por la coyuntura de la pandemia.

Sánchez pide dejar el extremismo para evitar el bloqueo tras el 4-M

También se ha referido a los acuerdos postelectorales. Aunque no lo ha hecho con tanta rotundidad como lo hizo Gabilondo -que directamente sacó a Unidas Podemos de la ecuación y dijo que "con este Iglesias" no pactaría-, Sánchez ha marcado distancias con su actual vicepresidente al plantear "un escenario de acuerdos de Gobierno con otras fuerzas políticas basado en el rechazo de cualquier tipo de postura extremista que contribuya al bloqueo o la polarización". El candidato defendió un pacto con Más Madrid y Ciudadanos. "Quien quiera estar en un Gobierno progresista liderado por el PSOE deberá renunciar al extremismo", ha señalado Sánchez, que no ha citado a Iglesias. El candidato de Unidas Podemos, por su parte, ha pedido este mismo sábado pide reeditar en Madrid un gobierno de coalición progresista para acabar con la "derecha corrupta".

"Habrá quien reclame una cierta pureza izquierdista absoluta, va a haber partidos que lo reclamen -ha anticipado-, pero no se me antoja que haya programa más progresista ni acción más valiente que evitar que Madrid caiga en manos de la coalición de derecha y ultraderecha". "¡Hay que movilizarse todos los progresistas!", ha exclamado Sánchez entre aplausos de los asistentes en Ferraz, entre los que se encontraban los diez primeros miembros de la lista, así como el secretario de Organización, José Luis Ábalos, la ministra de Industria, Reyes Maroto.