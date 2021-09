Podemos pide que la manifestación homófoba de Chueca no quede "impune" y pregunta si Ayuso va a condenarla

La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha señalado que los hechos sucedidos el pasado sábado en la manifestación neonazi que se celebró en Madrid son “gravísimos” y “no tienen cabida en democracia”. Serra ha destacado que “lo importante es que no salga impune algo así” y que se "asuman responsabilidades" por parte de aquellas autoridades que permitieron que los hechos investigados por la Fiscalía se produjesen. Los asistentes a la concentración ultra lanzaron gritos y cánticos homófobos contra los vecinos del barrio de Chueca en Madrid.

La Fiscalía informó por escrito al rey emérito de que le investigaba antes de que regularizara su dinero

Asimismo, ha lanzado un mensaje contra la presidenta de la Comunidad de Madrid: “Yo no he escuchado a Ayuso todavía condenar y rechazar lo sucedido en las calles de Madrid”. "Sí que la hemos escuchado decir que la homofobia no existe, que la homofobia está en la cabeza de la izquierda, mientras lo que hace es decir que va a derogar las leyes LGTBI porque se lo dice Vox", ha continuado Serra.

En la misma línea se ha pronunciado Sira Rego, portavoz de Izquierda Unida, que ha demandando que "se aclare qué ha sucedido" y ha exigido "responsabilidades" a Delegación de Gobierno. "Nos parece que el hecho es muy grave. Desde luego creemos que los poderes públicos deben velar por la protección de nuestros marcos de convivencia", ha destacado.

El Ministerio de Igualdad y el de Derechos Sociales y Agenda 2030 han puesto en conocimiento de la Fiscalía los hechos, tal y como anunció la ministra Irene Montero el sábado. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, asegura que aunque la convocatoria de la marcha “no se dirigía expresamente contra colectivos discriminados”, en su transcurso “se realizaron proclamas ofensivas contra el colectivo LGTBI, las personas extranjeras y enfermas de VIH” de forma que estas ideas “de promoción de la discriminación” se convirtieron en el objeto principal” de la misma.

Serra ha sido preguntada por los medios de comunicación por las notificaciones envidas —en junio, noviembre y diciembre de 2020— por la Fiscalía del Tribunal Supremo al rey emérito, informándole por escrito de que estaba siendo investigado. "Si es así, si le han avisado, no es una regularización legal, debe ser investigado", ha alertado Serra, que a su vez ha incidido en que esa actuación "demuestra que esa supuesta regularización fiscal no vale". Para la portavoz de Podemos, los últimos hechos publicados sobre Juan Carlos I "evidencian que el rey emérito es un prófugo".