PP y Ciudadanos se abstienen y hacen prosperar una moción para levantar un centro de salud y una biblioteca en La Ingobernable

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado este martes, gracias a la propuesta conjunta del PSOE y Más Madrid, que el edificio de Prado, 30, conocido como "La ingobernable", sea destinado a la construcción de un centro de salud y una biblioteca municipal, dos infraestructuras que reclaman desde hace años los vecinos del bario de Las Letras. La propuesta tiene luz verde con la abstención de PP y Ciudadanos, y los votos en contra de Vox.

Sin embargo, ni los vecinos ni los grupos políticos a favor de estas dotaciones creen que se haya paralizado la operación para ubicar la sede de la Fundación Sandretto Re Rebaudengo en esta jugosa esquina del Eje Prado-Recoletos, la milla de oro de los museos. Tal y como adelantó este diario gracias a la alerta de los técnicos del Consistorio, la coleccionista italiana Patrizia Sandretto habría ultimado el plan de aterrizaje, denunciado tanto por el Consejo Cívico Social como por la oposición en bloque y negado por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy.

"Los acuerdos del Pleno no son vinculantes. Tengo la certeza de que no van a hacer el centro de salud ni la biblioteca y que el proyecto de la Fundación Sandretto está muchísimo más cerrado de lo que creemos. La propia Fundación ha contactado conmigo para explicarme qué quieren hacer en Prado, 30", asegura a elDiario.es Mar Espinar, concejal del grupo socialista. Indica también que era muy importante incluir esta proposición en el Pleno anterior a las Elecciones de la Comunidad de Madrid, el próximo cuatro de mayo, para aclarar la postura de José Luis Martínez-Almeida (PP), alcalde de la ciudad, que días atrás había recuperado su vieja promesa de entregar el edificio al barrio.

Lo prometió en 2019 pero se retractó para ofrecérselo a la Fundación Hispanojudía, que pretendía abrir allí un museo judío. La operación fracasó y el espacio interesó a la coleccionista de Milán, que en 2017 abandonó la cesión por 50 años de la nave 9 de Matadero, que le había hecho Manuela Carmena. Sandretto no quiso asumir el alto coste estructural y económico para transformar los 6.300 metros cuadrados, plagados de columnas, en sala de exposiciones.

Patrizia Sandretto ha reconocido en las diversas entrevistas que ha ido concediendo en el último año que mantiene un diálogo abierto con Andrea Levy, delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte, para encontrar una alternativa a Matadero. El pasado enero el área de Levy confirmó que el aterrizaje de Sandretto en 'La ingobernable' era "una de las opciones por las que han mostrado interés", aunque ahora nieguen que haya acuerdo con la coleccionista de Turín. Por parte del Ejecutivo, tomó la palabra en el Pleno José Fernández y aseguró que "el equipo de Gobierno está estudiando y valorando todas las opciones posibles para Prado, 30 y que no está descartado nada". "Habrá una nueva ubicación para centro de salud y biblioteca en el barrio, pero déjenos tiempo y les demostraremos que es posible", ha añadido el concejal.

"Este alcalde cambia de discurso cada vez que hay campaña electoral. Volvemos a estar en campaña y vuelve a proponerlo, por eso era importante que se posicionara en este momento. Sin embargo, el PP no ha querido aclarar qué ha querido decir al hablar de "conjugar" los usos del espacio. Es un distrito sin equipamientos y los necesita, no podemos perder este lugar. La Fundación Sandretto es importante para Madrid, pero en otro barrio. Será un éxito igualmente si lo colocas en Villaverde. Pero aquí ya no cabe más que espacios para los vecinos", ha añadido Mar Espinar.

Miguel Montejo, concejal de Más Madrid, aclara que al alcalde Almeida "no le ha quedado otro remedio que dejar que Prado, 30 se convierta en centro de salud y biblioteca". También puntualiza que eso no quiere decir que lo vaya a hacer. Si estuvieran dispuestos, según Montejo, podrían tener abiertas las nuevas dotaciones en dos años y por cinco millones de euros, pero tampoco ve despejada la amenaza de la Fundación Sandretto. Además, indica el concejal, esta fundación pondría en peligro la declaración de Patrimonio Mundial de la Unesco a la que aspira el Eje Prado-Retiro-Recoletos, porque se haría en contra de las reclamaciones de la ciudadanía. "Al acabar el Pleno, Andrea Levy ha venido, muy nerviosa, y me ha dicho que dejemos de decir que están en negociaciones con la coleccionista. Aunque lo niegue, me consta que están sucediendo. Lo que no sé es por qué se enfada tanto con que lo digamos. Es extraño, algo debe haber", indica Montejo. A petición suya el centro de salud llevaría el nombre de Manuel Garrido, en homenaje al médico que falleció por coronavirus.

Por su parte, desde la Asociación de Vecinos Barrio de Las Letras tampoco lanzan las campanas al vuelo. "Es un pequeño paso, todavía queda mucho recorrido. Recuerda que estamos en campaña electoral y votar en contra de esta medida había puesto en complicaciones al PP y a Ciudadanos", recuerda Víctor Rey, presidente de la asociación. "Conociendo a este alcalde y a las maneras que nos tiene acostumbrado, existe la tentación de que lo meta en un cajón y se olvide. O sea para la Fundación Sandretto, que es una idea de Andrea Levy, con la que mucha gente del partido no está de acuerdo. Al menos, nuestras peticiones se han escuchado, ya era hora en un barrio que no tiene ningún equipamiento vecinal ni dotación pública", sostiene Rey.