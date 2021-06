La Policía aporta nuevas anotaciones de Villarejo que vinculan a Rajoy con la operación contra Bárcenas

El nombre de Mariano Rajoy regresa a un informe policial del caso Kitchen. El expresidente del Gobierno aparece en las anotaciones del comisario Villarejo sobre dos conversaciones con el número dos de Interior, Francisco Martínez, en julio de 2013, que los agentes de Asuntos Internos relacionan con la oferta que Luis Bárcenas habría recibido en prisión por parte de un abogado para que guardara silencio sobre la caja B del Partido Popular, hecha en nombre de aquel Ejecutivo, y las amenazas en el caso de que no lo hiciera.

La visita a la cárcel de Soto del Real por parte del letrado Javier Iglesias, apodado El Largo por los protagonistas de la trama Kitchen, se produjo el 8 de julio de 2013. Dos días antes, el sábado 6 de julio, Villarejo anotó su conversación con Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad. "Chisco. Varias llamadas sobre cita Igles con BARC el lunes en prisión. Dice que el MIN habló con RAJ y todo es OK".

En marzo del año pasado, dentro de la subpieza de Kitchen que ha permanecido secreta hasta esta semana, el juez Manuel García-Castellón solicitó a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que redactara un informe sobre las declaraciones que había hecho Bárcenas en el marco de las citadas pesquisas. Los agentes responden el 25 de mayo pasado, hace tres semanas, con un atestado, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que contextualizan las afirmaciones del extesorero del PP con la última documentación incautada a Villarejo, ya sean diarios o notas informativas que redactó en su momento.

Las alusiones a Rajoy aparecen cuando los policías transcriben las afirmaciones de Luis Bárcenas acerca de las amenazas recibidas en prisión para que no desvelara el sistema de financiación irregular del PP y los sobresueldos de sus dirigentes. Esa anotación del 6 de julio de 2013 se produce cuando Bárcenas cumple una semana en prisión, donde ha ingresado por orden del juez Pablo Ruz en el marco del caso de la caja B. Ese mismo 6 de julio, y debajo de la anotación de la conversación con Martínez, Villarejo anota: "Iglesias Jav. Varios cambios de la hora prevista. Al final todo se cierra a las 10H". Efectivamente, aquel lunes por la mañana, Javier Iglesias visitó a Bárcenas en Soto del Real.

Esta es la versión del extesorero ante el juez que analizan los policías en su informe: "Nada más entrar en Soto del Real, en mi primera estancia en este centro, a los pocos días, tuve la visita del abogado del PP en aquel momento que se llamaba Javier Iglesias, en las que recibí unas amenazas claras. Se me dijo, antes del 15 de julio de 2013, día de mi declaración en la Audiencia Nacional [en la que confesó la financiación irregular del PP] algo así como Luis, no te conviene declarar no vayas a meter la pata y tal porque tu mujer puede acabar en prisión. Recibí amenazas muy serias y un ofrecimiento formal además, que era que si no hablaba, en fin, que Gallardón estaba cesado a finales de julio, que en fin, que las fiscales del caso era (ininteligible) y que estuviese tranquilo que en septiembre estaba en mi casa".

Por su parte, el abogado Javier Iglesias ha negado siempre esta versión del encuentro, la última vez en su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso: asegura que visitó a Bárcenas dentro de sus funciones de letrado de dos investigados en el caso Gürtel y añade que el PP nunca ha contratado sus servicios como letrado.

En este tramo del informe de Asuntos Internos, los policías reproducen varios extractos de las anotaciones de Villarejo sobre la visita de Iglesias a prisión. El 15 de julio, una semana después del encuentro en Soto del Real, Bárcenas comparece ante Ruz y confiesa veinte años de financiación irregular del entonces partido en el Gobierno. El 27 de julio, Villarejo anota otra charla con el número dos de Interior que los policías reproducen en su informe: "Chisco. Charla general sobre LB y tensión de Rajoy sobre todo el Ministerio".

Rajoy aparece en el sumario de la causa Kitchen desde los primeros informes de Asuntos Internos a partir de las grabaciones incautadas a Villarejo. El 29 de octubre de 2018, los agentes dejaron por escrito que de aquellos audios se desprendía que el espionaje "parapolicial" a Luis Bárcenas era una operación "coordinada" por el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, "con conocimiento del Asturiano y del Largo". En ese mismo informe de 2018, los policías identificaban las alusiones de los implicados al Asturiano y al Barbas como referencias al entonces presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy Brey.

El atestado de Asuntos Internos que incluye la nueva referencia a Rajoy analiza también la denuncia de Bárcenas sobre una trama Kitchen paralela a la que sufrió su familia cuando él entró en la cárcel y que se habría centrado en espiar al propio extesorero dentro de la prisión, tal y como desveló el viernes elDiario.es. Según ha acreditado indiciariamente la investigación, la decisión de activar el espionaje a la familia de Bárcenas se produce inmediatamente después de la visita de Javier Iglesias a la cárcel.

Las citadas anotaciones de Villarejo aparecen en las agendas incautadas al comisario en el marco de la pieza 28, que investiga un intento de venta de información coordinado desde la cárcel por el policía. Los agentes registraron de nuevo su domicilio en octubre y hallaron estos cuadernos que afectan a varias piezas. Su contenido ha servido para apuntalar, entre otras, la imputación de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, que declararán los días 29 y 30 de este mes de junio.