La Policía acredita por tercera vez el alias en Kitchen del número dos de Interior con el PP y él lo niega ante el juez

El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha negado este martes en la Audiencia Nacional ser el “Chisco” al que el comisario José Manuelo Villarejo cita continuamente en sus agendas mientras era número dos de Interior, en la primera legislatura de Mariano Rajoy. La declaración de Martínez se produce en el marco de la pieza 36 del caso Tándem, dedicada a investigar una presunta trama de extorsión a Javier Gómez de Liaño, el entonces abogado de Luis Bárcenas. Antes de que se produjera, el juez Manuel García Castellón había recibido un informe de la Unidad de Asuntos Internos, fechado el pasado 15 de febrero, que acredita sin ningún género de dudas que Martínez es el “Chisco” de las agendas personales de Villarejo.

García Castellón encargó el informe a Asuntos Internos pese a que la Unidad ya había informado en dos ocasiones anteriores al juez de que “Chisco” es Francisco Martínez. Los policías llegaron a esa conclusión en el marco del caso Kitchen, la pieza 7 que investiga las maniobras de sabotaje a la investigación judicial de la financiación irregular del PP y en la que Martínez está procesado. Anticorrupción pide 15 años de cárcel por la utilización de fondos reservados para espiar a Bárcenas en favor del PP.

La pieza 36 del caso Villarejo mantiene imputados a los tres participantes en una conversación grabada, y aportada a la causa, en la que hablan de una operación para chantajear a Gómez de Liaño con información sobre un supuesto cobro en negro del abogado por su defensa del mafioso ruso Zakhar Kalashov y que cesen así las publicaciones periodísticas en 2014 sobre la financiación irregular del PP.

En el audio, uno de los participantes dice que al frente de la maniobra está un abogado del Estado en excedencia que responde directamente a María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del partido. La propia Cospedal ha declarado como testigo en la causa asegurando que desconoce la presunta trama. Durante su declaración llegó a negar que supiera quién pagaba a los abogados que Bárcenas tuvo antes que Gómez de Liaño cuando en su momento, y en público, admitió que la minuta la pagaba el Partido Popular.

La declaración de Martínez fue propuesta por Gómez de Liaño, que figura en la pieza 36 como perjudicado. García Castellón dictó un auto en el que adelantaba que ni imputados ni testigos que han comparecido en su juzgado han relacionado a Martínez con la presunta operación, pero que su su citación era pertinente porque en las agendas del comisario Villarejo aparecen anotaciones que apuntan a que estaba al tanto de la maniobra. Las agendas del comisario son tomadas como creíbles por los investigadores del caso al tratarse de anotaciones que el comisario había destinado a su uso personal y que fueron incautadas cuando éste ya estaba en la cárcel y pensaba que estaban a salvo de las pesquisas.

Ante el juez, Martínez ha negado la mayor, que sea el “Chisco” al que todos los miembros de la brigada política se referían cuando querían referirse a él. El ex secretario de Estado de Seguridad ha contestado únicamente a preguntas de su abogado y de la representación de Gómez de Liaño, esto último muy infrecuente entre los investigados que comparecen. Precisamente, Martínez ha aprovechado las preguntas de la acusación particular para negar haber recibido instrucciones del PP para presionar a la defensa de Bárcenas y que tampoco lo hizo por decisión propia. El juez García Castellón ha dicho que no tenía nada que preguntarle.

En sus agendas, Villarejo recoge ocho citas con 'Chisco', el apodo que adjudicó a Francisco Martínez, con alusiones a lo que el comisario calificó como “Operación Kalasov”, por el mafioso ruso que habría pagado 5 millones en negro a Liaño, lo que el abogado desmiente tajantemente.

El 4 de abril de 2014, por ejemplo, Villarejo escribe al lado de “Chisco”: “Kalas - Liaño”. El 4 de agosto vuelve a reunirse con el entonces secretario de Esado y anota: “Sergi dice que Liaño recibe dinero en Suiza”. Seis citas son en ese 2014 pero hay dos anteriores, correspondientes a 2013. Se trata del mismo motivo que asume el juez para citar, también como investigado, a Eugenio Pino, director adjunto operativo, esto es, anotaciones en la agenda de Villarejo para tratar con él el tema de Liaño.

Este martes también estaba citado el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, procesado igualmente en Kitchen y que ha comparecido como investigado. Pino se ha negado a responder a pregunta alguna, según fuentes jurídicas.