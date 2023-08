El PNV augura un mes de “mucha especulación” pero insiste en que no facilitará la investidura de Feijóo

“En una investidura de la mano de Vox no vamos a participar”. Así de contundente ha querido zanjar el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, los intentos del PP de atraer a sus cinco diputados para que voten a favor de designar a Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno. Una opción alentada por el propio PP desde hace semanas y que ha retomado fuerza después de que el rey encargara al líder de la derecha intentar ser designado por el Congreso, amparado en la “costumbre” y pese a que no tiene los apoyos necesarios.

Esteban ha hecho estas declaraciones en un vídeo enlatado y remitido por su equipo de prensa, después de que los periodistas hayan preguntado durante toda la mañana por las opciones de que el PNV propiciara de alguna forma la investidura de Feijóo.

Las cuentas no le salen al gallego, que suma 172 apoyos frente a 178 'noes'. Las posibilidades de Feijóo pasan por atraer al PNV al 'sí', con lo que tendría la mayoría absoluta (176), o a una abstención que dejaría al gallego al borde de dos diputados para ganar en segunda votación por mayoría simple (lograr más 'síes').

Pero no hay caso, según el portavoz parlamentario del PNV. En el vídeo, Esteban lamenta que la presidenta del Congreso haya dado un mes de plazo a Feijóo para buscar los apoyos necesarios. “Las posiciones están fijadas por prácticamente todos los partidos, por no decir todos”, asegura. “Un mes en el que habrá mucha especulación, mucho marketing, pero en el que no creo que haya sorpresas”, añade.

“Si nos llama el PP, por mínima cortesía hay que ir a la reunión”, concede, para añadir con ironía: “Puede servir para que el señor Feijóo y yo nos conozcamos, porque no nos conocemos”. Y concluye: “Pero no va a servir para nada más. Ya hemos dicho claramente que en una investidura de la mano de Vox no vamos a participar”.