Periodistas son "chivo expiatorio" en el caso Chamorro, dice el director de un medio

Managua, 27 may (EFE).- El periodista nicaragüense José Adán Silva, director del portal digital Literal, dijo este jueves que el Ministerio Público quiere utilizar a los comunicadores como "chivo expiatorio" en un caso de supuesto lavado de dinero por el que se investiga a la aspirante opositora a la Presidencia Cristiana Chamorro Barrios.

Silva, un periodista profesional con 22 años de experiencia, afirmó esto al acudir a la Fiscalía, en calidad de testigo, por el caso en que se investiga a Chamorro Barrios, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y en el que se ha citado a cerca de una veintena de comunicadores.

La Fiscalía, a solicitud del Ministerio de Gobernación, investiga a Chamorro Barrios en su calidad de exdirectora ejecutiva y representante de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

"La Fundación 'Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia' incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros período 2015-2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero", aseguró el Ministerio de Gobernación la semana pasada.

"A veces siento como que quieren utilizar al periodismo como chivo expiatorio de algo que ellos (autoridades) sabrán y que todo mundo sospecha por dónde viene", señaló hoy Silva, que dirige Literal, una plataforma que promueve el ejercicio del periodismo y técnicas periodísticas.

A juicio del comunicador, existe "una coartada detrás" de la investigación contra Chamorro Barrios, que dirigía la ONG Fundación Violeta B. Chamorro y quien es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre próximo, en las que el mandatario Daniel Ortega busca una nueva reelección, según una encuesta de la firma CID Gallup.

"LOS PERIODISTAS NO LAVAMOS DINERO"

Por ese caso la Fiscalía ha llamado a declarar en calidad de testigos a una veintena de periodistas, incluyendo al dueño de la popular emisora La Corporación y excandidato a la Presidencia, el nonagenario Fabio Gadea, la copropietaria del canal 100 % Noticias Verónica Chávez, y la corresponsal de la cadena hispana Univision en Nicaragua, María Lilly Delgado.

"El periodismo no es una actividad ilícita, no es una actividad ilegal, todo lo que hemos hecho sale publicado", indicó Silva, para quien es algo "inédito" en la historia del periodismo nicaragüense la cita a un buen número de comunicadores por un caso.

"Los periodistas no estamos para lavar dinero, quien lava dinero son los delincuentes y los que reciben millones", continuó.

"Los periodistas no recibimos millones, no somos delincuentes y no tenemos dinero que lavar... Allí andamos buscando para la gasolina, para el pasaje", agregó.

Aseguró que por primera vez en sus más de 20 años de experiencia en el ejercicio profesional es sentado frente a un fiscal, a quien respondió entre 30 a 35 preguntas relacionadas a la relación entre el medio que dirige y la Fundación Violeta B. Chamorro.

"Nos están estigmatizando, nos están poniendo en una narrativa como que si estamos actuando fuera de la ley, al margen de la ley", alertó.

"Como si recibir fondos o buscar la sobrevivencia económica de un medio fuera algo ilegal, y nada es ilegal", añadió.

Silva dijo que la Fundación Violeta B. Chamorro, desde que fue creada en 1997, se dedica a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, y hasta ahora le abren una investigación por supuesto lavado de dinero, por lo que no descartó que haya otro motivo detrás.

Asimismo, advirtió que en el contexto actual, de cara a los comicios de noviembre, Nicaragua "no es el mejor ambiente para el ejercicio periodístico".

Una vez que el periodista se retiró de la Fiscalía, el vehículo en que viajaba junto a su representante legal fue interceptado por policías y civiles, quienes le pidieron sus documentos y tomaron fotografías, y luego los dejaron ir, según denunció Literal.

Diversas voces, incluyendo organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, han señalado el caso contra Chamorro Barrios como una "redada" contra el periodismo crítico.

El Ministerio Público ha dicho que "va a continuar realizando las diligencias investigativas necesarias para esclarecer los hechos".