Las plataformas de la España vaciada defienden su agenda "transversal" al margen de "provincialismos"

Portavoces de Teruel Existe, Soria ¡YA! y Burgos Repuebla, integrantes de la Coordinadora de la España Vaciada, han participado este jueves en la primera de una serie de jornadas de debate sobre los retos de la España interior de elDiario.es. En una mesa redonda, los tres han defendido que sus colectivos defienden una agenda “común” y “transversal” que aspira a alzar la voz contra el desequilibrio territorial y la despoblación y que opera al margen de “provincialismos”.

“Si algo pretende este pequeño movimiento social es sumar voluntades hacia un acuerdo dentro un espectro político bipolarizado e ideologizado. Teruel Existe lleva veinte años demostrando transversalidad. Provincialismos, ninguno. Estamos hablando de cuestiones de Estado”, ha afirmado Amado Goded, portavoz de la agrupación que tras dos décadas de activismo contra la despoblación, llegó hace casi dos años al Congreso de los Diputados en forma de agrupación de electores con Tomás Guitarte a la cabeza.

Toño Palomar, portavoz de Soria ¡YA!, ha dejado la puerta abierta a que esta asociación, con casi veinte años de trayectoria, dé el salto a la política institucional y ha insistido en la idea de reivindicaciones transversales que afectan a estos territorios poco poblados. “Todas las plataformas tenemos más o menos los mismos problemas, esa es nuestra fuerza. No somos localistas, ni cantonalistas. Defendemos un modelo de país más equilibrado, que ahora no está vertebrado”, ha aseverado.

Por su parte, Salomón Ortega, presidente de Burgos Repuebla, asociación creada en 2017, ha explicado que el objetivo de su colectivo es “concienciar a la población del problema de la despoblación” y que todavía no se ha tomado la decisión de si intentar o no dar el paso a la política institucional. No obstante, sí ha insistido en que el objetivo Coordinadora de la España Vaciada, de la que Burgos Repuebla forma parte, es “pelear por los temas de la España vaciada, los comunes que afectan a las provincias despobladas”. “Tenemos un modelo de desarrollo para todo el país”, ha reiterado.

La mesa redonda también ha contado con la participación del sociólogo José Pablo Ferrándiz, director de la consultora Elemental Research, que ha vaticinado que el éxito de estas plataformas dependerá precisamente de su transversalidad. A su juicio, hay dos condicionantes para que una plataforma como la Coordinadora de la España Vaciada pueda tener éxito electoral. Por un lado, que estas entidades sean capaces de convencer a los ciudadanos sin ubicarse en el eje izquierda-derecha y centrándose en “una preocupación diferente y transversal”. Y, por otro, que puedan salvar el condicionante del sistema electoral en estos territorios, donde el precio del escaño es muy alto.

El objetivo de estos encuentros de elDiario.es, que recorrerán la geografía de la España interior, es conocer las demandas, los problemas y los frenos que hacen que el reto demográfico se haya convertido en uno de los desafíos de la sociedad española, y una oportunidad de mejora para sus habitantes. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, cerrará esta primera jornada que se celebra en Soria, la provincia más despoblada de España.

Durante la jornada también participan miembros del gobierno autonómico de Castilla y León, alcaldes, empresas, expertos y expertas, docentes... y también a la gente que habita en estos lugares y que llevan décadas viendo cómo la falta de infraestructuras, de recursos y de oportunidades despuebla territorios.